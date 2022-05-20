У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту. ДОКУМЕНТ

Наразі перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, або іноземні громадяни віком від 18 до 30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у BBC News.



Відповідний проєкт до Державної думи РФ внесли депутати з провладної партії "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов. Законопроєкт передбачає скасування граничних вікових обмежень для укладання контракту на службу в Збройних силах Росії.





Також читайте: Росія не оголошує мобілізацію через економічні причини та неможливість пояснити її потребу населенню, - Буданов

У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроектом пропонується виключити вікову межу "для громадян працездатного віку". Автори ініціативи зазначили, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці", а "досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть мобілізувати на окупованих територіях навіть жінок, - Денісова

На думку депутатів, якщо скасувати вікову межу, то це допоможе залучити до армії фахівців затребуваних спеціальностей, "насамперед споріднених з цивільним - медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку".