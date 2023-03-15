У російській армії повертають гауптвахти
Державна дума РФ ухвалила в першому читанні проєкт закону про гауптвахти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Astra.
За цим законом, командири можуть без суду застосовувати до військовослужбовців "дисциплінарний арешт" терміном до 10 діб.
Під такий арешт можуть відправити за:
- самовільне залишення військової частини,
- ухилення від виконання обов'язків військової служби,
- знищення чи пошкодження з необережності військового майна,
- виконання обов'язків військової служби у стані сп'яніння.
Згідно з проєктом закону, під час дисциплінарного арешту російські військовослужбовці не отримуватимуть грошове забезпечення.
Для офіцерів гауптвахту не передбачено.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2023 16:10 Відповісти Посилання
+5 MausMike
показати весь коментар15.03.2023 16:02 Відповісти Посилання
+5 Randall Flag #387882
показати весь коментар15.03.2023 16:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/_mXid6CWcVE
@mikailme
·
5 год
Путин: у нас за Уралом живёт 12 млн. человек.
По переписи за Уралом живут 28 млн. Дед случайно сболтнул реальную численность населения. И 143 млн населения тоже нет, все фикция.
Как же так, касабы? Опять вы обосрались!
Ни чего своего у вас нет, ВСЁ ворованное у вас, касабы.
Надо понимать, что этот главный пост у них около очка.