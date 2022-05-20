В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта. ДОКУМЕНТ
Первый контракт о прохождении военной службы имеет право заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News.
Соответствующий проект в Государственную думу РФ внесли депутаты из провластной партии "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Законопроект предусматривает упразднение предельных возрастных ограничений для заключения контракта на службу в Вооруженных силах России.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается исключить возрастную границу "для граждан трудоспособного возраста". Авторы инициативы отметили, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а "опыт показывает, что они становятся до 40-45 лет".
По мнению депутатов, если отменить возрастную границу, то это поможет привлечь в армию специалистов востребованных специальностей, "в первую очередь родственных гражданскому - медицинскому обеспечению, инженерному, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи".
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І фінал теж буде подібний.
Перед тим як випити отруту у своєму бункері, фюрер сказав - Німецький народ виявився недостойним мене.
- Какъ пройти в военкомат?
а то б сходив один раз в атаку - і всьо
причому грохнули б його в спину свої
ті, які з його світлим ім"ям пхаються на наші села та міста
чим він кращий того генерала, якому свій солдат ноги танком переїхав, щоб тупих команд не давав.
до речі, спрацювало, той вже не дає
такий жеж класний приклад...
пуйло, приєднуйся!
підарестовича послухати, так ми вже давно перемогли, а по факту втрачаємо там міста та села