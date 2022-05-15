Росіяни хочуть мобілізувати на окупованих територіях навіть жінок, - Денісова
Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію. До лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в окупованому Криму в Саках та Сакському районі всіх чоловіків віком до 60 років з 16 по 20 травня викликають до військкомату для проведення звірки.
"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник", - написала Денісова.
Вона наголосила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І що за Женевською конвенцією держава-окупант не може змушувати мешканців окупованих територій служити в її збройних чи допоміжних силах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
© Лесь Подерв'янський"Казка про Рєпку, або **** неясно"
Чоловіче населення прорідили, а жіночки, будуть бойових бурятів втішати.
Немає там "наших людей", скільки можна про це казати.
Пані Денісова - ау-у-у!
ЛуганДа, як і Крим - зґрая зрадників.
Після перемоги, всіх хто має російські паспорти - депортувати до Раші.
Тих хто цих паспортів не має (ретельніше сховали), за прикладом країн Балтії, документувати "Посвідкою жителя України".
Дорослих - довічно, неповнолітнім дати шанс отримати українське громадянство через (мінімум) 10-ть. років, зі здачею екзаменів і за наслідками перевірок.
У багатьох країнах правила забою худоби регулюються державою. Так, забій худоби в їжу повинен проводитися під контролем ветеринарного лікаря або фельдшера
"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник".