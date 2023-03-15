РУС
Первый эпизод дела "Роттердам+" направлен в суд, - НАБУ

роттердам

НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", утвержденную в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме. В результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 гг. конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз. Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 гг., расследован в отдельном производстве, материалы в котором открыты стороне защиты для ознакомления.

По мнению НАБУ, принять такую формулу расчета стоимости электроэнергии НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг конечному потребителю, в том числе и первой необходимости.

Читайте также: НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"

Первый эпизод дела Роттердам+ направлен в суд, - НАБУ 01

Топ комментарии
+26
Та у вас же зашквар на зашкваре. Пробу ставить негде. А вы до ротердама лезете. Ну не конченые?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:05 Ответить
+26
"кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн" Джерело:

От хоч вбийте, хоч побийте, але я не розумію: чому при "Роттердам+" я платив за комуналку менше, ніж після його відміни? І як при цьому я міг переплатити?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:16 Ответить
+25
Ніколи такого не було і от знов. 😁

Новий 100% свій голова НАБУ пішов по граблям такого ж 100% свого головпрокурора.
Мабуть потім теж поїде в Швейцарію послом.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:09 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 17:05 Ответить
Та у вас же зашквар на зашкваре. Пробу ставить негде. А вы до ротердама лезете. Ну не конченые?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:05 Ответить
Відволікаючій маневр..ці падли щось готують, от і відволікають нас всілякім гівном, яке реально неначасі
показать весь комментарий
15.03.2023 17:21 Ответить
как государство может само себя судить
показать весь комментарий
15.03.2023 17:08 Ответить
Ніколи такого не було і от знов. 😁

Новий 100% свій голова НАБУ пішов по граблям такого ж 100% свого головпрокурора.
Мабуть потім теж поїде в Швейцарію послом.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:09 Ответить
Сильно? А де вбивства, зґвалтування, в тому числі дітей? Швидкість , ну накуй. Перший епізод.
НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 рр. Джерело:
показать весь комментарий
15.03.2023 17:12 Ответить
"кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн" Джерело:

От хоч вбийте, хоч побийте, але я не розумію: чому при "Роттердам+" я платив за комуналку менше, ніж після його відміни? І як при цьому я міг переплатити?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:16 Ответить
Там ми тепер з Пекіну отримуємо. Там відстань транспортування більша.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:21 Ответить
хочете сказати, що, якби замість "Ротердам+" було би "Пекін+" (або навіть "Сідней+") - криміналу не було би?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:25 Ответить
Якби умовно вугілля доставляли залізницею з пекіна, то 1 тонна вугілля була б на 80 дол дорожче. Олігархи, що продають вугілля, збагатилися б більше
показать весь комментарий
15.03.2023 17:34 Ответить
а якби олігархи взагалі не продавали б, то брати прийшлося в тому ж Роттердамі по тій самій ціні, по якій продавали олігархи.

Там же написано - ринкова ціна.

Не СОБІВАРТІСТЬ, мать вашу, а РИНКОВА ЦІНА !!!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:51 Ответить
За яблука по 52 і яйця по 17 криміналу немає. І там би теж не було )
Читала що одесити поскаржились на величезні побори на митниці. І всі про них знають, але кримінальних справ ідосі немає.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:05 Ответить
Я теж хочу ціни на комуналку, як при ротердамі)))

Доречі, і що?? Кінцевим споживачам зроблять перерахунки??? Борги спишуть??? Чи як авансовий платіж зарахують??? Чому ціни на електрику ростуть?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:25 Ответить
Про що ви? Які перерахунки? Вже все з'їли миші під мівіну і скумбрію по 8!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:20 Ответить
То були риторичні запитання))

