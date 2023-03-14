УКР
У Росії планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників

рф,армія

З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Міноборони РФ вже розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані ці контракти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, одразу кілька регіональних засобів інформації публікують загальну цифру контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська - 400 тисяч.

Стверджується, що основну частину роботи виконуватимуть співробітники військових комісаріатів, а зрештою відповідатимуть за виконання плану губернатори. За планами міноборони, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають прийти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї - 9 тисяч.

Повідомляється також, що 14 березня жителям Воронезької області знову стали вручати повістки до військкоматів - як це було у вересні 2022 року після оголошеної Володимиром Путіним так званої "часткової мобілізації". Влада регіону стверджує, що це робиться "виключно для актуалізації даних військового обліку". Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув, як і раніше, плани щодо проведення другої хвилі мобілізації. "У Кремлі немає таких обговорень", - заявив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

Чутки про початок другої хвилі мобілізації в Росії через брак живої сили для продовження повномасштабної війни в Україні періодично зʼявляються в засобах інформації з кінця 2022 року. Про такі заходи попереджали, зокрема, розвідки кількох західних країн та влада України. У Кремлі заперечували та заперечують ці плани.

За офіційними даними, з вересня 2022 року за "частковою мобілізацією" на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії продовжує діяти.

У січні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Водночас напередодні до Держдуми внесений законопроєкт про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років. Таке підвищення може бути негайним, натомість нижня планка призову підвищуватиметься з 18 до 21 року поступово.

Також читайте: У Санкт-Петербурзі лікарі роздавали повістки пацієнтам прямо під час прийому, - росЗМІ. АУДIО

Автор: 

Топ коментарі
+14
Пітьма й далі мобілізує живу силу на війну з Україною.
Кожен раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.

показати весь коментар
14.03.2023 23:46 Відповісти
+14
Зібрати можна і 20 млн.Питання чим кормити ,одівати ,зброя і багато іншого не кажучи що хтось повинен в тилу все зберегти працювати і випускати.А ще економіка і інші фактори.
показати весь коментар
14.03.2023 23:46 Відповісти
+7
Треба перелом - бо ця віина буде на роки .
показати весь коментар
14.03.2023 23:45 Відповісти
Мда, хочеться вірити, що Україна до цього моменту буде мати стратегію.
показати весь коментар
14.03.2023 23:40 Відповісти
Буде мати танки і літаки. Демографічна ситуація в московії пробила дно.
показати весь коментар
14.03.2023 23:45 Відповісти
жданов, перелогінься...
показати весь коментар
15.03.2023 00:23 Відповісти
Ну как бы и в Украине демографическая ситуация не айс... Насколько всё ужасно, узнаем уже наверное после войны. Пока мало информации, да и перепись сейчас не провести
показати весь коментар
15.03.2023 13:52 Відповісти
Чекаю тебе тутґ І перевиди! Чорт
показати весь коментар
13.05.2023 04:46 Відповісти
Республіка Бурятія входить в число лідерів за кількістю жертв на душу населення серед регіонів РФ, смертність становить 28,4 смерті на 10 000 юнаків (від 22 до 37 років). Для порівняння: в Москві такий же коефіцієнт дорівнює 0,3.

Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.

«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.

Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
показати весь коментар
14.03.2023 23:42 Відповісти
Для того і потрібні Московії колонії, щоб їх на фарш пускати.
показати весь коментар
14.03.2023 23:52 Відповісти
Нужно мясцо. Будь у ВСУ достаточно оружия, то на московии уже демографическая катастрофа была бы.
показати весь коментар
14.03.2023 23:43 Відповісти
Якщо потрібно, ***** 4 мільйони збере...це взагалі не проблема, за останній рік всі закони прийняті, всі свободи урізані
показати весь коментар
14.03.2023 23:44 Відповісти
Зібрати можна і 20 млн.Питання чим кормити ,одівати ,зброя і багато іншого не кажучи що хтось повинен в тилу все зберегти працювати і випускати.А ще економіка і інші фактори.
показати весь коментар
14.03.2023 23:46 Відповісти
Та йому похєр на все, він іде ва-банк
показати весь коментар
14.03.2023 23:51 Відповісти
На жаль так.Йому на все с прибором і на той світ хоче забрати всіх.
показати весь коментар
15.03.2023 00:11 Відповісти
не переживайте, китай накорме і одягне і озброїть.... а якщо ні - підуть голодні, це не є проблемою, як діди в свій час.
показати весь коментар
15.03.2023 00:24 Відповісти
Боже збав щоб я ще за те лайно переживав.Китайці звісно можуть.Але у китайців проблеми з економікою в мінус десятки триліонів долларів.Якщо зараз вони забажають піти на конфлікт з Європою і світом нічого доброго для них не буде .
показати весь коментар
15.03.2023 00:43 Відповісти
Почнемо зі зброї та *********** Ще в молодості прийшлося попрацювать на одному з окружних складів *********** у Західному Сибіру 1981-й рік На два тижні відправили на "переукладку "мест хранения" "Место хранения" - "П"-подібне обвалування, у якому на дерев"яних настилах укладено кілька вагонів *********** у ящиках Завдання - розібрать штабелі, замінить настил та скласти штабелі знову На практиці: береш ящик і піднімаєш Гниле дно провалюється і поржавілі снаряди падають нам на ноги....
Ще коли тільки пішли скарги "донбаситів" на "снаряди що не стріляють", я згадав про молоді роки та роботу на складах
Читав колись книжечку "НИГ разгадывает тайны" Про роботу радянських спеціалістів-зброярів у ІІ Світову Так там крізь "похвальони" та "агітки" радянській зброї просковзує захоплення німецькою педантичністю та якістю у виготовленні *********** та їх підготовці до зберігання
А в СРСР все було "на русский "авось" Спочатку пустили на виготовлення жерстяних укупорок іржавий неоцинкований метал Потім уже іржаві укупорки вкрили фарбою Вклали ********** Запечатали "тяп-ляп" Потів зберігали "тяп-ляп" у сирому приміщенні або під навісом А то то й під відкритим небом І чого тоді від тих *********** можна вимагать? Те ж саме з технікою на консервації!
показати весь коментар
15.03.2023 05:25 Відповісти
М'ясо закінчується, а навіть своє болото потрібно охороняти.Хоча це по факту чергова хвиля мобілізації під виджом контрактноі армії.А пофакту конракт підпишуть і вперед.
показати весь коментар
14.03.2023 23:45 Відповісти
Треба перелом - бо ця віина буде на роки .
показати весь коментар
14.03.2023 23:45 Відповісти
та да за пару лет они нас всех **********.
показати весь коментар
14.03.2023 23:50 Відповісти
***** буде тягнути до виборів у США, а там вже або Трамп, або якийсь респ типу трампа, якщо Байден війну не виграє до того часу, навряд чи його знову оберуть.
показати весь коментар
15.03.2023 00:00 Відповісти
Пітьма й далі мобілізує живу силу на війну з Україною.
Кожен раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.

показати весь коментар
14.03.2023 23:46 Відповісти
Вихід - касетні і термобаричні беприпаси, на невикористання яких Україна договорів не підписувала і які русня застосовує /. Да і ті снаряди,де 188 000 вольфрамових шариків.
показати весь коментар
14.03.2023 23:47 Відповісти
РФ - поставит еще 400 000 орков на войну, а мы ?
Или у нас на это не будет никакой реакции вообще ?
показати весь коментар
14.03.2023 23:48 Відповісти
Ну ты ж прячется от мобилизации. Тогда какая у нас может быть реакция?
показати весь коментар
14.03.2023 23:59 Відповісти
США, надайте, будь ласка, касетні снаряди...
показати весь коментар
14.03.2023 23:50 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 02:53 Відповісти
Більшості росіян все одно. Вони не стільки підтримують путінську війну, скільки зробили свідомий вибір не заважати режиму робити те, що він хоче. Страх, звичайно, грає тут свою роль. Але не обманюйте себе: в основі цієї позиції лежить звичний цинізм, вироблений за останні 20-25 років.

«А що від нас залежить?», «Всі політики однакові!», «Вся справа в грошах».

Більше немає ні тієї країни, ні того суспільства. Пізній Радянський загинув в роки приватизації, невиплати заробітної плати і першої війни в Чечні. Пострадянський Кремль почав вбивати, як тільки прийшов до висновку після «зими протестів» 2011-2012 років: будь-які компроміси з інакомисленням, навіть з дуже нерадикальним і з добрими намірами, смертельно небезпечні для режиму.

