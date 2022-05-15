Россияне хотят мобилизовать на оккупированных территориях даже женщин, - Денисова

Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию. В ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Так, в оккупированном Крыму в Саках и Сакском районе всех мужчин в возрасте до 60 лет с 16 по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.

"В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин возрастом от 18 до 45 лет, которые имеют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик" , – написала Денисова.

Она подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И что по Женевской конвенции государство-оккупант не может вынуждать жителей оккупированных территорий служить в его вооруженных или вспомогательных силах.