Россия в феврале захватила 0,04% площади Украины, - Business Insider

В феврале Россия смогла захватить территорию, не превышающую 0,04% площади Украины.

Об этом со ссылкой на военных аналитиков пишет издание Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно ссылается на данные американского Института изучения войны (ISW), по подсчетам которого за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины.

Группа отслеживания War Mapper тем временем сообщает, что Россия в феврале увеличила площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равняется 0,01% украинской территории.

В комментарии изданию представители ISW заявили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их отличия может быть незначительный просчет, хотя "обе они точно отражают ограниченность территориальных достижений России". "Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", - заключает Business Insider.