В боях за Украину погиб археолог-ученый Юрий Коваленко. ФОТО

В Бахмуте погиб известный украинский историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко.

Как передает Цензор.НЕТ, о гибели защитника сообщили на странице Друзья Сеймского ландшафтного парка в соцсети.

Юрий Коваленко родом из Глухова, Сумской области. Воевать на Донбасс ушел еще в 2014 году. В то время как врачи решали на медкомиссии, можно ли ему служить, он уже был в Иловайске.

До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательским Национальным заповедником "Глухов". Весной 2022 года он стал в защиту от оккупантов Черниговской области.

"Погиб большой патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, прекрасный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Его усилиями удалось найти и многих погибших в Иловайске.... Защищал Черниговскую область..., затем воевал в самых горячих точках", - написала писательница и волонтер Тамара Гориха-Зерня.

15.03.2023 18:03
15.03.2023 18:13
Мдааа...А у кацапів здихають зеки вані та алкаші ємєлі.
15.03.2023 18:07
15.03.2023 18:03
❤️
15.03.2023 18:10
15.03.2023 18:13
yak zhe ******* cya viyna... bud'te vy proklyati, kacapy
15.03.2023 18:05
Мдааа...А у кацапів здихають зеки вані та алкаші ємєлі.
15.03.2023 18:07
Саме тому їм пофіг скільки їх загине.

Такий розмін кацапів задовільняє.
Схоже, що "ставку верховного говнокомандувача" це теж задовільняє.
15.03.2023 18:11
А ви б ставці що порадили?
16.03.2023 01:09
Прислухатися до тих, хто дає бабло та зброю, а не до тих, хто ******* бабки та вимірює рейтинги.
16.03.2023 01:28
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
15.03.2023 18:08
Все це бляха трагічно, єдиний марафон і не тільки радіє від втрат орків типу 30 тис зеків перемололи, а от в тому то і справа, що вони зеків кинули і накопичили та зберегли регулярні війська, а ми найкращих воїнів і людей втрачаєм і замінити їх буде ніким бо кажуть втікло близько 1 млн осіб муж статі з України.
15.03.2023 18:13
тому треба фізично знищувати тих, хто розпочав війну-путіна, лаврова, шойгу. ала у зебидла кішка тонка, і слуга крємля дєрьмак не дозволяє.
15.03.2023 18:16
Як ми зможем знищити Пуйла, Коня і оленівода ,коли ми не на росії ?
показать весь комментарий
Гине цвіт нації. Царство небесне, Герою.

Прикро, що дУрні залишаються і таке відчуття, що їх усе більше і більше.
15.03.2023 18:19
Від перегляду зєбломарафону їх і більшає!
15.03.2023 18:20
Ні, вони самознищуються на дорогах, але ж і з собов забирають людей.
15.03.2023 18:45
25% гинуть.
73% - кайфують ат жізні-*** і Зєлєнскага-нах...
То треба зрозуміти, то класична схема. А чому з "300 спартанців" було тільки 300?
Ото ж бо й воно!
15.03.2023 18:39
Хайп та «піар» на смерті: що не так з реакцією на розстріл Олександра Мацієвського

https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/ https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/

15.03.2023 19:09
з спартанцями було пару тисяч ілотів, але хто памятає тих, хто працював
15.03.2023 20:22
Svitla,Vi4na Pam'yat'...🙏
15.03.2023 20:08
Ruhe in Frieden.
Carstvo Nebesne...🙏
15.03.2023 20:10
Зато хитрожопі мразі дружно поступили в магістратуру, приносять в тцк довідки, що вчаться.
15.03.2023 21:00
С.У.М.
15.03.2023 21:41
R.I.P. Воїну !
Герою Слава!

співчуття рідним
16.03.2023 00:25
 
 