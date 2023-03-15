РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3596 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
11 587 33

Россияне снова массово получают повестки

повістка,мобілізація

Россиянам снова приходят повестки, становится известно о таких случаях в разных регионах. Местные полагают, что вторая волна мобилизации уже началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "Говорит НеМосква".

"Военкоматы снова рассылают повестки. Они хотят проверить учетные данные и предложить добровольно пойти на войну", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о повестках поступает из регионов по всей России.

Неназванная жительница Пензинской области рассказывает, что повестки "разносят тишину" и что якобы вторая волна мобилизации уже началась.

Смотрите: В Санкт-Петербурге врачи раздавали повестки пациентам прямо во время приема, - росСМИ. АУДИО

Информацию о второй волне подтверждает издание "Верстка", по данным которого то же самое будет происходить на всей территории России. Оба источника убеждают, что от предложения уехать на фронт можно будет отказаться.

В Воронежской области власти уже официально подтвердили начало раздачи повесток, однако уверяют, что это делается исключительно с целью проверки и дополнения учетных данных.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

Также читайте: Мобилизованные россияне из Ямало-Ненецкого автономного округа, переброшенные на Донетчину, не хотят участвовать в боевых действиях, - Генштаб

россия (97311) мобилизация (2907)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Проти путіна страшно. На війну в Україну не страшно
показать весь комментарий
15.03.2023 09:04 Ответить
+25
показать весь комментарий
15.03.2023 09:08 Ответить
+16
З повістками і видають чорні пакети.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З повістками і видають чорні пакети.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:03 Ответить
Есть и для элиты...
показать весь комментарий
15.03.2023 09:24 Ответить
Проти путіна страшно. На війну в Україну не страшно
показать весь комментарий
15.03.2023 09:04 Ответить
Так не страшно, що чмобіки наклали повні штани і бунутують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. Страшно і смертникам перед неминучим, які ідуть в атаку, але альтернатива смерті для них лише тортури та страта кувалдою.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:27 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
15.03.2023 10:32 Ответить
Руснявим самкам радіти треба: скоро білі "Лади" роздаватимуть.
Або ковбаску...
показать весь комментарий
15.03.2023 09:04 Ответить
Весна вже. Хай худнуть до літа. Тож тільки 10 кг моркви та 5 кг цибулі в рило
показать весь комментарий
15.03.2023 09:44 Ответить
вчора зі мною сперечались про контрактників . тож добавлю , якщо б контракти масово підписували то мобілізації в кацапстані не проводили .
показать весь комментарий
15.03.2023 09:07 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 09:08 Ответить
Та хоч десятки мільйонів хай мобілізують, толку від них ноль - вони вже довели, що не підуть вмирати ха ху#ла та олігархів. А смертників ефективно перекручують у бахмутській м'ясорубці
показать весь комментарий
15.03.2023 09:28 Ответить
По ходу в кацапів закінчуються ті 300 тисяч, що були мобілізовані у вересні-жовтні 2022, треба нові 300 тисяч, аби захопити всю, вулицю Чайковського в Бахмуті, а не її половину.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:12 Ответить
Не забувайте, що не було весняної-осінньої демобілізації строковиків. Вони автоматично стали контрактниками. А це ще +250.000.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:48 Ответить
Машовец и Кевлюк пишут, что вроде сейчас на территории Украины и вокруг кодло в 360 000. Также, они же пишут, что набрать-то может и наберут, но обуть-одеть, выучить и укомплектовать оружием и техникой больше 120-160 тыс за один присест (два-четыре месяца) нет физической возможности. Так что, хватает мяса и так. А вот с МТС ситуация другая. Снять с хранения технику и восстановить боеприпасы - это тоже оказалось дело не двух дней. Сдается мне, что это нам тут решили боевой дух и энтузиазм поднять таким, вот, образом.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:46 Ответить
Благодаря мудрому руководству путина,у россиян будет всегда полный холодильник мяса,-сказал начальник Ростовского морга
показать весь комментарий
15.03.2023 09:14 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 09:15 Ответить
Ну без мобілізації, вони максимум можуть пойти на уточнення данних , а потім підтертись нею.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:17 Ответить
Канешна можно отказаться, так и скажете заградотряду.
путлерок будет воевать до последнего путлерюгенда.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:20 Ответить
1 січня 2023 року. Московія. Населення - 146,98 млн кацапів.
1 січня 2024 року. Московія. Населення - 100,00 млн кацапів.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:20 Ответить
Там вже і 100 млн нема
показать весь комментарий
15.03.2023 09:37 Ответить
Обидва джерела переконують, що від пропозиції поїхати на фронт можна буде відмовитися
- Ха
показать весь комментарий
15.03.2023 09:25 Ответить
Можна відмовитися і від повітря....але в обох випадках ця відмова ніяк не сприяє на поліпшення тривалості життя відмовника.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:39 Ответить
Так им и не надо объявлять вторую-третью-десятую волну. НЕТ официального указа президента об окончании мобилизации объявленной в сентябре. Физически нет. А значит она продолжается. А что там он сказал на каком-то очередном сборе где-то там, то дело десятое.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:25 Ответить
До речі, у кацапів призивають до 50 років.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:34 Ответить
Рузьге!
Ви ж так мріяли "можемпавтаріть"!
От і повторюєте сталінський фарш 2.0
показать весь комментарий
15.03.2023 09:34 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 09:43 Ответить
ці хвилі на паРаші будуть кожні півроку. закінчаться вони тільки тоді, коли не стане або паРаші, або України.
ще 2-3 хвилі, за умови, що військова допомога залишиться хоча би на нинішньому рівні, Україна витримає. з величезними втратами, але все ж, думаю, витримає.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:45 Ответить
Попили бояри та брадки, полузгали семки, побили морди один одному але кормчий тихо сказав -пора і честь знати, а то зажились на просторах третьогориму
показать весь комментарий
15.03.2023 09:53 Ответить
у росії три козиря на руках - шантаж ядерною зброєю, масова мобілізація і республіканська сцикунська партія америки.

от і грають ними.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:38 Ответить
... ага, а от отправки на фронт можно будет отказаться ... но это не точно!
показать весь комментарий
15.03.2023 10:54 Ответить
на оккупированных территориях тоже раздают и не спрашивают хочешь или нет. Так что бунта не будет.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:57 Ответить
а що сталося?
чмобіки закінчуються мабуть
показать весь комментарий
15.03.2023 21:58 Ответить
 
 