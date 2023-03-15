В российской армии возвращают гауптвахты

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона о гауптвахтах.

По этому закону командиры могут без суда применять к военнослужащим "дисциплинарный арест" сроком до 10 суток.

Под такой арест могут отправить за:

самовольное оставление воинской части,

уклонение от исполнения обязанностей военной службы,

уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества,

исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.

Согласно проекту закона, во время дисциплинарного ареста российские военнослужащие не будут получать денежное довольствие.

Для офицеров гауптвахта не предусмотрена.