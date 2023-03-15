УКР
Росія в лютому захопила 0,04% площі України, - Business Insider

Протягом лютого Росія змогла захопити територію, що не перевищує 0,04% площі України.

Про це з посиланням на військових аналітиків пише видання Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно посилається на дані американського Інституту вивчення війни (ISW), за підрахунками якого протягом місяця наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України.

Група відстеження War Mapper тим часом повідомляє, що Росія в лютому збільшила площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

Читайте: Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України, - Шольц

У коментарі виданню представники ISW заявили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча "обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії". "Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів", - підсумовує Business Insider.

Топ коментарі
+11
Спочатку срасія захопила поголів'я ідіотів і владу в Україні. От що рахується.
І претендує на теж поголів'я срасіска-ізичних, як на своїх рабів.
показати весь коментар
15.03.2023 10:09 Відповісти
+10
та його взагалі краще з України виставити, може тут горя поменшає...наробив біди бідоносець
показати весь коментар
15.03.2023 10:13 Відповісти
+3
В азійському світі, де людський ресурс є найдешевшим - тому що постійно відновлюваним, на відміну від викопних ресурсів - навіть три шари трупів своїх солдат на кожному квадратному метрі набутої землі є цілком прийнятною ціною.
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
А з 2014 року не рахується?
показати весь коментар
15.03.2023 10:07 Відповісти
Спочатку срасія захопила поголів'я ідіотів і владу в Україні. От що рахується.
І претендує на теж поголів'я срасіска-ізичних, як на своїх рабів.
показати весь коментар
15.03.2023 10:09 Відповісти
Бубочку все влаштовує. І в нас ще є багато чоловіків, яких можна висловити на вулиці, скрутити і силою поволокти на війну. І як не дивно, на Московії таких відео немає. Може не ту країну назвали Гондурасом, що люди не хочуть захищати свою бідність?
І ще раз, нашого бідоносця- нелоха все влаштовує. Домовиться десь посередині
показати весь коментар
15.03.2023 10:57 Відповісти
Та шось не дуже багато, чи вміло маскуються від призову, а багато повідпускало бороди, щоб думали що вже 60+, а коли після нашої Перемоги спитають чи намагався ти захищати Україну, скажуть так, бороду відпускав, а є ще бородачі з клюкою, тільки самі того не помічаючи забувають про неї, і 100% здорові, хай буде на їх совісті.
показати весь коментар
15.03.2023 11:04 Відповісти
Наберём силы для контратаки, выждем момент и место. И враг снова побежит. Освободим в сотни раз больше, чем потеряли за время обороны. Главное - люди.
показати весь коментар
15.03.2023 10:09 Відповісти
Яка ж контра, якщо кацапи готові до оборони - окопались, забетонувались.
Це вже не буде контратака, це має бути масштабний наступ- інакше невдача.
показати весь коментар
15.03.2023 10:10 Відповісти
язиком вже й Крим визволили. на говномарафоні такі "визволителі", як ти, чиновників там вже на посади призначають. а насправді ж кацапи сунуть і сунуть, і дійсність для "визволителів" диванних може виявитись дуже несподіваною.
показати весь коментар
15.03.2023 10:22 Відповісти
Блаблабла. Тем же языком и харьковскую область освободили, и Херсон и киевскую и тд и тп. Иди в подушку поной, всепропальщик. Реальность такова, что кацапы об одно городишко разбили 40 бригад, в то время как наши ждут западное вооруженные и разрабатывают планы контратак.
показати весь коментар
15.03.2023 10:33 Відповісти
дурак ти звичайний. якщо не сказати більш правдиво, але образливо.
ps а чого так мало? всього 40 бригад? пиши вже 400. але не забудь, що там гине кілька сотен українців щодня...
показати весь коментар
15.03.2023 10:37 Відповісти
Відкриваєш твіттер - там суцільний некролог. Загинув, загинув, загинув..
Якщо тяжкі порання за словами парамедика стаються щогодини, на невеликій ділянці фронту, то можна тільки уявити наші втрати.
показати весь коментар
15.03.2023 10:41 Відповісти
Я пишу ровно то, что отображено в статистике генштаба. А по твоему мы в футбол с кацапами играем? Окей, давай сюда свою секретную тактику, как воевать без потерь. Хватит уже прятать эту секретную инфу.
показати весь коментар
15.03.2023 10:47 Відповісти
Ти яким боком до цього визволення? В якій бригаді службу несеш? Розкажи нам, як там на полі бою москалі втікають від одного пострілу... Наслухались ідіоти казак зелених. Я також надіюсь, що командування має план визволення. Але в кацапів стільки там Укріплень і людей вже, що це буде не так казково, як розповідають зелені брехуни
показати весь коментар
15.03.2023 10:47 Відповісти
Ещё один генерал диванных войск с февральской регистрацией. Та ты не пыхти так, лучше пакуй чемоданы. Работаю/служу я там где нужно стране, достаточно для того чтобы приносить пользу и общаться с непосредственными участникам боевых действий, так что в курсе всех дел на определенном участке фронта. Поскорее бы открыли границы, чтобы ссыкуны свалили, только под ногами путаются.
показати весь коментар
15.03.2023 10:59 Відповісти
Пишуть, що кацапи вже захопили завод АЗОМ у Бахмуті. Це саме той завод, де зеленський вручав нагороди нашим солдатам...
показати весь коментар
15.03.2023 10:10 Відповісти
та його взагалі краще з України виставити, може тут горя поменшає...наробив біди бідоносець
показати весь коментар
15.03.2023 10:13 Відповісти
А заперечити фактам нічого не знайшлось.
Збирай чумадан і їдь на парашію. Там твоє місце.
показати весь коментар
15.03.2023 10:39 Відповісти
Жінкам звик поступатися місцем. Користуйтеся, поки є можливість.
показати весь коментар
15.03.2023 10:50 Відповісти
Здається, ви на себе наговорюєте, джентельменом назвались.. Вам не личить.
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
ГЕмнадій, а ви явно з передової пишите і Ксенія вам заважає знищувати окупантів.... Так на яких "фронтах" ви воюєте? Чи для кого війна, а для ботиків "жнива"?
показати весь коментар
15.03.2023 10:41 Відповісти
Business Insider, 0,04% нехай захватить вас . Тоді подивимся, як ти заговориш. А скільки загиблих і поранених, чи для вас територія головніша? Це ж все таки наша земля.
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
Головне, що у ворога в 5-7 разів більше. Не можна воювати без втрат. Бахмут - це не скільки територія, скільки м'ясорубка, яка перемолола 50 тисяч рашистів, які могли б з такими ж нашими втратами руйнувати інше наше місто
показати весь коментар
15.03.2023 10:31 Відповісти
В азійському світі, де людський ресурс є найдешевшим - тому що постійно відновлюваним, на відміну від викопних ресурсів - навіть три шари трупів своїх солдат на кожному квадратному метрі набутої землі є цілком прийнятною ціною.
показати весь коментар
15.03.2023 10:12 Відповісти
Російський світ - це виключення. Навіть зеки вже не йдуть до вагнера, бо зрозуміли, що це смертний вирок і півнів вагнера зустрічають бунтами на зонах. Західна розвідка повічає незворотнє зменшення вагнерівців, ряди яких так і не вдалося поповнити. А решта чмобіків бунтують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. Тому смертники закінчаться і наступ неодмінно захлинеться
показати весь коментар
15.03.2023 10:33 Відповісти
Нам пощастило, що росія хоч і частково, але все ж знаходиться під впливом Європи.
От якщо там би панувала ідеологія ІДІЛ, всім була б давно кришка.
показати весь коментар
15.03.2023 10:37 Відповісти
Цілком згоден 👍
показати весь коментар
15.03.2023 10:40 Відповісти
Мабуть скоро в Московії заборонять контрацептиви.
показати весь коментар
15.03.2023 10:34 Відповісти
І аборти. І введуть обов'язковий мінімум опоросів на одну свиноматку. З примусовим заплідненням у разі відмови.
показати весь коментар
15.03.2023 10:39 Відповісти
Не 0,04 а 0,004!!!!! Якщо 234 кв.км.
показати весь коментар
15.03.2023 10:25 Відповісти
0,04% це 241 км.кв. 12 км на 20 км. Така площа
показати весь коментар
15.03.2023 10:43 Відповісти
Хм.Певно,ця стаття Business insider,комусь здасться занадто різкою...
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/war/business-insider-bitva-za-bakhmut-staje-skhozhoju-na-stalinhrad-bez-vazhlivosti.html https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/war/business-insider-bitva-za-bakhmut-staje-skhozhoju-na-stalinhrad-bez-vazhlivosti.html

