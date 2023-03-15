В российской армии возвращают гауптвахты
Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о гауптвахтах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое российское издание Astra.
По этому закону командиры могут без суда применять к военнослужащим "дисциплинарный арест" сроком до 10 суток.
Под такой арест могут отправить за:
- самовольное оставление воинской части,
- уклонение от исполнения обязанностей военной службы,
- уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества,
- исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.
Согласно проекту закона, во время дисциплинарного ареста российские военнослужащие не будут получать денежное довольствие.
Для офицеров гауптвахта не предусмотрена.
