В Украине повторно объявляли масштабную воздушную тревогу
Днем 14 декабря в Украине снова объявлена воздушная тревога. Это вторая за день масштабная тревога и третья – для ряда регионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас карта онлайн-тревог выглядит так:
По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области, РФ.
По состоянию на 14:55 последовали отбои тревог по регионам.
