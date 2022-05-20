В РФ хотят отменить предельный возраст для заключения военного контракта. ДОКУМЕНТ

Первый контракт о прохождении военной службы имеет право заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News.

Соответствующий проект в Государственную думу РФ внесли депутаты из провластной партии "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов. Законопроект предусматривает упразднение предельных возрастных ограничений для заключения контракта на службу в Вооруженных силах России.





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В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается исключить возрастную границу "для граждан трудоспособного возраста". Авторы инициативы отметили, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а "опыт показывает, что они становятся до 40-45 лет".

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По мнению депутатов, если отменить возрастную границу, то это поможет привлечь в армию специалистов востребованных специальностей, "в первую очередь родственных гражданскому - медицинскому обеспечению, инженерному, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи".