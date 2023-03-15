РУС
Новости
4 355 40

Россия в феврале захватила 0,04% площади Украины, - Business Insider

війна,руйнування

В феврале Россия смогла захватить территорию, не превышающую 0,04% площади Украины.

Об этом со ссылкой на военных аналитиков пишет издание Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно ссылается на данные американского Института изучения войны (ISW), по подсчетам которого за месяц наступления Россия захватила примерно 234 кв. км, что эквивалентно 0,039% территории Украины.

Группа отслеживания War Mapper тем временем сообщает, что Россия в феврале увеличила площадь захваченных территорий на 85 кв. км, что примерно равняется 0,01% украинской территории.

Читайте также: Россияне массированно обстреливают оккупированные территории в Запорожье, чтобы запугать население, - Федоров

В комментарии изданию представители ISW заявили, что "обе цифры достаточно малы", а причиной их отличия может быть незначительный просчет, хотя "обе они точно отражают ограниченность территориальных достижений России". "Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв военную технику и тысячи солдат", - заключает Business Insider.

армия РФ (20627) оккупация (10301) ISW (494)
+11
Спочатку срасія захопила поголів'я ідіотів і владу в Україні. От що рахується.
І претендує на теж поголів'я срасіска-ізичних, як на своїх рабів.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:09 Ответить
+10
та його взагалі краще з України виставити, може тут горя поменшає...наробив біди бідоносець
показать весь комментарий
15.03.2023 10:13 Ответить
+3
В азійському світі, де людський ресурс є найдешевшим - тому що постійно відновлюваним, на відміну від викопних ресурсів - навіть три шари трупів своїх солдат на кожному квадратному метрі набутої землі є цілком прийнятною ціною.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:12 Ответить
А з 2014 року не рахується?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:07 Ответить
Спочатку срасія захопила поголів'я ідіотів і владу в Україні. От що рахується.
І претендує на теж поголів'я срасіска-ізичних, як на своїх рабів.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:09 Ответить
Бубочку все влаштовує. І в нас ще є багато чоловіків, яких можна висловити на вулиці, скрутити і силою поволокти на війну. І як не дивно, на Московії таких відео немає. Може не ту країну назвали Гондурасом, що люди не хочуть захищати свою бідність?
І ще раз, нашого бідоносця- нелоха все влаштовує. Домовиться десь посередині
показать весь комментарий
15.03.2023 10:57 Ответить
Та шось не дуже багато, чи вміло маскуються від призову, а багато повідпускало бороди, щоб думали що вже 60+, а коли після нашої Перемоги спитають чи намагався ти захищати Україну, скажуть так, бороду відпускав, а є ще бородачі з клюкою, тільки самі того не помічаючи забувають про неї, і 100% здорові, хай буде на їх совісті.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:04 Ответить
Наберём силы для контратаки, выждем момент и место. И враг снова побежит. Освободим в сотни раз больше, чем потеряли за время обороны. Главное - люди.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:09 Ответить
Яка ж контра, якщо кацапи готові до оборони - окопались, забетонувались.
Це вже не буде контратака, це має бути масштабний наступ- інакше невдача.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:10 Ответить
язиком вже й Крим визволили. на говномарафоні такі "визволителі", як ти, чиновників там вже на посади призначають. а насправді ж кацапи сунуть і сунуть, і дійсність для "визволителів" диванних може виявитись дуже несподіваною.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:22 Ответить
Блаблабла. Тем же языком и харьковскую область освободили, и Херсон и киевскую и тд и тп. Иди в подушку поной, всепропальщик. Реальность такова, что кацапы об одно городишко разбили 40 бригад, в то время как наши ждут западное вооруженные и разрабатывают планы контратак.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:33 Ответить
дурак ти звичайний. якщо не сказати більш правдиво, але образливо.
ps а чого так мало? всього 40 бригад? пиши вже 400. але не забудь, що там гине кілька сотен українців щодня...
показать весь комментарий
15.03.2023 10:37 Ответить
Відкриваєш твіттер - там суцільний некролог. Загинув, загинув, загинув..
Якщо тяжкі порання за словами парамедика стаються щогодини, на невеликій ділянці фронту, то можна тільки уявити наші втрати.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:41 Ответить
Я пишу ровно то, что отображено в статистике генштаба. А по твоему мы в футбол с кацапами играем? Окей, давай сюда свою секретную тактику, как воевать без потерь. Хватит уже прятать эту секретную инфу.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:47 Ответить
Ти яким боком до цього визволення? В якій бригаді службу несеш? Розкажи нам, як там на полі бою москалі втікають від одного пострілу... Наслухались ідіоти казак зелених. Я також надіюсь, що командування має план визволення. Але в кацапів стільки там Укріплень і людей вже, що це буде не так казково, як розповідають зелені брехуни
показать весь комментарий
15.03.2023 10:47 Ответить
Ещё один генерал диванных войск с февральской регистрацией. Та ты не пыхти так, лучше пакуй чемоданы. Работаю/служу я там где нужно стране, достаточно для того чтобы приносить пользу и общаться с непосредственными участникам боевых действий, так что в курсе всех дел на определенном участке фронта. Поскорее бы открыли границы, чтобы ссыкуны свалили, только под ногами путаются.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:59 Ответить
Пишуть, що кацапи вже захопили завод АЗОМ у Бахмуті. Це саме той завод, де зеленський вручав нагороди нашим солдатам...
показать весь комментарий
15.03.2023 10:10 Ответить
та його взагалі краще з України виставити, може тут горя поменшає...наробив біди бідоносець
показать весь комментарий
15.03.2023 10:13 Ответить
А заперечити фактам нічого не знайшлось.
Збирай чумадан і їдь на парашію. Там твоє місце.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:39 Ответить
Жінкам звик поступатися місцем. Користуйтеся, поки є можливість.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:50 Ответить
Здається, ви на себе наговорюєте, джентельменом назвались.. Вам не личить.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:52 Ответить
ГЕмнадій, а ви явно з передової пишите і Ксенія вам заважає знищувати окупантів.... Так на яких "фронтах" ви воюєте? Чи для кого війна, а для ботиків "жнива"?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:41 Ответить
Business Insider, 0,04% нехай захватить вас . Тоді подивимся, як ти заговориш. А скільки загиблих і поранених, чи для вас територія головніша? Це ж все таки наша земля.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:12 Ответить
Головне, що у ворога в 5-7 разів більше. Не можна воювати без втрат. Бахмут - це не скільки територія, скільки м'ясорубка, яка перемолола 50 тисяч рашистів, які могли б з такими ж нашими втратами руйнувати інше наше місто
показать весь комментарий
15.03.2023 10:31 Ответить
В азійському світі, де людський ресурс є найдешевшим - тому що постійно відновлюваним, на відміну від викопних ресурсів - навіть три шари трупів своїх солдат на кожному квадратному метрі набутої землі є цілком прийнятною ціною.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:12 Ответить
Російський світ - це виключення. Навіть зеки вже не йдуть до вагнера, бо зрозуміли, що це смертний вирок і півнів вагнера зустрічають бунтами на зонах. Західна розвідка повічає незворотнє зменшення вагнерівців, ряди яких так і не вдалося поповнити. А решта чмобіків бунтують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. Тому смертники закінчаться і наступ неодмінно захлинеться
показать весь комментарий
15.03.2023 10:33 Ответить
Нам пощастило, що росія хоч і частково, але все ж знаходиться під впливом Європи.
От якщо там би панувала ідеологія ІДІЛ, всім була б давно кришка.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:37 Ответить
Цілком згоден 👍
показать весь комментарий
15.03.2023 10:40 Ответить
Мабуть скоро в Московії заборонять контрацептиви.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:34 Ответить
І аборти. І введуть обов'язковий мінімум опоросів на одну свиноматку. З примусовим заплідненням у разі відмови.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:39 Ответить
Не 0,04 а 0,004!!!!! Якщо 234 кв.км.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:25 Ответить
0,04% це 241 км.кв. 12 км на 20 км. Така площа
показать весь комментарий
15.03.2023 10:43 Ответить
Хм.Певно,ця стаття Business insider,комусь здасться занадто різкою...
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/war/business-insider-bitva-za-bakhmut-staje-skhozhoju-na-stalinhrad-bez-vazhlivosti.html https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/war/business-insider-bitva-za-bakhmut-staje-skhozhoju-na-stalinhrad-bez-vazhlivosti.html

показать весь комментарий
15.03.2023 10:26 Ответить
Таким виявився цей "великий" наступ - 50 тисяч трупів рашистів за 0,04% площі України
показать весь комментарий
15.03.2023 10:29 Ответить
А найбільше захопила за щоку
показать весь комментарий
15.03.2023 10:39 Ответить
Всього 0,04%? А все Азовське море і всі бази, а не одна коса з пансіонатами, а Запорізька АЕС, сама більша в Європі? А де місто-герой Маріуполь і його мешканці?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:39 Ответить
Це досить багато, скоріш за все процент вирохований без врахування раніше втрачених територій.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:48 Ответить
Правильно, зачем читать глубже заголовка. Нафиг оно надо. Долго и муторно. Да и заголовок весь не обязательно читать. Достаточно первых три слова. Сидеть, вот это, разбираться. Та ну.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:49 Ответить
Це досить багато, скоріш за все процент вирохований без врахування раніше втрачених територій.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:47 Ответить
кемська волость.. В києві ще довго можно сидіти і красти спокійно
показать весь комментарий
15.03.2023 10:52 Ответить
А как же ежедневные горячие вопли на телемарафоне?? О том что мы всех бьём и всех освобождаем??
показать весь комментарий
15.03.2023 11:49 Ответить
 
 