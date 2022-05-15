Росіяни хочуть мобілізувати на окупованих територіях навіть жінок, - Денісова

Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію. До лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в окупованому Криму в Саках та Сакському районі всіх чоловіків віком до 60 років з 16 по 20 травня викликають до військкомату для проведення звірки.

"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник", - написала Денісова.

Вона наголосила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І що за Женевською конвенцією держава-окупант не може змушувати мешканців окупованих територій служити в її збройних чи допоміжних силах.