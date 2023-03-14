У Росії планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників

З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Міноборони РФ вже розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані ці контракти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, одразу кілька регіональних засобів інформації публікують загальну цифру контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська - 400 тисяч.

Стверджується, що основну частину роботи виконуватимуть співробітники військових комісаріатів, а зрештою відповідатимуть за виконання плану губернатори. За планами міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають прийти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї - 9 тисяч.

Повідомляється також, що 14 березня жителям Воронезької області знову стали вручати повістки до військкоматів - як це було у вересні 2022 року після оголошеної Володимиром Путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку". Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув, як і раніше, плани щодо проведення другої хвилі мобілізації. "У Кремлі немає таких обговорень", - заявив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

Чутки про початок другої хвилі мобілізації в Росії через брак живої сили для продовження повномасштабної війни в Україні періодично зʼявляються в засобах інформації з кінця 2022 року. Про такі заходи попереджали, зокрема, розвідки кількох західних країн та влада України. У Кремлі заперечували та заперечують ці плани.

За офіційними даними, з вересня 2022 року за "частковою мобілізацією" на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії продовжує діяти.

У січні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Водночас напередодні до Держдуми внесений законопроєкт про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років. Таке підвищення може бути негайним, натомість нижня планка призову підвищуватиметься з 18 до 21 року поступово.

Також читайте: У Санкт-Петербурзі лікарі роздавали повістки пацієнтам прямо під час прийому, - росЗМІ. АУДIО