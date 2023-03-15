В России планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников
С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию. Минобороны РФ уже разослало в регионы документы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны эти контракты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сразу несколько региональных средств информации публикуют общую цифру контрактников, которым по планам Минобороны необходимо пополнить войска - 400 тысяч.
Утверждается, что основную часть работы будут выполнять сотрудники военных комиссариатов, а отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должно прийти по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч.
Сообщается также, что 14 марта жителям Воронежской области снова стали вручать повестки в военкоматы - как это было в сентябре 2022 года после объявленной Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации". Власти региона утверждают, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг по-прежнему планы по проведению второй волны мобилизации. "У Кремля нет таких обсуждений", - заявил Песков.
Слухи о начале второй волны мобилизации в России из-за отсутствия живой силы для продолжения полномасштабной войны в Украине периодически появляются в средствах информации с конца 2022 года. О таких мерах предупреждали, в частности, разведки нескольких западных стран и власти Украины. В Кремле отрицали и отрицают эти планы.
По официальным данным, с сентября 2022 года по "частичной мобилизации" на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе россиян. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин также объявил об окончании призыва, однако не подписал соответствующий указ. Таким образом, официально мобилизация в России продолжает действовать.
В январе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трех лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. В то же время, накануне в Госдуму внесен законопроект о повышении предельного возраста службы в призывную армию с 27 до 30 лет. Такое повышение может быть немедленным, но нижняя планка призыва будет повышаться с 18 до 21 года постепенно.
Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.
«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.
Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
Ще коли тільки пішли скарги "донбаситів" на "снаряди що не стріляють", я згадав про молоді роки та роботу на складах
Читав колись книжечку "НИГ разгадывает тайны" Про роботу радянських спеціалістів-зброярів у ІІ Світову Так там крізь "похвальони" та "агітки" радянській зброї просковзує захоплення німецькою педантичністю та якістю у виготовленні *********** та їх підготовці до зберігання
А в СРСР все було "на русский "авось" Спочатку пустили на виготовлення жерстяних укупорок іржавий неоцинкований метал Потім уже іржаві укупорки вкрили фарбою Вклали ********** Запечатали "тяп-ляп" Потів зберігали "тяп-ляп" у сирому приміщенні або під навісом А то то й під відкритим небом І чого тоді від тих *********** можна вимагать? Те ж саме з технікою на консервації!
Кожен раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Или у нас на это не будет никакой реакции вообще ?
«А що від нас залежить?», «Всі політики однакові!», «Вся справа в грошах».
Більше немає ні тієї країни, ні того суспільства. Пізній Радянський загинув в роки приватизації, невиплати заробітної плати і першої війни в Чечні. Пострадянський Кремль почав вбивати, як тільки прийшов до висновку після «зими протестів» 2011-2012 років: будь-які компроміси з інакомисленням, навіть з дуже нерадикальним і з добрими намірами, смертельно небезпечні для режиму.
Війна з Україною стала головним наслідком та інструментом переформатування країни за зразком пізньорадянських офіцерів середньої ланки КДБ
повірте мяса вони наберуть, інше діло що воювати(атакувати) воно не буде, прийдеться зеками завалювати та продавлювати нашу оборону.
але повторю мрійникам які мріють про контратаку, кацапня наситить фронт мясом до такого стану що ніякої переваги в кількості у нас не буде.
