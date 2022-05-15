РУС
Россияне хотят мобилизовать на оккупированных территориях даже женщин, - Денисова

Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию. В ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Так, в оккупированном Крыму в Саках и Сакском районе всех мужчин в возрасте до 60 лет с 16 по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.

"В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин возрастом от 18 до 45 лет, которые имеют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик" , – написала Денисова.

Смотрите: Жены луганских "мобиков" устроили акцию протеста и требуют встречи с главарем "ЛНР" Пасечником: "Они брошены! Командование не знает, что они там находятся!". ВИДЕО

Она подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И что по Женевской конвенции государство-оккупант не может вынуждать жителей оккупированных территорий служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Денисова Людмила (996) женщины (904) Крым (26485) оккупация (10311) россия (97412) Донбасс (26966) мобилизация (2908)
+36
Хай нагадають тим, що кричали: "Рассия!" "Путин, введи!", та тим що казали "Какая разница - какая власть? Лишь-бы деньги платили!", що Росія "срала" на міжнародне право! Вони в ГосДурі прийняли закон - якщо міжнародне законодавство суперечить російському внутрішньому, то застосовується внутрішнє Так що хай тепер не "скавчать" - підуть вони "гарматним м"ясом" в ім"я "Великай Рассєї"
15.05.2022 17:17 Ответить
15.05.2022 17:17 Ответить
+28
"Кормильцы" кончились, остались одни "кормилицы" Еще немного и путинюгенд задействуют. Вот интересно. Стоило долбасянам рвать очко за "руцький" мир, чтобы стать пушечным мясом для московитов?
15.05.2022 17:19 Ответить
15.05.2022 17:19 Ответить
+24
крисчани хотіли каміння з неба, а паРаша виявилася навіть гіршою, ніж те горезвісне каміння.
15.05.2022 17:08 Ответить
15.05.2022 17:08 Ответить
крисчани хотіли каміння з неба, а паРаша виявилася навіть гіршою, ніж те горезвісне каміння.
15.05.2022 17:08 Ответить
15.05.2022 17:08 Ответить
Крысчане-жадные лоэи. Хотели руцкие пенсии и зарплаты и украинские цены и украинские свободы. Только тупорылые лошары забыли, что бесплатный сыр раздают только в мышеловке
15.05.2022 17:25 Ответить
15.05.2022 17:25 Ответить
Хай нагадають тим, що кричали: "Рассия!" "Путин, введи!", та тим що казали "Какая разница - какая власть? Лишь-бы деньги платили!", що Росія "срала" на міжнародне право! Вони в ГосДурі прийняли закон - якщо міжнародне законодавство суперечить російському внутрішньому, то застосовується внутрішнє Так що хай тепер не "скавчать" - підуть вони "гарматним м"ясом" в ім"я "Великай Рассєї"
15.05.2022 17:17 Ответить
15.05.2022 17:17 Ответить
Опа! А кто же будет "ещё нарожают"?
15.05.2022 17:18 Ответить
15.05.2022 17:18 Ответить
вже -"ещё уже не нарожают"
15.05.2022 20:57 Ответить
15.05.2022 20:57 Ответить
"Кормильцы" кончились, остались одни "кормилицы" Еще немного и путинюгенд задействуют. Вот интересно. Стоило долбасянам рвать очко за "руцький" мир, чтобы стать пушечным мясом для московитов?
15.05.2022 17:19 Ответить
15.05.2022 17:19 Ответить
Утилизация генетического мусора. Очень правильное решение.
15.05.2022 17:20 Ответить
15.05.2022 17:20 Ответить
ну так в истории великой тартарии всегда и было. туземцы всегда использовались как пущечное мясо. буряты на исходе, пришло время крысчан.
15.05.2022 17:21 Ответить
15.05.2022 17:21 Ответить
К сожалению бурятов ещё много
15.05.2022 17:26 Ответить
15.05.2022 17:26 Ответить
их в бурятостане всего под миллион,минус бабы,личинки,старичьё,алкашня,наркеты - не так много там того мяса и остаётся..
15.05.2022 18:02 Ответить
15.05.2022 18:02 Ответить
Вот вам и затонестреляют. Вата и правда поверила что она нужна *руцкимбратьям* как люди? Вы всего лишь мясо для кремлевской Орды. И сожрут вас всех рано или поздно. Потому что рашисты никогда не оставят в живых тех кто знает разницу о жизни при свободной Украине и на Рабсии
15.05.2022 17:23 Ответить
15.05.2022 17:23 Ответить
Женские батальоны смерти

15.05.2022 17:26 Ответить
15.05.2022 17:26 Ответить
Африкан Свиридович (сам до себе). Ой-ой-ой! Які падорви пратівні! Ой, як страшно!

