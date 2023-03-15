Космічну компанію з Люксембургу підозрюють у наданні супутникових знімків "вагнерівцям", - Euractiv

Компанію Spacety Luxembourg SA запідозрили у передачі супутникових знімків для потреб групи Вагнера у січні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Міністерство економіки та Міністерство закордонних і європейських справ країни подали позов проти компанії через те, що вона, ймовірно, надала супутникові знімки групі російських найманців з ПВК "Вагнер".

"Вважається, що компанія порушує "санкції ЄС і закон від 27 червня 2018 року про експортний контроль", - пише видання.

Так, Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу офіційно призупинили співпрацю зі Spacety після санкцій США та заяв міністерств.

Spacety Luxembourg SA заперечує всі звинувачення.

За даними видання, Люксембург добре відомий своєю супутниковою та космічною діяльністю, оскільки тут знаходиться штаб-квартира SES SA, одного з провідних світових операторів супутникового зв’язку, який щороку приносить дохід у розмірі майже 2 мільярдів євро.

