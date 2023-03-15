У російській армії повертають гауптвахти

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні проєкт закону про гауптвахти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Astra.

За цим законом, командири можуть без суду застосовувати до військовослужбовців "дисциплінарний арешт" терміном до 10 діб.

Під такий арешт можуть відправити за:

самовільне залишення військової частини,

ухилення від виконання обов'язків військової служби,

знищення чи пошкодження з необережності військового майна,

виконання обов'язків військової служби у стані сп'яніння.

Згідно з проєктом закону, під час дисциплінарного арешту російські військовослужбовці не отримуватимуть грошове забезпечення.

Для офіцерів гауптвахту не передбачено.