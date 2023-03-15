В России планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников

С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию. Минобороны РФ уже разослало в регионы документы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны эти контракты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сразу несколько региональных средств информации публикуют общую цифру контрактников, которым по планам Минобороны необходимо пополнить войска - 400 тысяч.

Утверждается, что основную часть работы будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.

Сообщается также, что 14 марта жителям Воронежской области снова стали вручать повестки в военкоматы - как это было в сентябре 2022 года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг по-прежнему планы по проведению второй волны мобилизации. "У Кремля нет таких обсуждений", - заявил Песков.

Также читайте: Госдума РФ подняла до 65 лет возрастные ограничения для заключения первого военного контракта

Слухи о начале второй волны мобилизации в России из-за отсутствия живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в средствах информации с конца 2022 года. О таких мерах предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.

По официальным данным, с сентября 2022 года по "частичной мобилизации" на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе россиян. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом, официально мобилизация в России продолжает действовать.

В январе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. В то же время, накануне в Госдуму внесен законопроект о повышении предельного возраста службы в призывную армию с 27 до 30 лет. Такое повышение может быть немедленным, но нижняя планка призыва будет повышаться с 18 до 21 года постепенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта. ДОКУМЕНТ