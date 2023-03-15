Росія в лютому захопила 0,04% площі України, - Business Insider

Протягом лютого Росія змогла захопити територію, що не перевищує 0,04% площі України.

Про це з посиланням на військових аналітиків пише видання Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно посилається на дані американського Інституту вивчення війни (ISW), за підрахунками якого протягом місяця наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України.

Група відстеження War Mapper тим часом повідомляє, що Росія в лютому збільшила площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

У коментарі виданню представники ISW заявили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча "обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії". "Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів", - підсумовує Business Insider.