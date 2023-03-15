УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 476 13

Космічну компанію з Люксембургу підозрюють у наданні супутникових знімків "вагнерівцям", - Euractiv

супутник

Компанію Spacety Luxembourg SA запідозрили у передачі супутникових знімків для потреб групи Вагнера у січні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Міністерство економіки та Міністерство закордонних і європейських справ країни подали позов проти компанії через те, що вона, ймовірно, надала супутникові знімки групі російських найманців з ПВК "Вагнер".

"Вважається, що компанія порушує "санкції ЄС і закон від 27 червня 2018 року про експортний контроль", - пише видання.

Так, Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу офіційно призупинили співпрацю зі Spacety після санкцій США та заяв міністерств.

Spacety Luxembourg SA заперечує всі звинувачення.

За даними видання, Люксембург добре відомий своєю супутниковою та космічною діяльністю, оскільки тут знаходиться штаб-квартира SES SA, одного з провідних світових операторів супутникового зв’язку, який щороку приносить дохід у розмірі майже 2 мільярдів євро.

Читайте: Італія звинуватила ПВК "Вагнер" у сплеску міграції з країн Африки до Євросоюзу

Автор: 

супутник (313) Люксембург (146) ПВК Вагнер (1547)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це компанія побудована на китайському капіталі якщо що
показати весь коментар
15.03.2023 11:58 Відповісти
+5
Жадібність. І китайські власники
показати весь коментар
15.03.2023 12:06 Відповісти
+3
Spacety Luxembourg SA - филиал китайской конторы Spacety в ЕС. Про то что китайцы продаёт спутниковые снимки Мордору, охотно верю.
показати весь коментар
15.03.2023 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И опять не Китай а светлые паладины Запада. Бедные зрадоботы.
показати весь коментар
15.03.2023 11:54 Відповісти
Це компанія побудована на китайському капіталі якщо що
показати весь коментар
15.03.2023 11:58 Відповісти
Для чого воно ім -- сидять без копіики ? .
показати весь коментар
15.03.2023 11:58 Відповісти
Жадібність. І китайські власники
показати весь коментар
15.03.2023 12:06 Відповісти
Метастази рашистов треба шукати у самих дорогих країнах . ******* , цуки, комфорт .

Усіх до Сибіру
показати весь коментар
15.03.2023 12:25 Відповісти
"Європейська комісія https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7371 сьогодні висуває пропозицію гармонізувати кримінальні злочини та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.
Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не окупається.
Пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах."
"Загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п'яти років позбавлення волі; компанії можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф."
показати весь коментар
15.03.2023 12:27 Відповісти
велика космічна держава Люксембург
показати весь коментар
15.03.2023 12:27 Відповісти
Spacety Luxembourg SA - филиал китайской конторы Spacety в ЕС. Про то что китайцы продаёт спутниковые снимки Мордору, охотно верю.
показати весь коментар
15.03.2023 12:33 Відповісти
капець...

"Люксембург добре відомий своєю супутниковою та космічною діяльністю"

Того Люксембургу без мікроскопа не знайдеш на мапі.... Чуваки з укркосмосу, це вам ганьба...
показати весь коментар
15.03.2023 12:37 Відповісти
Даже Люксембург делает космические снимки зоны боевых действий. 😰
показати весь коментар
15.03.2023 13:49 Відповісти
Художества Розы Люксембург.
показати весь коментар
15.03.2023 14:25 Відповісти
Ещё одни нейтралы.
показати весь коментар
15.03.2023 14:44 Відповісти
стане відомий своєю допомогою фашистам бомбити мирні міста
показати весь коментар
15.03.2023 21:43 Відповісти
 
 