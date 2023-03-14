РУС
В Украине повторно объявляли масштабную воздушную тревогу

Днем 14 декабря в Украине снова объявлена воздушная тревога. Это вторая за день масштабная тревога и третья – для ряда регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта онлайн-тревог выглядит так:

В Украине повторно объявляли масштабную воздушную тревогу 01

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области, РФ.

По состоянию на 14:55 последовали отбои тревог по регионам.

Читайте также: В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

авиация (2920) воздушная тревога (837)
****** этот микуй...
14.03.2023 14:37 Ответить
та то фігня.. ігнат сказав.. дебілоу пропердів.. ермак набз**дів.. зелен прошквачав.. і т д
14.03.2023 14:38 Ответить
ну, як вже сам Ігнат сказав...
14.03.2023 14:44 Ответить
" Зелені" яким боком до українців? А що винен х&йло це всі давно знають.
14.03.2023 14:58 Ответить
Оце точно. До українців ця пошесть взагалі відношення не має.
14.03.2023 15:25 Ответить
Класна назва у аеродрому: "Сава слей-ка".
Мабуть без такого нагадування місцеві мешканці за собою не зливають
14.03.2023 14:45 Ответить
Мрази кацапские, в Одессе тревога за тревогой
14.03.2023 16:30 Ответить
 
 