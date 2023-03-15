Космическую компанию из Люксембурга подозревают в предоставлении спутниковых снимков "вагнеровцам", - Euractiv
Компанию Spacety Luxembourg SA заподозрили в передаче спутниковых снимков для нужд группы Вагнера в январе этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Министерство экономики и Министерство иностранных и европейских дел страны подали иск против компании из-за того, что она, вероятно, предоставила спутниковые снимки группе российских наемников из ЧВК "Вагнер".
"Считается, что компания нарушает "санкции ЕС и закон от 27 июня 2018 об экспортном контроле", - пишет издание.
Так, Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга официально приостановили сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств.
Spacety Luxembourg SA отрицает все обвинения.
По данным издания, Люксембург хорошо известен своей спутниковой и космической деятельностью, поскольку здесь находится штаб-квартира SES SA, одного из ведущих мировых операторов спутниковой связи, ежегодно приносящей доход в размере почти 2 миллиардов евро.
Усіх до Сибіру
Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не окупається.
Пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах."
"Загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п'яти років позбавлення волі; компанії можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф."
"Люксембург добре відомий своєю супутниковою та космічною діяльністю"
Того Люксембургу без мікроскопа не знайдеш на мапі.... Чуваки з укркосмосу, це вам ганьба...