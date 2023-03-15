РУС
Космическую компанию из Люксембурга подозревают в предоставлении спутниковых снимков "вагнеровцам", - Euractiv

Компанию Spacety Luxembourg SA заподозрили в передаче спутниковых снимков для нужд группы Вагнера в январе этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Министерство экономики и Министерство иностранных и европейских дел страны подали иск против компании из-за того, что она, вероятно, предоставила спутниковые снимки группе российских наемников из ЧВК "Вагнер".

"Считается, что компания нарушает "санкции ЕС и закон от 27 июня 2018 об экспортном контроле", - пишет издание.

Так, Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга официально приостановили сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств.

Spacety Luxembourg SA отрицает все обвинения.

По данным издания, Люксембург хорошо известен своей спутниковой и космической деятельностью, поскольку здесь находится штаб-квартира SES SA, одного из ведущих мировых операторов спутниковой связи, ежегодно приносящей доход в размере почти 2 миллиардов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайская компания предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки, - Sky News

спутник (237) Люксембург (124) ЧВК Вагнер (1339)
Топ комментарии
+10
Це компанія побудована на китайському капіталі якщо що
15.03.2023 11:58 Ответить
+5
Жадібність. І китайські власники
15.03.2023 12:06 Ответить
+3
Spacety Luxembourg SA - филиал китайской конторы Spacety в ЕС. Про то что китайцы продаёт спутниковые снимки Мордору, охотно верю.
15.03.2023 12:33 Ответить
И опять не Китай а светлые паладины Запада. Бедные зрадоботы.
15.03.2023 11:54 Ответить
15.03.2023 11:58 Ответить
Для чого воно ім -- сидять без копіики ? .
15.03.2023 11:58 Ответить
15.03.2023 12:06 Ответить
Метастази рашистов треба шукати у самих дорогих країнах . ******* , цуки, комфорт .

Усіх до Сибіру
15.03.2023 12:25 Ответить
"Європейська комісія https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371 сьогодні висуває пропозицію гармонізувати кримінальні злочини та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.
Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не окупається.
Пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах."
"Загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п'яти років позбавлення волі; компанії можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф."
15.03.2023 12:27 Ответить
велика космічна держава Люксембург
15.03.2023 12:27 Ответить
15.03.2023 12:33 Ответить
капець...

"Люксембург добре відомий своєю супутниковою та космічною діяльністю"

Того Люксембургу без мікроскопа не знайдеш на мапі.... Чуваки з укркосмосу, це вам ганьба...
15.03.2023 12:37 Ответить
Даже Люксембург делает космические снимки зоны боевых действий. 😰
15.03.2023 13:49 Ответить
Художества Розы Люксембург.
15.03.2023 14:25 Ответить
Ещё одни нейтралы.
15.03.2023 14:44 Ответить
стане відомий своєю допомогою фашистам бомбити мирні міста
15.03.2023 21:43 Ответить
 
 