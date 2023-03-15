Россияне снова массово получают повестки

Россиянам снова приходят повестки, становится известно о таких случаях в разных регионах. Местные полагают, что вторая волна мобилизации уже началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "Говорит НеМосква".

"Военкоматы снова рассылают повестки. Они хотят проверить учетные данные и предложить добровольно пойти на войну", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о повестках поступает из регионов по всей России.

Неназванная жительница Пензинской области рассказывает, что повестки "разносят тишину" и что якобы вторая волна мобилизации уже началась.

Информацию о второй волне подтверждает издание "Верстка", по данным которого то же самое будет происходить на всей территории России. Оба источника убеждают, что от предложения уехать на фронт можно будет отказаться.

В Воронежской области власти уже официально подтвердили начало раздачи повесток, однако уверяют, что это делается исключительно с целью проверки и дополнения учетных данных.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.