показати весь коментар
15.03.2023 10:26 Відповісти
Таким виявився цей "великий" наступ - 50 тисяч трупів рашистів за 0,04% площі України
показати весь коментар
15.03.2023 10:29 Відповісти
А найбільше захопила за щоку
показати весь коментар
15.03.2023 10:39 Відповісти
Всього 0,04%? А все Азовське море і всі бази, а не одна коса з пансіонатами, а Запорізька АЕС, сама більша в Європі? А де місто-герой Маріуполь і його мешканці?
показати весь коментар
15.03.2023 10:39 Відповісти
Це досить багато, скоріш за все процент вирохований без врахування раніше втрачених територій.
показати весь коментар
15.03.2023 10:48 Відповісти
Правильно, зачем читать глубже заголовка. Нафиг оно надо. Долго и муторно. Да и заголовок весь не обязательно читать. Достаточно первых три слова. Сидеть, вот это, разбираться. Та ну.
показати весь коментар
15.03.2023 10:49 Відповісти
Це досить багато, скоріш за все процент вирохований без врахування раніше втрачених територій.
показати весь коментар
15.03.2023 10:47 Відповісти
кемська волость.. В києві ще довго можно сидіти і красти спокійно
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
А как же ежедневные горячие вопли на телемарафоне?? О том что мы всех бьём и всех освобождаем??
показати весь коментар
15.03.2023 11:49 Відповісти
 
 