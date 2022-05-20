У РФ хочуть скасувати граничний вік для укладання військового контракту. ДОКУМЕНТ
Наразі перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, або іноземні громадяни віком від 18 до 30 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у BBC News.
Відповідний проєкт до Державної думи РФ внесли депутати з провладної партії "Єдина Росія" Андрій Картаполов та Андрій Красов. Законопроєкт передбачає скасування граничних вікових обмежень для укладання контракту на службу в Збройних силах Росії.
У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроектом пропонується виключити вікову межу "для громадян працездатного віку". Автори ініціативи зазначили, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці", а "досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років".
На думку депутатів, якщо скасувати вікову межу, то це допоможе залучити до армії фахівців затребуваних спеціальностей, "насамперед споріднених з цивільним - медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку".
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Перед тим як випити отруту у своєму бункері, фюрер сказав - Німецький народ виявився недостойним мене.
- Какъ пройти в военкомат?
а то б сходив один раз в атаку - і всьо
причому грохнули б його в спину свої
ті, які з його світлим ім"ям пхаються на наші села та міста
чим він кращий того генерала, якому свій солдат ноги танком переїхав, щоб тупих команд не давав.
до речі, спрацювало, той вже не дає
такий жеж класний приклад...
пуйло, приєднуйся!
підарестовича послухати, так ми вже давно перемогли, а по факту втрачаємо там міста та села