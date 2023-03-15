РУС
Новости
В российской армии возвращают гауптвахты

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о гауптвахтах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое российское издание Astra.

По этому закону командиры могут без суда применять к военнослужащим "дисциплинарный арест" сроком до 10 суток.

Под такой арест могут отправить за:

  • самовольное оставление воинской части,
  • уклонение от исполнения обязанностей военной службы,
  • уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества,
  • исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.

Читайте также: В России планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

Согласно проекту закона, во время дисциплинарного ареста российские военнослужащие не будут получать денежное довольствие.

Для офицеров гауптвахта не предусмотрена.

арест (10473) армия РФ (20679) Госдума (1267) законопроект (3288) россия (97399)
+10
1¢ wise
@mikailme
·
5 год
Путин: у нас за Уралом живёт 12 млн. человек.

По переписи за Уралом живут 28 млн. Дед случайно сболтнул реальную численность населения. И 143 млн населения тоже нет, все фикция.
15.03.2023 16:10 Ответить
+5
І покарання шпіцрутенами.
15.03.2023 16:02 Ответить
+5
Отже і у нас скоро таке буде. Совків у армії ще вистачає...
15.03.2023 16:03 Ответить
Прочитал "груповухи". Подумал, а их что отменяли?
15.03.2023 16:02 Ответить
І покарання шпіцрутенами.
15.03.2023 16:02 Ответить
І вже до повного "сервісу"-напляшкування
15.03.2023 16:03 Ответить
Отже і у нас скоро таке буде. Совків у армії ще вистачає...
15.03.2023 16:03 Ответить
"У стані сп'яніння"...Ці косорилі ******,в більшості своїй,не будуть звідти вилазити.
15.03.2023 16:05 Ответить
Офицер, хех..
https://youtu.be/_mXid6CWcVE
15.03.2023 16:07 Ответить
Давно пора. Красочно описал Киевскую Губу Суворов-Резун в Освободителе кажется. Предлагаю скосплеить в реале, так сказать порядок наводить Жоской рукой!
15.03.2023 16:09 Ответить
1¢ wise
@mikailme
·
5 год
15.03.2023 16:10 Ответить
Може то з іншого боку Урала 12 млн.
15.03.2023 16:17 Ответить
коли цю пропорцію екстраполювати на 143 млн, то вийде шо в реалі там 61 млн.
15.03.2023 16:27 Ответить
Да, реально где то 80 млн. Поэтому одной из цели нападения на Украину - набрать населения и заткнуть демографическую дыру
15.03.2023 17:55 Ответить
Касабы, как то не по сруски, не скрепно, ведь слово "Гауптвахта" НЕМЕЦКОЕ!
Как же так, касабы? Опять вы обосрались!
Ни чего своего у вас нет, ВСЁ ворованное у вас, касабы.
15.03.2023 16:19 Ответить
Я не зрозумів: а хіба їх було скасовано?
15.03.2023 16:34 Ответить
"они учатся!!! не можно недооцинюваты ворога"
15.03.2023 17:12 Ответить
Тепер Ваньок будуть в перервах з гвалтуванням посилать на губу
15.03.2023 17:18 Ответить
Схоже тут русня таки розумніша за нас. Верещіть що хочте, але краще відправити бійця на 10 діб на губу чим штрафувати на 34 000 за пянку або садити на 5 років(десь там у майбутньому після війни та завершеного досудового розслідування) за самовільне залишення частини. Ви навіть не уявляєте як корисно іноді посадити відбиту людина на яму. 10 діб профілактики і голова починає працювати навіть у кінчаного наркоші чи алкаша, хоч і ненадовго.
15.03.2023 17:45 Ответить
Гауптвахта - дословно с немецкого "главный пост"
Надо понимать, что этот главный пост у них около очка.
15.03.2023 17:57 Ответить
Один отец-командир утверждал, что гауптвахта - это сокращение. Полное название - гауптическая вахта. Логичного вопроса что значит «гауптическая», никто не задавал. Чтобы не узнать значенияот первого лица.
15.03.2023 19:10 Ответить
Гауптвахти в них будуть повними. Бо чмобіки скоріше сядуть на губу чи навіть до в'язниці, аби тільки не стати смертниками
15.03.2023 18:00 Ответить
Драить парашу и мыть полы для кацапа лучшая награда.
15.03.2023 20:07 Ответить
 
 