Первый эпизод дела "Роттердам+" направлен в суд, - НАБУ

НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме. В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследован в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления.

По мнению НАБУ, принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе и первой необходимости.

Читайте также: НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"