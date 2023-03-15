Росія все більше обмежує закордонні поїздки держслужбовців, - розвідка Великої Британії
Російські держслужбовці зазнають дедалі жорсткіших обмежень на виїзд за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розвідки Великої Британії.
"З початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. ... Працівники, наближені до центру влади, стикаються з більш суворими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені будь-які міжнародні поїздки на відпочинок", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, йдеться про розширення існуючих заходів, які походять ще з радянських часів. Водночас обмеження на поїздки були посилені після окупації Криму в 2014 році.
У Великій Британії не виключають, що ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені.
"Існує реальна можливість того, що в міру продовження зосередження російської держави на безпеці обмеження на в'їзд будуть посилюватися для дедалі більшої кількості працівників державного сектору", - додали у розвідці.
