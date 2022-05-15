УКР
Росіяни хочуть мобілізувати на окупованих територіях навіть жінок, - Денісова

Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію. До лав збройних сил РФ планують призвати навіть жінок.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в окупованому Криму в Саках та Сакському районі всіх чоловіків віком до 60 років з 16 по 20 травня викликають до військкомату для проведення звірки.

"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник", - написала Денісова.

Дивіться: Дружини луганських "мобіків" влаштували акцію протесту і вимагають зустрічі з ватажком "ЛНР" Пасічником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВIДЕО

Вона наголосила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. І що за Женевською конвенцією держава-окупант не може змушувати мешканців окупованих територій служити в її збройних чи допоміжних силах.

Денісова Людмила (883) жінки (649) Крим (14256) окупація (6870) росія (68043) Донбас (22366) мобілізація (3231)
Хай нагадають тим, що кричали: "Рассия!" "Путин, введи!", та тим що казали "Какая разница - какая власть? Лишь-бы деньги платили!", що Росія "срала" на міжнародне право! Вони в ГосДурі прийняли закон - якщо міжнародне законодавство суперечить російському внутрішньому, то застосовується внутрішнє Так що хай тепер не "скавчать" - підуть вони "гарматним м"ясом" в ім"я "Великай Рассєї"
15.05.2022 17:17 Відповісти
"Кормильцы" кончились, остались одни "кормилицы" Еще немного и путинюгенд задействуют. Вот интересно. Стоило долбасянам рвать очко за "руцький" мир, чтобы стать пушечным мясом для московитов?
15.05.2022 17:19 Відповісти
крисчани хотіли каміння з неба, а паРаша виявилася навіть гіршою, ніж те горезвісне каміння.
15.05.2022 17:08 Відповісти
Крысчане-жадные лоэи. Хотели руцкие пенсии и зарплаты и украинские цены и украинские свободы. Только тупорылые лошары забыли, что бесплатный сыр раздают только в мышеловке
показати весь коментар
15.05.2022 17:25 Відповісти
Опа! А кто же будет "ещё нарожают"?
показати весь коментар
15.05.2022 17:18 Відповісти
вже -"ещё уже не нарожают"
показати весь коментар
15.05.2022 20:57 Відповісти
Утилизация генетического мусора. Очень правильное решение.
показати весь коментар
15.05.2022 17:20 Відповісти
ну так в истории великой тартарии всегда и было. туземцы всегда использовались как пущечное мясо. буряты на исходе, пришло время крысчан.
показати весь коментар
15.05.2022 17:21 Відповісти
К сожалению бурятов ещё много
показати весь коментар
15.05.2022 17:26 Відповісти
их в бурятостане всего под миллион,минус бабы,личинки,старичьё,алкашня,наркеты - не так много там того мяса и остаётся..
показати весь коментар
15.05.2022 18:02 Відповісти
Вот вам и затонестреляют. Вата и правда поверила что она нужна *руцкимбратьям* как люди? Вы всего лишь мясо для кремлевской Орды. И сожрут вас всех рано или поздно. Потому что рашисты никогда не оставят в живых тех кто знает разницу о жизни при свободной Украине и на Рабсии
показати весь коментар
15.05.2022 17:23 Відповісти
Женские батальоны смерти

показати весь коментар
15.05.2022 17:26 Відповісти
Африкан Свиридович (сам до себе). Ой-ой-ой! Які падорви пратівні! Ой, як страшно!

© Лесь Подерв'янський"Казка про Рєпку, або **** неясно"
показати весь коментар
15.05.2022 19:25 Відповісти
Мужичків утилізували, зараз самок, а потім і лічінок.
показати весь коментар
15.05.2022 17:27 Відповісти
АТЛІЧНАЯ ІДЄЯ !!! УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДАЖНОГО БИДЛА МАЄ ПРОХОДИТИ З ДОТРИМАННЯМ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ !
показати весь коментар
15.05.2022 17:32 Відповісти
А що тут такого? рівні права так рівні права, за януковича обидві статі голосували, путіна обидві статі звали, які проблеми?
показати весь коментар
15.05.2022 17:38 Відповісти
Їм головне вбити більше людей які бачили, жили в Україні.
показати весь коментар
15.05.2022 17:56 Відповісти
А нашо їм бухгалтери, двохсотих рахувати?
показати весь коментар
15.05.2022 17:57 Відповісти
Поставити мародерство на облік
показати весь коментар
15.05.2022 19:55 Відповісти
За все треба платити. Ці недоумки з лугандонії вважали, що цар-батюшка їм подарує безкоштовну халяву.
показати весь коментар
15.05.2022 17:59 Відповісти
Потрібно правильно писати - москалі! А то пишуть - противник рассеяні...Дурня повна!
показати весь коментар
15.05.2022 18:28 Відповісти
У кас в країні немає дискримінації за статевою ознакою, якщо кинуть замість алкашні інкубатори - то кінець буде той самий
показати весь коментар
15.05.2022 19:19 Відповісти
Ну от, і дочекались в повній красі "руцького мира" з чим і поздоровляємо...
показати весь коментар
15.05.2022 19:32 Відповісти
Ну і добре...
Чоловіче населення прорідили, а жіночки, будуть бойових бурятів втішати.
Немає там "наших людей", скільки можна про це казати.
Пані Денісова - ау-у-у!
ЛуганДа, як і Крим - зґрая зрадників.
Після перемоги, всіх хто має російські паспорти - депортувати до Раші.
Тих хто цих паспортів не має (ретельніше сховали), за прикладом країн Балтії, документувати "Посвідкою жителя України".
Дорослих - довічно, неповнолітнім дати шанс отримати українське громадянство через (мінімум) 10-ть. років, зі здачею екзаменів і за наслідками перевірок.
показати весь коментар
15.05.2022 20:02 Відповісти
Кармочка пришла.Иі тварюки які кричали про введі вааайска тепер на убой.
показати весь коментар
15.05.2022 20:04 Відповісти
Забій тварин - позбавлення життя тварин, як правило з метою їх поїдання та переробки. В першу чергу, термін "забій тварин" стосується забою худоби.
У багатьох країнах правила забою худоби регулюються державою. Так, забій худоби в їжу повинен проводитися під контролем ветеринарного лікаря або фельдшера

"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник".
показати весь коментар
15.05.2022 21:02 Відповісти
Нетреба зупинятись на досягнутому. Чому тільки жінок? Давайте дивитись ширше.
показати весь коментар
15.05.2022 21:14 Відповісти
Українці, ганьба вам,якщо не знаєте як виглядає місто Сакі. Воно крихітне і вже точно другорядне, глибока кримська провінція коротше. Я б стрибала від радості, коли б оці повістки прийшли всім мешканцям міста Симферополь і найближчим районам, і звісно всім виродкам севастопольцям!
показати весь коментар
15.05.2022 21:43 Відповісти
Так ватникам і треба!!!
показати весь коментар
15.05.2022 22:04 Відповісти
 
 