Россияне снова массово получают повестки
Россиянам снова приходят повестки, становится известно о таких случаях в разных регионах. Местные полагают, что вторая волна мобилизации уже началась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "Говорит НеМосква".
"Военкоматы снова рассылают повестки. Они хотят проверить учетные данные и предложить добровольно пойти на войну", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о повестках поступает из регионов по всей России.
Неназванная жительница Пензинской области рассказывает, что повестки "разносят тишину" и что якобы вторая волна мобилизации уже началась.
Информацию о второй волне подтверждает издание "Верстка", по данным которого то же самое будет происходить на всей территории России. Оба источника убеждают, что от предложения уехать на фронт можно будет отказаться.
В Воронежской области власти уже официально подтвердили начало раздачи повесток, однако уверяют, что это делается исключительно с целью проверки и дополнения учетных данных.
В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Або ковбаску...
путлерок будет воевать до последнего путлерюгенда.
1 січня 2024 року. Московія. Населення - 100,00 млн кацапів.
- Ха
Ви ж так мріяли "можемпавтаріть"!
От і повторюєте сталінський фарш 2.0
ще 2-3 хвилі, за умови, що військова допомога залишиться хоча би на нинішньому рівні, Україна витримає. з величезними втратами, але все ж, думаю, витримає.
от і грають ними.
чмобіки закінчуються мабуть