© Лесь Подерв'янський"Казка про Рєпку, або **** неясно"
15.05.2022 19:25 Ответить
15.05.2022 19:25 Ответить
Мужичків утилізували, зараз самок, а потім і лічінок.
15.05.2022 17:27 Ответить
15.05.2022 17:27 Ответить
АТЛІЧНАЯ ІДЄЯ !!! УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДАЖНОГО БИДЛА МАЄ ПРОХОДИТИ З ДОТРИМАННЯМ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ !
15.05.2022 17:32 Ответить
15.05.2022 17:32 Ответить
А що тут такого? рівні права так рівні права, за януковича обидві статі голосували, путіна обидві статі звали, які проблеми?
15.05.2022 17:38 Ответить
15.05.2022 17:38 Ответить
Їм головне вбити більше людей які бачили, жили в Україні.
15.05.2022 17:56 Ответить
15.05.2022 17:56 Ответить
А нашо їм бухгалтери, двохсотих рахувати?
15.05.2022 17:57 Ответить
15.05.2022 17:57 Ответить
Поставити мародерство на облік
15.05.2022 19:55 Ответить
15.05.2022 19:55 Ответить
За все треба платити. Ці недоумки з лугандонії вважали, що цар-батюшка їм подарує безкоштовну халяву.
15.05.2022 17:59 Ответить
15.05.2022 17:59 Ответить
Потрібно правильно писати - москалі! А то пишуть - противник рассеяні...Дурня повна!
15.05.2022 18:28 Ответить
15.05.2022 18:28 Ответить
У кас в країні немає дискримінації за статевою ознакою, якщо кинуть замість алкашні інкубатори - то кінець буде той самий
15.05.2022 19:19 Ответить
15.05.2022 19:19 Ответить
Ну от, і дочекались в повній красі "руцького мира" з чим і поздоровляємо...
15.05.2022 19:32 Ответить
15.05.2022 19:32 Ответить
Ну і добре...
Чоловіче населення прорідили, а жіночки, будуть бойових бурятів втішати.
Немає там "наших людей", скільки можна про це казати.
Пані Денісова - ау-у-у!
ЛуганДа, як і Крим - зґрая зрадників.
Після перемоги, всіх хто має російські паспорти - депортувати до Раші.
Тих хто цих паспортів не має (ретельніше сховали), за прикладом країн Балтії, документувати "Посвідкою жителя України".
Дорослих - довічно, неповнолітнім дати шанс отримати українське громадянство через (мінімум) 10-ть. років, зі здачею екзаменів і за наслідками перевірок.
15.05.2022 20:02 Ответить
15.05.2022 20:02 Ответить
Кармочка пришла.Иі тварюки які кричали про введі вааайска тепер на убой.
15.05.2022 20:04 Ответить
15.05.2022 20:04 Ответить
Забій тварин - позбавлення життя тварин, як правило з метою їх поїдання та переробки. В першу чергу, термін "забій тварин" стосується забою худоби.
У багатьох країнах правила забою худоби регулюються державою. Так, забій худоби в їжу повинен проводитися під контролем ветеринарного лікаря або фельдшера

"У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник".
15.05.2022 21:02 Ответить
15.05.2022 21:02 Ответить
Нетреба зупинятись на досягнутому. Чому тільки жінок? Давайте дивитись ширше.
15.05.2022 21:14 Ответить
15.05.2022 21:14 Ответить
Українці, ганьба вам,якщо не знаєте як виглядає місто Сакі. Воно крихітне і вже точно другорядне, глибока кримська провінція коротше. Я б стрибала від радості, коли б оці повістки прийшли всім мешканцям міста Симферополь і найближчим районам, і звісно всім виродкам севастопольцям!
15.05.2022 21:43 Ответить
15.05.2022 21:43 Ответить
Так ватникам і треба!!!
15.05.2022 22:04 Ответить
15.05.2022 22:04 Ответить
 
 