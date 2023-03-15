УКР
Новини Мобілізація в РФ
11 587 33

Росіяни знову масово отримують повістки

повістка,мобілізація

Росіянам знову приходять повістки, стає відомо про такі випадки у різних регіонах. Місцеві вважають, що друга хвиля мобілізації вже почалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "Мовить НеМосква". 

"Військомати знову розсилають повістки. Вони хочуть перевірити облікові данні і запропонувати добровільно піти на війну", - йдетьс у повідомлені. Зазначається, що інформація про повістки надходить з регіонів по всій Росії. 

Неназвана мешканка Пензинської області розповідає, що повістки "розносять втиху" і що нібито друга хвиля мобілізації вже почалася. 

Також читайте: Мобілізовані росіяни з Ямало-Ненецького автономного округу, перекинуті на Донеччину, не хочуть брати участі в бойових діях, - Генштаб

Інформацію про другу хивлю підтверджує видання "Верстка", за данними якого те саме відбуватиметься на всій території Росії. Обидва джерела переконують, що від пропозиції поїхати на фронт можна буде відмовитися. 

У Воронежській області влада вже офіційно підтвердила початок роздачі повісток, проте запевняє, що це робиться виключно з метою перевірки і доповнення облікових данних.

У той самий час прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що друга хвиля мобілізації у Кремлі не обговорюється. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують чергову хвилю мобілізації у Горлівці, - Генштаб

росія (67900) мобілізація (3228)
Топ коментарі
+29
Проти путіна страшно. На війну в Україну не страшно
15.03.2023 09:04 Відповісти
+25
15.03.2023 09:08 Відповісти
+16
З повістками і видають чорні пакети.
15.03.2023 09:03 Відповісти
15.03.2023 09:03 Відповісти
Есть и для элиты...
15.03.2023 09:24 Відповісти
15.03.2023 09:04 Відповісти
Так не страшно, що чмобіки наклали повні штани і бунутують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. Страшно і смертникам перед неминучим, які ідуть в атаку, але альтернатива смерті для них лише тортури та страта кувалдою.
15.03.2023 09:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 10:32 Відповісти
Руснявим самкам радіти треба: скоро білі "Лади" роздаватимуть.
Або ковбаску...
15.03.2023 09:04 Відповісти
Весна вже. Хай худнуть до літа. Тож тільки 10 кг моркви та 5 кг цибулі в рило
15.03.2023 09:44 Відповісти
вчора зі мною сперечались про контрактників . тож добавлю , якщо б контракти масово підписували то мобілізації в кацапстані не проводили .
15.03.2023 09:07 Відповісти
15.03.2023 09:08 Відповісти
Та хоч десятки мільйонів хай мобілізують, толку від них ноль - вони вже довели, що не підуть вмирати ха ху#ла та олігархів. А смертників ефективно перекручують у бахмутській м'ясорубці
15.03.2023 09:28 Відповісти
По ходу в кацапів закінчуються ті 300 тисяч, що були мобілізовані у вересні-жовтні 2022, треба нові 300 тисяч, аби захопити всю, вулицю Чайковського в Бахмуті, а не її половину.
15.03.2023 09:12 Відповісти
Не забувайте, що не було весняної-осінньої демобілізації строковиків. Вони автоматично стали контрактниками. А це ще +250.000.
15.03.2023 09:48 Відповісти
Машовец и Кевлюк пишут, что вроде сейчас на территории Украины и вокруг кодло в 360 000. Также, они же пишут, что набрать-то может и наберут, но обуть-одеть, выучить и укомплектовать оружием и техникой больше 120-160 тыс за один присест (два-четыре месяца) нет физической возможности. Так что, хватает мяса и так. А вот с МТС ситуация другая. Снять с хранения технику и восстановить боеприпасы - это тоже оказалось дело не двух дней. Сдается мне, что это нам тут решили боевой дух и энтузиазм поднять таким, вот, образом.
15.03.2023 11:46 Відповісти
Благодаря мудрому руководству путина,у россиян будет всегда полный холодильник мяса,-сказал начальник Ростовского морга
15.03.2023 09:14 Відповісти
15.03.2023 09:15 Відповісти
Ну без мобілізації, вони максимум можуть пойти на уточнення данних , а потім підтертись нею.
15.03.2023 09:17 Відповісти
Канешна можно отказаться, так и скажете заградотряду.
путлерок будет воевать до последнего путлерюгенда.
15.03.2023 09:20 Відповісти
1 січня 2023 року. Московія. Населення - 146,98 млн кацапів.
1 січня 2024 року. Московія. Населення - 100,00 млн кацапів.
15.03.2023 09:20 Відповісти
Там вже і 100 млн нема
15.03.2023 09:37 Відповісти
Обидва джерела переконують, що від пропозиції поїхати на фронт можна буде відмовитися
- Ха
15.03.2023 09:25 Відповісти
Можна відмовитися і від повітря....але в обох випадках ця відмова ніяк не сприяє на поліпшення тривалості життя відмовника.
15.03.2023 09:39 Відповісти
Так им и не надо объявлять вторую-третью-десятую волну. НЕТ официального указа президента об окончании мобилизации объявленной в сентябре. Физически нет. А значит она продолжается. А что там он сказал на каком-то очередном сборе где-то там, то дело десятое.
15.03.2023 09:25 Відповісти
До речі, у кацапів призивають до 50 років.
15.03.2023 09:34 Відповісти
Рузьге!
Ви ж так мріяли "можемпавтаріть"!
От і повторюєте сталінський фарш 2.0
15.03.2023 09:34 Відповісти
15.03.2023 09:43 Відповісти
ці хвилі на паРаші будуть кожні півроку. закінчаться вони тільки тоді, коли не стане або паРаші, або України.
ще 2-3 хвилі, за умови, що військова допомога залишиться хоча би на нинішньому рівні, Україна витримає. з величезними втратами, але все ж, думаю, витримає.
15.03.2023 09:45 Відповісти
Попили бояри та брадки, полузгали семки, побили морди один одному але кормчий тихо сказав -пора і честь знати, а то зажились на просторах третьогориму
15.03.2023 09:53 Відповісти
у росії три козиря на руках - шантаж ядерною зброєю, масова мобілізація і республіканська сцикунська партія америки.

от і грають ними.
15.03.2023 10:38 Відповісти
... ага, а от отправки на фронт можно будет отказаться ... но это не точно!
15.03.2023 10:54 Відповісти
на оккупированных территориях тоже раздают и не спрашивают хочешь или нет. Так что бунта не будет.
15.03.2023 11:57 Відповісти
а що сталося?
чмобіки закінчуються мабуть
15.03.2023 21:58 Відповісти
 
 