І взагалі, зараз все збіжжя вивеземо й мівінки не залишиться, та й нема за що буде водичку підігріти))
показать весь комментарий
15.03.2023 19:27 Ответить
Бо то Ви платили, а то примусили платити Беню за використану електроенергію на феросплавному заводі. Але як можна направляти якісь епізоди в суд, коли цю справу закрив суд? Що по кругу, чи вже звинувачують Васю електрика і Валю з НКРЕКП? Вся правоохоронна система України працювала по заяві Беніного підприємства і вперто продовжує це робити. А як там яйця по 17 грн. і яблука по 52 грн військових, чи то "дркгоє"? А нам же кричали цілитх 4 роки про Порошенко, то нє, виходить брехали?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:34 Ответить
Ну звичайно молоде дарування вовк білий і пухнастий було б чудово щоб хоч відповів за свої діяння
показать весь комментарий
15.03.2023 20:47 Ответить
Та куди там Вовку братися до спеца геруса і арахамії. А що вже зупинилася АЕС в білозасрашці, де вони закупляли електроенергію, зупинивши наші АЕС, СЕС,ТЕЦ і знищили декілька шахт? А вугольок із московії, який гнав Беня з московії на Центроенерго- клас?
показать весь комментарий
16.03.2023 06:52 Ответить
А при Януковичу ще дешевше було, не кажучи вже про Кучму чи Кравчука. Не розуміють тільки ті, які не хочуть розуміти. Мало того, що Ахмєтов дешеве вугілля з окупованої частини Донбасу оцінював по ціні вугілля на хабі в Роттердамі, так ще й транспортування приплюсовував. Завдяки таким маніпуляціям і рішенню НКРЕП, ціна не електроенергію зросла. І платила вся країна по завищеному тарифу, тому, що вугілля з Донбасу коштувало 600-800 гривень, а оцінювали його в 1800 і вище, плюс транспортування. Ахмєтов цього довгенько добивався. https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/14/627482/
показать весь комментарий
15.03.2023 19:35 Ответить
Класно! А чому ж тоді після відміни цієї "схеми" я став платити більше, а не менше? Адже до вартості вугілля вже не додавалась вартість транспортування? Тобто воно стало знов "600-800 гривень", а не "1800 і вище". Якось математика не сходиться...
показать весь комментарий
15.03.2023 19:40 Ответить
Не треба стрілки переводити. "Роттердам +" був започаткований при Порошенку, з його дозволу. І по одній простій причині - в Порошенка теж з'явилися ахметівські акції. Ви все-таки почитайте статтю, посилання на яку я дав в попередньому коментарі, щоб зрозуміти, що до чого.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:42 Ответить
Не клейте дурня. З Донбасу дешеве вугілля вже ніхто не завозить. Але 70% енергетики, як і раніше знаходиться в руках Ахмєтова, який може і впливає на ціноутворення. А може ви забули, як дешева атомна енергетика "вбивалася" на догоду Ахмєтову - https://www.unian.ua/economics/energetics/eksklyuzivna-energetika-yak-kabmin-vimikaye-aes-zaradi-ahmetova-novini-sogodni-10983833.html https://www.unian.ua/economics/energetics/eksklyuzivna-energetika-yak-kabmin-vimikaye-aes-zaradi-ahmetova-novini-sogodni-10983833.html

показать весь комментарий
16.03.2023 16:50 Ответить
Відповім одразу на 2 ваших дописи:
Невже вугілля перестало надходити з ОРДЛО відразу після відміни "Роттердам+"? Бо платити я почав більше саме після відміни. І різниця в оплаті, скажімо, за січень 2019-го ("Роттердам+" ще діє) і січень 2020-го (до атомної енергетики ще не долізли) доволі суттєва (здається 700 і 900 гривнів відповідно чи близько цих цифр).

