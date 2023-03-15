УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
4 724 20

У російській армії повертають гауптвахти

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Державна дума РФ ухвалила в першому читанні проєкт закону про гауптвахти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Astra.

За цим законом, командири можуть без суду застосовувати до військовослужбовців "дисциплінарний арешт" терміном до 10 діб.

Під такий арешт можуть відправити за:

  • самовільне залишення військової частини,
  • ухилення від виконання обов'язків військової служби,
  • знищення чи пошкодження з необережності військового майна,
  • виконання обов'язків військової служби у стані сп'яніння.

Читайте: Росія в лютому захопила 0,04% площі України, - Business Insider

Згідно з проєктом закону, під час дисциплінарного арешту російські військовослужбовці не отримуватимуть грошове забезпечення.

Для офіцерів гауптвахту не передбачено.

Автор: 

арешт (2553) армія рф (18780) Держдума (739) законопроєкт (3717) росія (67900)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
1¢ wise
@mikailme
·
5 год
Путин: у нас за Уралом живёт 12 млн. человек.

По переписи за Уралом живут 28 млн. Дед случайно сболтнул реальную численность населения. И 143 млн населения тоже нет, все фикция.
показати весь коментар
15.03.2023 16:10 Відповісти
+5
І покарання шпіцрутенами.
показати весь коментар
15.03.2023 16:02 Відповісти
+5
Отже і у нас скоро таке буде. Совків у армії ще вистачає...
показати весь коментар
15.03.2023 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прочитал "груповухи". Подумал, а их что отменяли?
показати весь коментар
15.03.2023 16:02 Відповісти
І покарання шпіцрутенами.
показати весь коментар
15.03.2023 16:02 Відповісти
І вже до повного "сервісу"-напляшкування
показати весь коментар
15.03.2023 16:03 Відповісти
Отже і у нас скоро таке буде. Совків у армії ще вистачає...
показати весь коментар
15.03.2023 16:03 Відповісти
"У стані сп'яніння"...Ці косорилі ******,в більшості своїй,не будуть звідти вилазити.
показати весь коментар
15.03.2023 16:05 Відповісти
Офицер, хех..
https://youtu.be/_mXid6CWcVE
показати весь коментар
15.03.2023 16:07 Відповісти
Давно пора. Красочно описал Киевскую Губу Суворов-Резун в Освободителе кажется. Предлагаю скосплеить в реале, так сказать порядок наводить Жоской рукой!
показати весь коментар
15.03.2023 16:09 Відповісти
1¢ wise
@mikailme
·
5 год
Путин: у нас за Уралом живёт 12 млн. человек.

По переписи за Уралом живут 28 млн. Дед случайно сболтнул реальную численность населения. И 143 млн населения тоже нет, все фикция.
показати весь коментар
15.03.2023 16:10 Відповісти
Може то з іншого боку Урала 12 млн.
показати весь коментар
15.03.2023 16:17 Відповісти
коли цю пропорцію екстраполювати на 143 млн, то вийде шо в реалі там 61 млн.
показати весь коментар
15.03.2023 16:27 Відповісти
Да, реально где то 80 млн. Поэтому одной из цели нападения на Украину - набрать населения и заткнуть демографическую дыру
показати весь коментар
15.03.2023 17:55 Відповісти
Касабы, как то не по сруски, не скрепно, ведь слово "Гауптвахта" НЕМЕЦКОЕ!
Как же так, касабы? Опять вы обосрались!
Ни чего своего у вас нет, ВСЁ ворованное у вас, касабы.
показати весь коментар
15.03.2023 16:19 Відповісти
Я не зрозумів: а хіба їх було скасовано?
показати весь коментар
15.03.2023 16:34 Відповісти
"они учатся!!! не можно недооцинюваты ворога"
показати весь коментар
15.03.2023 17:12 Відповісти
Тепер Ваньок будуть в перервах з гвалтуванням посилать на губу
показати весь коментар
15.03.2023 17:18 Відповісти
Схоже тут русня таки розумніша за нас. Верещіть що хочте, але краще відправити бійця на 10 діб на губу чим штрафувати на 34 000 за пянку або садити на 5 років(десь там у майбутньому після війни та завершеного досудового розслідування) за самовільне залишення частини. Ви навіть не уявляєте як корисно іноді посадити відбиту людина на яму. 10 діб профілактики і голова починає працювати навіть у кінчаного наркоші чи алкаша, хоч і ненадовго.
показати весь коментар
15.03.2023 17:45 Відповісти
Гауптвахта - дословно с немецкого "главный пост"
Надо понимать, что этот главный пост у них около очка.
показати весь коментар
15.03.2023 17:57 Відповісти
Один отец-командир утверждал, что гауптвахта - это сокращение. Полное название - гауптическая вахта. Логичного вопроса что значит «гауптическая», никто не задавал. Чтобы не узнать значенияот первого лица.
показати весь коментар
15.03.2023 19:10 Відповісти
Гауптвахти в них будуть повними. Бо чмобіки скоріше сядуть на губу чи навіть до в'язниці, аби тільки не стати смертниками
показати весь коментар
15.03.2023 18:00 Відповісти
Драить парашу и мыть полы для кацапа лучшая награда.
показати весь коментар
15.03.2023 20:07 Відповісти
 
 