Війна з Україною стала головним наслідком та інструментом переформатування країни за зразком пізньорадянських офіцерів середньої ланки КДБ
показати весь коментар
14.03.2023 23:51 Відповісти
Якщо зможуть стільки набрати, то це буде серйозна сила - більш ніж півроку знадобиться, щоб перемолоти (із розрахунку 1500-2000 на добу вбитими та "безповоротно" пораненими).
показати весь коментар
14.03.2023 23:52 Відповісти
Яущо будуть оборонятися, а не наступати, то вистачить надовго. Це буде вже третя армія, з якою доведеться Україні воювати, більш професійна і вмотивована ніж чмобіки, тому і більш небезпечна. Але в цієї армії будуть проблеми з технічним оснащеням.
показати весь коментар
15.03.2023 00:50 Відповісти
одна справа бути контрактником в мирній армії і зовсім інша гарматним м'ясом під керівництвом оленя . тож я вважаю що дурнів стало на багато менше навіть серед упоратих кацапів .
показати весь коментар
14.03.2023 23:54 Відповісти
їх стало навіть більше.
показати весь коментар
15.03.2023 00:26 Відповісти
що ???? для кацапа з ****** 60-100к рублів то нереальні гроші.
повірте мяса вони наберуть, інше діло що воювати(атакувати) воно не буде, прийдеться зеками завалювати та продавлювати нашу оборону.
але повторю мрійникам які мріють про контратаку, кацапня наситить фронт мясом до такого стану що ніякої переваги в кількості у нас не буде.
показати весь коментар
15.03.2023 00:29 Відповісти
бачите на 100к зараз можно купити менше ніж рік тому . добровольців теж менше . одна справа воювати перед телевізором і зовсім інша в мокрому окопі під обстрілами . так я згодний з вами що зеків там ще дуже багато , але зек не контрактник . зек може воювати тільки автоматом міномет, гармата , танк , град для зека просто залізяка .
показати весь коментар
15.03.2023 00:53 Відповісти
Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам…

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.
показати весь коментар
15.03.2023 00:03 Відповісти
Їм дедалі складніше буде набирати контрактників, бо навіть найтупішим відомо, що в армії рф процвітає жуковщина.
показати весь коментар
15.03.2023 00:16 Відповісти
як багато вас 13 січня нарегалось...
показати весь коментар
15.03.2023 00:27 Відповісти
Пфф. 13 січня на сайті поламали вхід через соцмережі.

Тому всі хто не робив пароль, зараз при вході через соцмережі сидять із акаунтів дублів.
показати весь коментар
15.03.2023 00:33 Відповісти
Стесняюсь спросить, а зачем сидеть из-под аккаунта дубля, а не своего основного?) Или боятся чего-то?☺️
показати весь коментар
15.03.2023 14:01 Відповісти
А як з під нього сидіти якщо заходилось через соцмережі? Паролів немає, логінів теж. А при заході через соцмережі тепер кидає на дубль.
показати весь коментар
15.03.2023 14:12 Відповісти
Колоніальна війна. Під цих контрактників вони будуть ховати мобілізацію. Приходитимуть і ставитимуть перед фактом або чмобіком або контрачем. Як наслідок для росіян і далі не буде війни, і все буде ок. Це їх ідея як зберегти стабільність системи та як показати силу Кремля місцевим царькам і іншим.
показати весь коментар
15.03.2023 00:37 Відповісти
если по ночам будут регулярно обстреливать Белгород, Курск, Железногорск и Брянск, то могут там даже тысячу-другую добровольно без вести пропавших набрать.
показати весь коментар
15.03.2023 01:58 Відповісти
Где ж ми вас всех хоронить будем?
показати весь коментар
15.03.2023 02:02 Відповісти
Де ж вони їх хоронити будуть?
показати весь коментар
15.03.2023 02:03 Відповісти
Чим більша концентрація живої маси тим вища смертність. У снарядів та мін зростатиме коефіцієнт корисної дії.
показати весь коментар
15.03.2023 02:26 Відповісти
Могу предложить набирать в Крыму и Донецкую-луганской области . И даже списки брать из избиркома 2014 года.
показати весь коментар
15.03.2023 07:26 Відповісти
такі хвилі на паРаші будуть кожні півроку, доки або України, або паРаші не стане.
показати весь коментар
15.03.2023 08:51 Відповісти
а де попередні 300? а перед попередні 200? слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.03.2023 09:15 Відповісти
Чем новые рашконтрактники будут отличимы от мобиков?Только тем,что сознательно числом,а не умением, пойдут на"мясо"от ВСУ,и больше ничем.
показати весь коментар
15.03.2023 13:01 Відповісти
 
 