Питання лишається: чому я платив менше і як я міг переплатить?
показать весь комментарий
16.03.2023 17:35 Ответить
Пояснюю ще раз. До "Роттердаму +" ціна на вугілля була нижчою і ціна виробленої електроенергії на ахмєтівських станціях була нижчою. З прийняттям "Роттердаму" ціна за дешеве вугілля з Донбасу майже не змінилася, але ціна, яка використовувалася в розрахунках ціни на електроенергію зросла в 2-3 рази. Завдяки цій формулі Ахмєтову вдалося дотиснути НКРЕП і ціну на електроенергію підняли для всіх, в тому числі і для населення. Заплатили всі, хто користувався електроенергією. Те, що ми платимо зараз більше і будемо ще більше платити (ми ж йдемо в ЄС, а там ціни набагато вищі), ніяк не відміняє того факту, що Ахмєтов нажився за рахунок того, що видавав дешеве вугілля з Донбасу за імпортне, ще й з урахуванням транспортування. Причина ж прийняття "Роттердаму" пояснювалася необхідністю закупок імпортного вугілля, щоб не залежати від поставок вугілля з окупованої частини Донбасу. Але, виявилося, що ніхто імпортне вугілля і не думав завозити, просто вугілля з Донбасу, по паперам, подавалося, наприклад як з ПАР і на цьому дехто непогано нажився.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:50 Ответить
Ви, пане, гарно пояснюєте чому після прийняття "Роттердам+" підвищились ціни, але чому, після його відміни в липні 2019-го, ціни не зменшились, а зросли - ніяк зрозуміти не можу!

Ну й на додачу, наведу цитату з посту нижче:

"10 липня 2020 року під час мітингу шахтарів під стінами Офісу президента України, державна компанія «Центренерго» підписала договір на закупівлю вугілля, яке видобувається на шахтах підприємства «Добропіллявугілля» в Донецькій області за ціною імпортного паритету, яка визначена за формулою «Роттердам+»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-83 [83] .

Вартість вугілля за цим контрактом склала 1650 грн/т без ПДВ, що стало на 20 % нижче ціни вугілля державних шахт, та на 10 % дешевше від вартості природного газу, який до підписання контракту використовувався на ТЕС ПАТ «Центренерго"

Ну а стосовно Ахметова - то потрібно не проти "Роттердам+" відкривати справу, а проти компаній Ахмєтова за монополію, вплив (хабарі чи ще шо) на НКРЕП або щось подібне.

Ну а про "ціни, як в Європі" тільки лінивий не відповідав нинішній владі: а де зарплати як в Європі?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:05 Ответить
Що значить "виросла ціна" після відміни "Роттердаму" в 2019-ому? Вона з 2017-ого була вже 1,68, якщо споживання більше 100 кВт. Ціна 90 копійок, якщо споживання до 100 кВт, була відмінена 1 січня 2021-го. А зараз 1,44 до 250 кВт. Ви погугліть і не несіть ахінею.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:32 Ответить
Ви, пане, читали мої дописи?
Повторю:
За січень 2019-го за комірне я сплатив трохи більше 700 гривнів. Формула "Роттердам+" працбвала.
За січень 2020-го я сплатив майже 900 гривнів. Ця формула вже була скасована.

Якиим чином після відміни "злочинної" формули кінцевий соживач, такий як я, (який при "Роттердам+" зазнав збитків на 19млрд) став платити більше і при цьому зазнав збитків, коли платив менше?
Бонус: а ні супсидій, а ні дотацій не мав тоді і не маю зараз.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:57 Ответить
А до чого тут плата за "комірне"? "Роттердам" стосується електроенергії, а її ціна, що в 2019-ому, що в 2020-ому була однакова. До того ж, проблема не в самій "злочинній" формулі, а в тому, як нею прикрилися, для того, щоб підвищити ціну. Читайте, як змінювалася ціна - https://www.slovoidilo.ua/2021/08/13/infografika/suspilstvo/taryfy-***************-yak-zminyuvalasya-minimalna-czina-naselennya
показать весь комментарий
16.03.2023 22:18 Ответить
Зрозуміло. Відповіді ви, пане, не знаєте, а отже продовжувати діалог немає сенсу.
На все добре!
показать весь комментарий
17.03.2023 09:59 Ответить
В огороді бузина, а в Києві дядько. Основна ж ваша задача була "відбілити" зловживання по схемі "Роттердам", чи не так? І ціна електроенергії, яка не змінилася в 2020-му, коли ви заплатили за "комірне" більше, ніяк на це не могла впливати. Відміна "Роттердаму" ніяк не вплинула на ціну електроенергії, тому люди платили таку ж саму суму за одну й ту ж кількість спожитої електроенергії. А чому ви платили більше, то ви вже самі розбирайтеся.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:01 Ответить
Дядьку, у вас проблеми з розумінням прочитаного? Я лише хотів дізнатися, як "кінцевий споживач", який, згідно тексту новини "переплатив 19млрд", чому при "злочинній схемі" я сплачував менше і при цьому ще й щось "переплачував", а після скасування почав платити більше і вже не переплачувати.
Бонус2: показники лічильників майже однакові, за виключенням опалення - немає можливості встановити.
До речі, це саме ви намагалися приплести до цього обговорення і Порошенка, і Ахмєтова.
Тому ще раз кажу: ставимо крапку.
Всього найкращого!
показать весь комментарий
17.03.2023 11:27 Ответить
18 грудня 2020 року Антимонопольний комітет України закрив власне розслідування щодо формули «Роттердам+».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-68 [68] Комітет дійшов до висновку, що формула жодним чином не порушувала принципи чесної конкуренції на ринку електричної енергії та нікому не надавала спеціальних преференцій або пільг.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-69 [69]

Також Антимонопольний комітет офіційно встановив, що формула «Роттердам+» не завдала шкоди споживачам електричної енергії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-70 [70]
показать весь комментарий
15.03.2023 19:42 Ответить
10 липня 2020 року під час мітингу шахтарів від стінами Офісу президента України, державна компанія «Центренерго» підписала договір на закупівлю вугілля, яке видобувається на шахтах підприємства «Добропіллявугілля» в Донецькій області за ціною імпортного паритету, яка визначена за формулою «Роттердам+»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-83 [83] .

Вартість вугілля за цим контрактом склала 1650 грн/т без ПДВ, що стало на 20 % нижче ціни вугілля державних шахт, та на 10 % дешевше від вартості природного газу, який до підписання контракту використовувався на ТЕС ПАТ «Центренерго
показать весь комментарий
15.03.2023 19:44 Ответить
При януковичу було дешевше? Назвіть мені зарплати які були при янику і скільки ми витрачали з бюджету на покриття вартості вугілля? А по якій ціні сьогодні вугілля? Я так розумія, що за махінації Ахметова Володя призначтв його менеджера Шмигаля Прем'єром? Це простий розводняк для наріду!
показать весь комментарий
15.03.2023 19:49 Ответить
кого конкретно звинувачують?
Назовіть імена і посади!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:20 Ответить
Це просто кістка в пащі зебілів. У них же тригер - Ротердам, Порох.
Навіть на суми в квитанціях не зважають. Без ротердаму почали платити більше. Але ж нічого не доведеш..
Тим часом таке -
показать весь комментарий
15.03.2023 17:23 Ответить
А чому ДО Роттердаму платили майже в 5 разів менше вас не цікавить?
показать весь комментарий
15.03.2023 21:28 Ответить
Я знаю чому ми так платили. Згідно угод, які вкала Тимошенко, ціна на газ мала бути десь 300 доларів. Але нам давали знижку в обмін на території і зброю.
Ну якщо вас дебілів таке влаштовує...
показать весь комментарий
15.03.2023 21:31 Ответить
Раніше екзальтовані пані падали непритомними від таких слів на свою адресу. Але нагадувати вам щось марна справа, бо пам'ять як у канарки.
До речі порохоботи (вони ж бувші ригоботи) кляли Йульку за захмарні ціни на газ в її стандартному європейському контракті ( по таким самим контрактам країни Європи в судах домоглись знижки і що потім, але значно пізніше зробили адвокати, яких найняв Нафтогаз з героїчними синками героїчних мамок Коболєва й Вітренки). Так ось знижку на газ в 100 доларів в обмін на території вициганив Янукович, якого потім дуже вихваляв за це інший пройдисвіт та міністр його уряду в одному флаконі. Згадали? Так що кремлівська зозуля, яку ви кляли чотири роки одного рига й п'ять іншого території за газ не здавала. Але питання залишається. Чого до Роттердаму ціни на електрику (до речі до чого тут газ?) були в 5 разів нижче? Невже таку потужну знижку Овоч виторгував?
показать весь комментарий
15.03.2023 22:03 Ответить
Вибачайте, але читати ваш текст не буду.
І так бачу, що ви задоволені результатом політики дешевого газу.
Скільки разів нас стріляли нашими ж ракетами, які кучма віддав за борги. Але то всьо НАТА вінувата - дай нам ППО, бо нас тепер вбивають. Ну і звісно харківські угоди, та сама знижка по жулькіних контрактах - в результаті Крим помахав нам ручкою.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:26 Ответить
Знайдіть час подивитися 26-ти хвилинне відео «Генерал СБУ: Тимошенко здала Путіну Україну…»https://www.youtube.com/watch?v=5fzNorM9SbM
Так прийшла війна в Україну…
показать весь комментарий
15.03.2023 21:41 Ответить
Вона саботувала перемовини з НАТО,у неї були директиви від Ющенко їхати та зустрітися з генсеком альянсу а цього не було зроблено, тому що воНА пообіцяла ***** що Україна не отримає той ПДЧ.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:06 Ответить
Що тоді говорили аналітики.. ось наприклад з вашингтонського Інституту Гадсона Зейно Баран.

Зейно Баран: «Питання ПДЧ було дуже складним для Альянсу, бо Німеччина вважала, що час ще не прийшов. І з тих аргументів, які висувала Німеччина, було зрозуміло, що це не тому, що Грузія і Україна щось зробили чи не зробили, а тому, що це може роздратувати Росію. Те, що рішення про ПДЧ було відкладене до грудня, можна частково пояснити тим, що члени Альянсу не мали достатньо часу для того, щоб усе продумати. І вони не очікували, що Сполучені Штати будуть настільки наполягати на наданні ПДЧ».
Тож, зрештою, представники Франції вирішили «сховатися» за спиною Анґели Меркель, адже саме Німеччина була основним прихильником ненадання Плану дій Україні вважалося дещо передчасним через внутрішні суперечки, непрозорість та невизначеність усередині держави і головну роль в цьому зіграла Ю.Тимошенко ...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:17 Ответить
А що там х переплатою за яйка, за яблука , за баклажки?!!! Чи ''етадругоє"?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:24 Ответить
Я так понял, это наезд на дона Педро, только издалека.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:39 Ответить
Ні , це не наїзд , а відмазка - мовляв невтомно щось робимо , ось до суду відправили ..... а те що суд далі залишить без руху або закриє провадження по причині безпідставності звинувачень , то про це нікому повідомляти не будуть , головне що до суду направили ..... читайте як на три літери послали ((
показать весь комментарий
15.03.2023 18:11 Ответить
Зелені дебіли тому і дебіли що знову ж наступають на ті самі граблі, для них результат не важливий, знають що з цього нічого не вийде, головне накидати лайна, а лохи жують і дебіли подоляка розкручують тему, ті самі ніки ті самі фрази.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:40 Ответить
Конкретно кловани собі на шиї вузол затягують. Безсмертними себе вважають, зебіли.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:41 Ответить
дупи чухали з 2016 року, зараз розказують и признають, що це шахрайство, всю країну кинули на бабки а зараз найшли шість винних, нехай до них ще додадуть сьомим, ублюка Порошенка...
показать весь комментарий
15.03.2023 17:56 Ответить
ублюдок был твой папа,когда вдул твоей маме.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:00 Ответить
хіба мамка винувата, шо дитинка дурнувата
показать весь комментарий
15.03.2023 19:20 Ответить
социальную норму в 100 квт по 0,9 грн,за электроэнергию,отменили с января 2021 года. наверное Порошенко виноват...
показать весь комментарий
15.03.2023 17:59 Ответить
27 серпня 2020 року САП закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.[36] За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+»[37].

