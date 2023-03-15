Россия все больше ограничивает заграничные поездки госслужащих, - разведка Великобритании

Российские госслужащие испытывают все более жесткие ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные разведки Великобритании.

"С начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу. ... Работники, приближенные к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями; кремлевским чиновникам запрещены любые международные поездки на отдых", – говорится в сообщении.

По данным разведки, речь идет о расширении существующих мер, которые происходят еще с советских времен. В то же время, ограничения на поездки были усилены после оккупации Крыма в 2014 году.

В Великобритании не исключают, что вероятно, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше недовольны.

"Существует реальная возможность того, что по мере продления сосредоточения российского государства на безопасности ограничения на въезд будут усиливаться для растущего числа работников государственного сектора", - добавили в разведке.

