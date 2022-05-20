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Новости Фото Война
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В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта. ДОКУМЕНТ

Первый контракт о прохождении военной службы имеет право заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News.

Соответствующий проект в Государственную думу РФ внесли депутаты из провластной партии "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Законопроект предусматривает упразднение предельных возрастных ограничений для заключения контракта на службу в Вооруженных силах России.

В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта 01
В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта 02

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В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается исключить возрастную границу "для граждан трудоспособного возраста". Авторы инициативы отметили, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а "опыт показывает, что они становятся до 40-45 лет".

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По мнению депутатов, если отменить возрастную границу, то это поможет привлечь в армию специалистов востребованных специальностей, "в первую очередь родственных гражданскому - медицинскому обеспечению, инженерному, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи".

армия РФ (19197) контракт (423) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+9
ветеранів другої світової погонять
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20.05.2022 15:50
+9
точно, у дидов появился шанс еще повоевать. Т-34 они знают как свои пять пальцев. Поставить динамическую защиту и рацию - вперед
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20.05.2022 15:53
+6
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20.05.2022 15:51
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ветеранів другої світової погонять
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20.05.2022 15:50 Ответить
точно, у дидов появился шанс еще повоевать. Т-34 они знают как свои пять пальцев. Поставить динамическую защиту и рацию - вперед
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20.05.2022 15:53 Ответить
кто первый нарисует Т-34 с установленной ДЗ Контакт и фарами системы Штора - тому лайк
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20.05.2022 15:58 Ответить
Яка там "динамическая защита"? Вони вже потягли з баз зберігання танки Т-62! Ті самі, яких сотнями палили американці в Іраку! Ще тридцять років тому!
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20.05.2022 16:07 Ответить
перший раз ці танки палили у Йом Кіпур у 1973му тому було дорученно змінити калібр гармати танків у СССР та створити нові танки
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20.05.2022 16:13 Ответить
а в чем проблема установить на Т-62 ДЗ Реликт и КАЗ Арена? И через неделю мыть сапоги в Ла-Манше
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20.05.2022 16:18 Ответить
Є інфо, що вже Т-55 із зберігання знімають...
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20.05.2022 17:01 Ответить
NLAW еще в полете обосреццо от смеха, главное чтобы сберегла кумулятивный заряд до нужного момента
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20.05.2022 18:37 Ответить
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20.05.2022 15:51 Ответить
кончєних алкашей нагонять
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20.05.2022 15:52 Ответить
І не тільки 2 СВ а й однолітків ВЄЧНО ЖІВОГО
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20.05.2022 20:11 Ответить
секонд-хенд дєди вдруге підуть за пабєдай.
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20.05.2022 15:52 Ответить
Замість пенсії на війну. Економія пенсійного фонду
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20.05.2022 15:55 Ответить
Бумаги из-за санкций не хватает деревянные печатать...
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20.05.2022 17:00 Ответить
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20.05.2022 15:55 Ответить
дєди могут павтаріть
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20.05.2022 15:56 Ответить
Зачем вообще эти контракты?! Это все не по хрюскому. Возродить опричнину! Вот что надо для ******!
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20.05.2022 15:56 Ответить
Логічний кінець будь-якого автократичного режиму - тотальна мобілізація, від 16 до 60. Як у Німеччині на кінцевій стадії війни, загрібали всіх підряд. І молодих, і старих, і здорових та хворих.
І фінал теж буде подібний.
Перед тим як випити отруту у своєму бункері, фюрер сказав - Німецький народ виявився недостойним мене.
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20.05.2022 16:09 Ответить
""
- Какъ пройти в военкомат?
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20.05.2022 16:10 Ответить
а підполковник пуйло за віком не підходить?

а то б сходив один раз в атаку - і всьо

причому грохнули б його в спину свої

ті, які з його світлим ім"ям пхаються на наші села та міста
чим він кращий того генерала, якому свій солдат ноги танком переїхав, щоб тупих команд не давав.
до речі, спрацювало, той вже не дає

такий жеж класний приклад...
пуйло, приєднуйся!
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20.05.2022 16:15 Ответить
я б поржав би, якби орки все ж не просувались впевнено вперед на півдні та сході

підарестовича послухати, так ми вже давно перемогли, а по факту втрачаємо там міста та села
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20.05.2022 16:23 Ответить
От школоты до дидов погонят "защищать" Донбас, жаль это всё урожай будет портить
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20.05.2022 16:28 Ответить
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20.05.2022 16:49 Ответить
Гундяя мобилизуют на фронт?
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20.05.2022 16:56 Ответить
Мяско мяско мяско
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20.05.2022 17:00 Ответить
пуйло в армейку захотело??)
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20.05.2022 17:09 Ответить
 
 