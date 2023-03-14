В Украине повторно объявляли масштабную воздушную тревогу

Днем 14 декабря в Украине снова объявлена воздушная тревога. Это вторая за день масштабная тревога и третья – для ряда регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта онлайн-тревог выглядит так:

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области, РФ.

По состоянию на 14:55 последовали отбои тревог по регионам.

