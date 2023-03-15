Росія в лютому захопила 0,04% площі України, - Business Insider
Протягом лютого Росія змогла захопити територію, що не перевищує 0,04% площі України.
Про це з посиланням на військових аналітиків пише видання Business Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно посилається на дані американського Інституту вивчення війни (ISW), за підрахунками якого протягом місяця наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км, що еквівалентно 0,039% території України.
Група відстеження War Mapper тим часом повідомляє, що Росія в лютому збільшила площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.
У коментарі виданню представники ISW заявили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча "обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії". "Росія здобула цю крихітну ділянку землі, втративши військову техніку і тисячі солдатів", - підсумовує Business Insider.
І претендує на теж поголів'я срасіска-ізичних, як на своїх рабів.
І ще раз, нашого бідоносця- нелоха все влаштовує. Домовиться десь посередині
Це вже не буде контратака, це має бути масштабний наступ- інакше невдача.
ps а чого так мало? всього 40 бригад? пиши вже 400. але не забудь, що там гине кілька сотен українців щодня...
Якщо тяжкі порання за словами парамедика стаються щогодини, на невеликій ділянці фронту, то можна тільки уявити наші втрати.
Збирай чумадан і їдь на парашію. Там твоє місце.
От якщо там би панувала ідеологія ІДІЛ, всім була б давно кришка.
