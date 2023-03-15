РУС
9 704 47

В России планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

рф,армія

С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию. Минобороны РФ уже разослало в регионы документы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны эти контракты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сразу несколько региональных средств информации публикуют общую цифру контрактников, которым по планам Минобороны необходимо пополнить войска - 400 тысяч.

Утверждается, что основную часть работы будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Сообщается также, что 14 марта жителям Воронежской области снова стали вручать повестки в военкоматы - как это было в сентябре 2022 года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг по-прежнему планы по проведению второй волны мобилизации. "У Кремля нет таких обсуждений", - заявил Песков.

Также читайте: Госдума РФ подняла до 65 лет возрастные ограничения для заключения первого военного контракта

Слухи о начале второй волны мобилизации в России из-за отсутствия живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в средствах информации с конца 2022 года. О таких мерах предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.

По официальным данным, с сентября 2022 года по  "частичной мобилизации" на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе россиян. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом, официально мобилизация в России продолжает действовать.

В январе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. В то же время, накануне в Госдуму внесен законопроект о повышении предельного возраста службы в призывную армию с 27 до 30 лет. Такое повышение может быть немедленным, но нижняя планка призыва будет повышаться с 18 до 21 года постепенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта. ДОКУМЕНТ

армия РФ (20627) контракт (447) россия (97311)
+14
Пітьма й далі мобілізує живу силу на війну з Україною.
Кожен раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.

14.03.2023 23:46
+14
Зібрати можна і 20 млн.Питання чим кормити ,одівати ,зброя і багато іншого не кажучи що хтось повинен в тилу все зберегти працювати і випускати.А ще економіка і інші фактори.
14.03.2023 23:46
+7
Треба перелом - бо ця віина буде на роки .
14.03.2023 23:45
Мда, хочеться вірити, що Україна до цього моменту буде мати стратегію.
14.03.2023 23:40
Буде мати танки і літаки. Демографічна ситуація в московії пробила дно.
14.03.2023 23:45
жданов, перелогінься...
15.03.2023 00:23
Ну как бы и в Украине демографическая ситуация не айс... Насколько всё ужасно, узнаем уже наверное после войны. Пока мало информации, да и перепись сейчас не провести
15.03.2023 13:52
Чекаю тебе тутґ І перевиди! Чорт
13.05.2023 04:46
Республіка Бурятія входить в число лідерів за кількістю жертв на душу населення серед регіонів РФ, смертність становить 28,4 смерті на 10 000 юнаків (від 22 до 37 років). Для порівняння: в Москві такий же коефіцієнт дорівнює 0,3.

Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.

«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.

Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
14.03.2023 23:42
Для того і потрібні Московії колонії, щоб їх на фарш пускати.
14.03.2023 23:52
Нужно мясцо. Будь у ВСУ достаточно оружия, то на московии уже демографическая катастрофа была бы.
14.03.2023 23:43
Якщо потрібно, ***** 4 мільйони збере...це взагалі не проблема, за останній рік всі закони прийняті, всі свободи урізані
14.03.2023 23:44
14.03.2023 23:46
Та йому похєр на все, він іде ва-банк
14.03.2023 23:51
На жаль так.Йому на все с прибором і на той світ хоче забрати всіх.
15.03.2023 00:11
не переживайте, китай накорме і одягне і озброїть.... а якщо ні - підуть голодні, це не є проблемою, як діди в свій час.
15.03.2023 00:24
Боже збав щоб я ще за те лайно переживав.Китайці звісно можуть.Але у китайців проблеми з економікою в мінус десятки триліонів долларів.Якщо зараз вони забажають піти на конфлікт з Європою і світом нічого доброго для них не буде .
15.03.2023 00:43
Почнемо зі зброї та *********** Ще в молодості прийшлося попрацювать на одному з окружних складів *********** у Західному Сибіру 1981-й рік На два тижні відправили на "переукладку "мест хранения" "Место хранения" - "П"-подібне обвалування, у якому на дерев"яних настилах укладено кілька вагонів *********** у ящиках Завдання - розібрать штабелі, замінить настил та скласти штабелі знову На практиці: береш ящик і піднімаєш Гниле дно провалюється і поржавілі снаряди падають нам на ноги....
Ще коли тільки пішли скарги "донбаситів" на "снаряди що не стріляють", я згадав про молоді роки та роботу на складах
Читав колись книжечку "НИГ разгадывает тайны" Про роботу радянських спеціалістів-зброярів у ІІ Світову Так там крізь "похвальони" та "агітки" радянській зброї просковзує захоплення німецькою педантичністю та якістю у виготовленні *********** та їх підготовці до зберігання
А в СРСР все було "на русский "авось" Спочатку пустили на виготовлення жерстяних укупорок іржавий неоцинкований метал Потім уже іржаві укупорки вкрили фарбою Вклали ********** Запечатали "тяп-ляп" Потів зберігали "тяп-ляп" у сирому приміщенні або під навісом А то то й під відкритим небом І чого тоді від тих *********** можна вимагать? Те ж саме з технікою на консервації!
15.03.2023 05:25
М'ясо закінчується, а навіть своє болото потрібно охороняти.Хоча це по факту чергова хвиля мобілізації під виджом контрактноі армії.А пофакту конракт підпишуть і вперед.
14.03.2023 23:45
14.03.2023 23:45
та да за пару лет они нас всех **********.
14.03.2023 23:50
***** буде тягнути до виборів у США, а там вже або Трамп, або якийсь респ типу трампа, якщо Байден війну не виграє до того часу, навряд чи його знову оберуть.
показать весь комментарий
14.03.2023 23:46
Вихід - касетні і термобаричні беприпаси, на невикористання яких Україна договорів не підписувала і які русня застосовує /. Да і ті снаряди,де 188 000 вольфрамових шариків.
14.03.2023 23:47
РФ - поставит еще 400 000 орков на войну, а мы ?
Или у нас на это не будет никакой реакции вообще ?
14.03.2023 23:48
Ну ты ж прячется от мобилизации. Тогда какая у нас может быть реакция?
14.03.2023 23:59
США, надайте, будь ласка, касетні снаряди...
показать весь комментарий
15.03.2023 02:53
Більшості росіян все одно. Вони не стільки підтримують путінську війну, скільки зробили свідомий вибір не заважати режиму робити те, що він хоче. Страх, звичайно, грає тут свою роль. Але не обманюйте себе: в основі цієї позиції лежить звичний цинізм, вироблений за останні 20-25 років.

