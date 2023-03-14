У Росії планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників
З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Міноборони РФ вже розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані ці контракти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, одразу кілька регіональних засобів інформації публікують загальну цифру контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська - 400 тисяч.
Стверджується, що основну частину роботи виконуватимуть співробітники військових комісаріатів, а зрештою відповідатимуть за виконання плану губернатори. За планами міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають прийти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї - 9 тисяч.
Повідомляється також, що 14 березня жителям Воронезької області знову стали вручати повістки до військкоматів - як це було у вересні 2022 року після оголошеної Володимиром Путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку". Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув, як і раніше, плани щодо проведення другої хвилі мобілізації. "У Кремлі немає таких обговорень", - заявив Пєсков.
Чутки про початок другої хвилі мобілізації в Росії через брак живої сили для продовження повномасштабної війни в Україні періодично зʼявляються в засобах інформації з кінця 2022 року. Про такі заходи попереджали, зокрема, розвідки кількох західних країн та влада України. У Кремлі заперечували та заперечують ці плани.
За офіційними даними, з вересня 2022 року за "частковою мобілізацією" на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії продовжує діяти.
У січні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Водночас напередодні до Держдуми внесений законопроєкт про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років. Таке підвищення може бути негайним, натомість нижня планка призову підвищуватиметься з 18 до 21 року поступово.
Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.
«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.
Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
Ще коли тільки пішли скарги "донбаситів" на "снаряди що не стріляють", я згадав про молоді роки та роботу на складах
Читав колись книжечку "НИГ разгадывает тайны" Про роботу радянських спеціалістів-зброярів у ІІ Світову Так там крізь "похвальони" та "агітки" радянській зброї просковзує захоплення німецькою педантичністю та якістю у виготовленні *********** та їх підготовці до зберігання
А в СРСР все було "на русский "авось" Спочатку пустили на виготовлення жерстяних укупорок іржавий неоцинкований метал Потім уже іржаві укупорки вкрили фарбою Вклали ********** Запечатали "тяп-ляп" Потів зберігали "тяп-ляп" у сирому приміщенні або під навісом А то то й під відкритим небом І чого тоді від тих *********** можна вимагать? Те ж саме з технікою на консервації!
Кожен раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Или у нас на это не будет никакой реакции вообще ?
«А що від нас залежить?», «Всі політики однакові!», «Вся справа в грошах».
Більше немає ні тієї країни, ні того суспільства. Пізній Радянський загинув в роки приватизації, невиплати заробітної плати і першої війни в Чечні. Пострадянський Кремль почав вбивати, як тільки прийшов до висновку після «зими протестів» 2011-2012 років: будь-які компроміси з інакомисленням, навіть з дуже нерадикальним і з добрими намірами, смертельно небезпечні для режиму.
Війна з Україною стала головним наслідком та інструментом переформатування країни за зразком пізньорадянських офіцерів середньої ланки КДБ
повірте мяса вони наберуть, інше діло що воювати(атакувати) воно не буде, прийдеться зеками завалювати та продавлювати нашу оборону.
але повторю мрійникам які мріють про контратаку, кацапня наситить фронт мясом до такого стану що ніякої переваги в кількості у нас не буде.
