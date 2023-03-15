УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини
1 158 5

Росія все більше обмежує закордонні поїздки держслужбовців, - розвідка Великої Британії

рф,росія

Російські держслужбовці зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розвідки Великої Британії.

"З початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. ... Працівники, наближені до центру влади, стикаються з більш суворими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені будь-які міжнародні поїздки на відпочинок", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, йдеться про розширення існуючих заходів, які походять ще з радянських часів. Водночас обмеження на поїздки були посилені після окупації Криму в 2014 році.

У Великій Британії не виключають, що ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені.

"Існує реальна можливість того, що в міру продовження зосередження російської держави на безпеці обмеження на в'їзд будуть посилюватися для дедалі більшої кількості працівників державного сектору", - додали у розвідці.

Також читайте: Російська армія відчує дефіцит боєприпасів, на багатьох ділянках фронту діє жорстке обмеження снарядів, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5797) розвідка (3925) росія (67900) зовнішня розвідка (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правільно!
Катайтєсь сєбє ввєрх-вніз па матушкє па Волгє - і фсьо!
показати весь коментар
15.03.2023 09:50 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 10:08 Відповісти
А где ж они харчеваться будут?)
показати весь коментар
15.03.2023 10:36 Відповісти
идите в наш колхоз !
показати весь коментар
15.03.2023 13:47 Відповісти
бункерний сцить шо втічуть до проклятого нато і здадуть всю інфу
показати весь коментар
15.03.2023 21:56 Відповісти
 
 