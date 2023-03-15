Росіяни знову масово отримують повістки

Росіянам знову приходять повістки, стає відомо про такі випадки у різних регіонах. Місцеві вважають, що друга хвиля мобілізації вже почалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "Мовить НеМосква".

"Військомати знову розсилають повістки. Вони хочуть перевірити облікові данні і запропонувати добровільно піти на війну", - йдетьс у повідомлені. Зазначається, що інформація про повістки надходить з регіонів по всій Росії.

Неназвана мешканка Пензинської області розповідає, що повістки "розносять втиху" і що нібито друга хвиля мобілізації вже почалася.

Інформацію про другу хивлю підтверджує видання "Верстка", за данними якого те саме відбуватиметься на всій території Росії. Обидва джерела переконують, що від пропозиції поїхати на фронт можна буде відмовитися.

У Воронежській області влада вже офіційно підтвердила початок роздачі повісток, проте запевняє, що це робиться виключно з метою перевірки і доповнення облікових данних.

У той самий час прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що друга хвиля мобілізації у Кремлі не обговорюється.