«А що від нас залежить?», «Всі політики однакові!», «Вся справа в грошах».

Більше немає ні тієї країни, ні того суспільства. Пізній Радянський загинув в роки приватизації, невиплати заробітної плати і першої війни в Чечні. Пострадянський Кремль почав вбивати, як тільки прийшов до висновку після «зими протестів» 2011-2012 років: будь-які компроміси з інакомисленням, навіть з дуже нерадикальним і з добрими намірами, смертельно небезпечні для режиму.

Війна з Україною стала головним наслідком та інструментом переформатування країни за зразком пізньорадянських офіцерів середньої ланки КДБ
14.03.2023 23:51
Якщо зможуть стільки набрати, то це буде серйозна сила - більш ніж півроку знадобиться, щоб перемолоти (із розрахунку 1500-2000 на добу вбитими та "безповоротно" пораненими).
14.03.2023 23:52
Яущо будуть оборонятися, а не наступати, то вистачить надовго. Це буде вже третя армія, з якою доведеться Україні воювати, більш професійна і вмотивована ніж чмобіки, тому і більш небезпечна. Але в цієї армії будуть проблеми з технічним оснащеням.
показать весь комментарий
15.03.2023 00:50
одна справа бути контрактником в мирній армії і зовсім інша гарматним м'ясом під керівництвом оленя . тож я вважаю що дурнів стало на багато менше навіть серед упоратих кацапів .
14.03.2023 23:54
їх стало навіть більше.
15.03.2023 00:26
що ???? для кацапа з ****** 60-100к рублів то нереальні гроші.
повірте мяса вони наберуть, інше діло що воювати(атакувати) воно не буде, прийдеться зеками завалювати та продавлювати нашу оборону.
але повторю мрійникам які мріють про контратаку, кацапня наситить фронт мясом до такого стану що ніякої переваги в кількості у нас не буде.
15.03.2023 00:29
бачите на 100к зараз можно купити менше ніж рік тому . добровольців теж менше . одна справа воювати перед телевізором і зовсім інша в мокрому окопі під обстрілами . так я згодний з вами що зеків там ще дуже багато , але зек не контрактник . зек може воювати тільки автоматом міномет, гармата , танк , град для зека просто залізяка .
15.03.2023 00:53
Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам…

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.
15.03.2023 00:03
Їм дедалі складніше буде набирати контрактників, бо навіть найтупішим відомо, що в армії рф процвітає жуковщина.
15.03.2023 00:16
як багато вас 13 січня нарегалось...
15.03.2023 00:27
Пфф. 13 січня на сайті поламали вхід через соцмережі.

Тому всі хто не робив пароль, зараз при вході через соцмережі сидять із акаунтів дублів.
15.03.2023 00:33
Стесняюсь спросить, а зачем сидеть из-под аккаунта дубля, а не своего основного?) Или боятся чего-то?☺️
15.03.2023 14:01
А як з під нього сидіти якщо заходилось через соцмережі? Паролів немає, логінів теж. А при заході через соцмережі тепер кидає на дубль.
15.03.2023 14:12
Колоніальна війна. Під цих контрактників вони будуть ховати мобілізацію. Приходитимуть і ставитимуть перед фактом або чмобіком або контрачем. Як наслідок для росіян і далі не буде війни, і все буде ок. Це їх ідея як зберегти стабільність системи та як показати силу Кремля місцевим царькам і іншим.
15.03.2023 00:37
если по ночам будут регулярно обстреливать Белгород, Курск, Железногорск и Брянск, то могут там даже тысячу-другую добровольно без вести пропавших набрать.
15.03.2023 01:58
Где ж ми вас всех хоронить будем?
15.03.2023 02:02
Де ж вони їх хоронити будуть?
15.03.2023 02:03
Чим більша концентрація живої маси тим вища смертність. У снарядів та мін зростатиме коефіцієнт корисної дії.
15.03.2023 02:26
Могу предложить набирать в Крыму и Донецкую-луганской области . И даже списки брать из избиркома 2014 года.
15.03.2023 07:26
такі хвилі на паРаші будуть кожні півроку, доки або України, або паРаші не стане.
15.03.2023 08:51
а де попередні 300? а перед попередні 200? слава ЗСУ!
15.03.2023 09:15
Чем новые рашконтрактники будут отличимы от мобиков?Только тем,что сознательно числом,а не умением, пойдут на"мясо"от ВСУ,и больше ничем.
15.03.2023 13:01
 
 