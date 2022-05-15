Россияне хотят мобилизовать на оккупированных территориях даже женщин, - Денисова
Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию. В ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
Так, в оккупированном Крыму в Саках и Сакском районе всех мужчин в возрасте до 60 лет с 16 по 20 мая вызывают в военкомат для проведения сверки.
"В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин возрастом от 18 до 45 лет, которые имеют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик" , – написала Денисова.
Она подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И что по Женевской конвенции государство-оккупант не может вынуждать жителей оккупированных территорий служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Чоловіче населення прорідили, а жіночки, будуть бойових бурятів втішати.
Немає там "наших людей", скільки можна про це казати.
Пані Денісова - ау-у-у!
ЛуганДа, як і Крим - зґрая зрадників.
Після перемоги, всіх хто має російські паспорти - депортувати до Раші.
Тих хто цих паспортів не має (ретельніше сховали), за прикладом країн Балтії, документувати "Посвідкою жителя України".
Дорослих - довічно, неповнолітнім дати шанс отримати українське громадянство через (мінімум) 10-ть. років, зі здачею екзаменів і за наслідками перевірок.
