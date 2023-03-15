Первый эпизод дела "Роттердам+" направлен в суд, - НАБУ
НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме. В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследован в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления.
По мнению НАБУ, принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе и первой необходимости.
Новий 100% свій голова НАБУ пішов по граблям такого ж 100% свого головпрокурора.
Мабуть потім теж поїде в Швейцарію послом.
От хоч вбийте, хоч побийте, але я не розумію: чому при "Роттердам+" я платив за комуналку менше, ніж після його відміни? І як при цьому я міг переплатити?
Там же написано - ринкова ціна.
Не СОБІВАРТІСТЬ, мать вашу, а РИНКОВА ЦІНА !!!
Читала що одесити поскаржились на величезні побори на митниці. І всі про них знають, але кримінальних справ ідосі немає.
Доречі, і що?? Кінцевим споживачам зроблять перерахунки??? Борги спишуть??? Чи як авансовий платіж зарахують??? Чому ціни на електрику ростуть?
І взагалі, зараз все збіжжя вивеземо й мівінки не залишиться, та й нема за що буде водичку підігріти))
Невже вугілля перестало надходити з ОРДЛО відразу після відміни "Роттердам+"? Бо платити я почав більше саме після відміни. І різниця в оплаті, скажімо, за січень 2019-го ("Роттердам+" ще діє) і січень 2020-го (до атомної енергетики ще не долізли) доволі суттєва (здається 700 і 900 гривнів відповідно чи близько цих цифр).
Питання лишається: чому я платив менше і як я міг переплатить?
Ну й на додачу, наведу цитату з посту нижче:
"10 липня 2020 року під час мітингу шахтарів під стінами Офісу президента України, державна компанія «Центренерго» підписала договір на закупівлю вугілля, яке видобувається на шахтах підприємства «Добропіллявугілля» в Донецькій області за ціною імпортного паритету, яка визначена за формулою «Роттердам+»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-83 [83] .
Вартість вугілля за цим контрактом склала 1650 грн/т без ПДВ, що стало на 20 % нижче ціни вугілля державних шахт, та на 10 % дешевше від вартості природного газу, який до підписання контракту використовувався на ТЕС ПАТ «Центренерго"
Ну а стосовно Ахметова - то потрібно не проти "Роттердам+" відкривати справу, а проти компаній Ахмєтова за монополію, вплив (хабарі чи ще шо) на НКРЕП або щось подібне.
Ну а про "ціни, як в Європі" тільки лінивий не відповідав нинішній владі: а де зарплати як в Європі?
Повторю:
За січень 2019-го за комірне я сплатив трохи більше 700 гривнів. Формула "Роттердам+" працбвала.
За січень 2020-го я сплатив майже 900 гривнів. Ця формула вже була скасована.
Якиим чином після відміни "злочинної" формули кінцевий соживач, такий як я, (який при "Роттердам+" зазнав збитків на 19млрд) став платити більше і при цьому зазнав збитків, коли платив менше?
Бонус: а ні супсидій, а ні дотацій не мав тоді і не маю зараз.
На все добре!
Бонус2: показники лічильників майже однакові, за виключенням опалення - немає можливості встановити.
До речі, це саме ви намагалися приплести до цього обговорення і Порошенка, і Ахмєтова.
Тому ще раз кажу: ставимо крапку.
Всього найкращого!
Також Антимонопольний комітет офіційно встановив, що формула «Роттердам+» не завдала шкоди споживачам електричної енергії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-70 [70]
Назовіть імена і посади!
Навіть на суми в квитанціях не зважають. Без ротердаму почали платити більше. Але ж нічого не доведеш..
Тим часом таке -
Ну якщо вас дебілів таке влаштовує...
До речі порохоботи (вони ж бувші ригоботи) кляли Йульку за захмарні ціни на газ в її стандартному європейському контракті ( по таким самим контрактам країни Європи в судах домоглись знижки і що потім, але значно пізніше зробили адвокати, яких найняв Нафтогаз з героїчними синками героїчних мамок Коболєва й Вітренки). Так ось знижку на газ в 100 доларів в обмін на території вициганив Янукович, якого потім дуже вихваляв за це інший пройдисвіт та міністр його уряду в одному флаконі. Згадали? Так що кремлівська зозуля, яку ви кляли чотири роки одного рига й п'ять іншого території за газ не здавала. Але питання залишається. Чого до Роттердаму ціни на електрику (до речі до чого тут газ?) були в 5 разів нижче? Невже таку потужну знижку Овоч виторгував?
І так бачу, що ви задоволені результатом політики дешевого газу.
Скільки разів нас стріляли нашими ж ракетами, які кучма віддав за борги. Але то всьо НАТА вінувата - дай нам ППО, бо нас тепер вбивають. Ну і звісно харківські угоди, та сама знижка по жулькіних контрактах - в результаті Крим помахав нам ручкою.
Так прийшла війна в Україну…
Зейно Баран: «Питання ПДЧ було дуже складним для Альянсу, бо Німеччина вважала, що час ще не прийшов. І з тих аргументів, які висувала Німеччина, було зрозуміло, що це не тому, що Грузія і Україна щось зробили чи не зробили, а тому, що це може роздратувати Росію. Те, що рішення про ПДЧ було відкладене до грудня, можна частково пояснити тим, що члени Альянсу не мали достатньо часу для того, щоб усе продумати. І вони не очікували, що Сполучені Штати будуть настільки наполягати на наданні ПДЧ».
Тож, зрештою, представники Франції вирішили «сховатися» за спиною Анґели Меркель, адже саме Німеччина була основним прихильником ненадання Плану дій Україні вважалося дещо передчасним через внутрішні суперечки, непрозорість та невизначеність усередині держави і головну роль в цьому зіграла Ю.Тимошенко ...
11 серпня 2020 року комплексна експертиза Служби безпеки України не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої) ДП «Енергоринок» електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.[36]
29 вересня 2020 року Офіс генерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.[38]
У січні 2023 року Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі Роттердам+, відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів.
Так что же все-таки было отправлено в суд?
Цю справу намагались неодноразово поховати. Робили все можливе, щоб провадження не дочекалось судового розгляду.
Але. Сьогодні перший епізод гучної справи "Роттердам+" про збитки на 19,3 млрд грн скерували до суду! Окрім того, САП заявив цивільний позов про відшкодування 19,35 млрд грн.
Нагадаємо, все почалось ще навесні 2016 року, коли про скандальну формулу написала Українська правда. У листопаді 2016 року ЦПК звернувся до НАБУ із заявою про злочин. За кілька місяців Бюро почало розслідування.
Далі були неодноразові спроби закрити провадження, яке так заважає одному відомому олігарху. Все змінилось у вересні 2022 року, коли новий керівник САП Олександр Клименко скасував постанову про закриття справи та замінив прокурорів, які зливали справу. І ось справа в суді.
На цьому НАБУ і САП не зупиняються. Бо за даними слідства, загальна сума збитків сягає 40 млрд грн. Є другий епізод, який стосується дії формули в 2018-2019 роках. Чекаємо на скерування і цього провадження до суду.
Не те, що раніше - ввалив ціну "від фонаря" і платіть, бо не буде ні тепла ні електрики.