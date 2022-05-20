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Новини Фото Війна
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У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту. ДОКУМЕНТ

Наразі перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, або іноземні громадяни віком від 18 до 30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у BBC News.

Відповідний проєкт до Державної думи РФ внесли депутати з провладної партії "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов. Законопроєкт передбачає скасування граничних вікових обмежень для укладання контракту на службу в Збройних силах Росії.

У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту 01
У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту 02

Також читайте: Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов

 У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроектом пропонується виключити  вікову межу "для громадян працездатного віку". Автори ініціативи зазначили, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці", а "досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років".

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На думку депутатів, якщо скасувати вікову межу, то це допоможе залучити до армії фахівців затребуваних спеціальностей, "насамперед споріднених з цивільним - медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку".

армія рф (17346) контракт (400) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+9
ветеранів другої світової погонять
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20.05.2022 15:50
+9
точно, у дидов появился шанс еще повоевать. Т-34 они знают как свои пять пальцев. Поставить динамическую защиту и рацию - вперед
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20.05.2022 15:53
+6
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20.05.2022 15:51
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ветеранів другої світової погонять
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20.05.2022 15:50 Відповісти
точно, у дидов появился шанс еще повоевать. Т-34 они знают как свои пять пальцев. Поставить динамическую защиту и рацию - вперед
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20.05.2022 15:53 Відповісти
кто первый нарисует Т-34 с установленной ДЗ Контакт и фарами системы Штора - тому лайк
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20.05.2022 15:58 Відповісти
Яка там "динамическая защита"? Вони вже потягли з баз зберігання танки Т-62! Ті самі, яких сотнями палили американці в Іраку! Ще тридцять років тому!
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20.05.2022 16:07 Відповісти
перший раз ці танки палили у Йом Кіпур у 1973му тому було дорученно змінити калібр гармати танків у СССР та створити нові танки
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20.05.2022 16:13 Відповісти
а в чем проблема установить на Т-62 ДЗ Реликт и КАЗ Арена? И через неделю мыть сапоги в Ла-Манше
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20.05.2022 16:18 Відповісти
Є інфо, що вже Т-55 із зберігання знімають...
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20.05.2022 17:01 Відповісти
NLAW еще в полете обосреццо от смеха, главное чтобы сберегла кумулятивный заряд до нужного момента
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20.05.2022 18:37 Відповісти
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20.05.2022 15:51 Відповісти
кончєних алкашей нагонять
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20.05.2022 15:52 Відповісти
І не тільки 2 СВ а й однолітків ВЄЧНО ЖІВОГО
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20.05.2022 20:11 Відповісти
секонд-хенд дєди вдруге підуть за пабєдай.
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Замість пенсії на війну. Економія пенсійного фонду
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20.05.2022 15:55 Відповісти
Бумаги из-за санкций не хватает деревянные печатать...
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20.05.2022 17:00 Відповісти
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20.05.2022 15:55 Відповісти
дєди могут павтаріть
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20.05.2022 15:56 Відповісти
Зачем вообще эти контракты?! Это все не по хрюскому. Возродить опричнину! Вот что надо для ******!
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20.05.2022 15:56 Відповісти
Логічний кінець будь-якого автократичного режиму - тотальна мобілізація, від 16 до 60. Як у Німеччині на кінцевій стадії війни, загрібали всіх підряд. І молодих, і старих, і здорових та хворих.
І фінал теж буде подібний.
Перед тим як випити отруту у своєму бункері, фюрер сказав - Німецький народ виявився недостойним мене.
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20.05.2022 16:09 Відповісти
""
- Какъ пройти в военкомат?
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20.05.2022 16:10 Відповісти
а підполковник пуйло за віком не підходить?

а то б сходив один раз в атаку - і всьо

причому грохнули б його в спину свої

ті, які з його світлим ім"ям пхаються на наші села та міста
чим він кращий того генерала, якому свій солдат ноги танком переїхав, щоб тупих команд не давав.
до речі, спрацювало, той вже не дає

такий жеж класний приклад...
пуйло, приєднуйся!
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20.05.2022 16:15 Відповісти
я б поржав би, якби орки все ж не просувались впевнено вперед на півдні та сході

підарестовича послухати, так ми вже давно перемогли, а по факту втрачаємо там міста та села
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20.05.2022 16:23 Відповісти
От школоты до дидов погонят "защищать" Донбас, жаль это всё урожай будет портить
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20.05.2022 16:28 Відповісти
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20.05.2022 16:49 Відповісти
Гундяя мобилизуют на фронт?
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20.05.2022 16:56 Відповісти
Мяско мяско мяско
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20.05.2022 17:00 Відповісти
пуйло в армейку захотело??)
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20.05.2022 17:09 Відповісти
 
 