11 серпня 2020 року комплексна експертиза Служби безпеки України не підтвердила завдання збитків покупцями (споживачами) електричної енергії станом на 01.06.2019 внаслідок нібито завищення фактичної вартості відпущеної (проданої) ДП «Енергоринок» електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України.[36]

29 вересня 2020 року Офіс генерального прокурора України відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив в силі постанову прокурора САП про закриття справи в частині підозрюваних.[38]

У січні 2023 року Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі Роттердам+, відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів.

Так что же все-таки было отправлено в суд?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:04 Ответить
Центр протидії корупції.

Цю справу намагались неодноразово поховати. Робили все можливе, щоб провадження не дочекалось судового розгляду.

Але. Сьогодні перший епізод гучної справи "Роттердам+" про збитки на 19,3 млрд грн скерували до суду! Окрім того, САП заявив цивільний позов про відшкодування 19,35 млрд грн.

Нагадаємо, все почалось ще навесні 2016 року, коли про скандальну формулу написала Українська правда. У листопаді 2016 року ЦПК звернувся до НАБУ із заявою про злочин. За кілька місяців Бюро почало розслідування.

Далі були неодноразові спроби закрити провадження, яке так заважає одному відомому олігарху. Все змінилось у вересні 2022 року, коли новий керівник САП Олександр Клименко скасував постанову про закриття справи та замінив прокурорів, які зливали справу. І ось справа в суді.

На цьому НАБУ і САП не зупиняються. Бо за даними слідства, загальна сума збитків сягає 40 млрд грн. Є другий епізод, який стосується дії формули в 2018-2019 роках. Чекаємо на скерування і цього провадження до суду.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:07 Ответить
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчиняется Генеральному прокурору Украины. Он является его заместителем по должности.
показать весь комментарий
15.03.2023 21:24 Ответить
І як завжди обісруться! Куди ви ушлепки гроші тратите?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:23 Ответить
З почином. А тепер може пора на упередження почати працювати? Беріть Шмигаля вже за сраку і в каталажку, поки знову населення не обікрали. Повернути ж бо людям вкрадене нереально,- все потрачено на омари з устріцами під кав'яром, а мізерна кількість добрива з сумнівної якості відходів після такого харчування, не компесує завдані збитки.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:27 Ответить
Порох і далі невпинно сере в штани довбойобам, гнидам і ворогам.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:31 Ответить
"Огласите весь список, пжлуйста"(с)-навищо ЗНОВ у "ротердам+"лізти, почніть з сьогодення- з яєць для ЗСУ і яблук за хз якими цінами і сотен тон гуманітарки...
показать весь комментарий
15.03.2023 18:32 Ответить
Ну Ахметов наварив собі на отому + то хай купляє обладнання , а не скиглять гон дони що потрібні гроші на відбудову мереж
показать весь комментарий
15.03.2023 18:34 Ответить
у него была и крыша, с которой он эти гешефты мутил.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:06 Ответить
Ботокомпанія на гівно зходить. Компаніє, нагадую - туша кожного барана повинна висіти за свою ногу. Спочатку за здирництво по електроенергії, а потім і за кілограми яєць по 17.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:40 Ответить
Який поганий цей "Ртердам +", бо одразу видно скільки і хто наварив.
Не те, що раніше - ввалив ціну "від фонаря" і платіть, бо не буде ні тепла ні електрики.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:01 Ответить
"зелені гниди" скільки було профінансовано бюджет рашиста .через антиукраїнську аферу геруса.по купівлі електроенергії .і яка вартість бітуму від луки .закладена у велике "зелене крадівництво" ???
показать весь комментарий
15.03.2023 19:01 Ответить
Спитайте у Зе даунів яка ціна була на електрику з Ротердам+, і зараз, і ще хочуть підвищувати.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:53 Ответить
надо сказать спасибо что энергия вообще была когда рашка устраивала блокаду, а не дела заводить
показать весь комментарий
15.03.2023 21:59 Ответить
а че следователи такие умные не сделали свою компанию которая бы продавала по их "справедливой" цене
показать весь комментарий
15.03.2023 22:00 Ответить
Коли за яйця по 17 і яблука по 55 візьмуться???
показать весь комментарий
16.03.2023 05:56 Ответить
 
 