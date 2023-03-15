Космическую компанию из Люксембурга подозревают в предоставлении спутниковых снимков "вагнеровцам", - Euractiv

Компанию Spacety Luxembourg SA заподозрили в передаче спутниковых снимков для нужд группы Вагнера в январе этого года.

Министерство экономики и Министерство иностранных и европейских дел страны подали иск против компании из-за того, что она, вероятно, предоставила спутниковые снимки группе российских наемников из ЧВК "Вагнер".

"Считается, что компания нарушает "санкции ЕС и закон от 27 июня 2018 об экспортном контроле", - пишет издание.

Так, Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга официально приостановили сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств.

Spacety Luxembourg SA отрицает все обвинения.

По данным издания, Люксембург хорошо известен своей спутниковой и космической деятельностью, поскольку здесь находится штаб-квартира SES SA, одного из ведущих мировых операторов спутниковой связи, ежегодно приносящей доход в размере почти 2 миллиардов евро.

