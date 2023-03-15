В боях за Украину погиб археолог-ученый Юрий Коваленко. ФОТО

В Бахмуте погиб известный украинский историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко.

Как передает Цензор.НЕТ, о гибели защитника сообщили на странице Друзья Сеймского ландшафтного парка в соцсети.

Юрий Коваленко родом из Глухова, Сумской области. Воевать на Донбасс ушел еще в 2014 году. В то время как врачи решали на медкомиссии, можно ли ему служить, он уже был в Иловайске.

До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательским Национальным заповедником "Глухов". Весной 2022 года он стал в защиту от оккупантов Черниговской области.

"Погиб большой патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, прекрасный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Его усилиями удалось найти и многих погибших в Иловайске.... Защищал Черниговскую область..., затем воевал в самых горячих точках", - написала писательница и волонтер Тамара Гориха-Зерня.

