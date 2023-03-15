В боях за Украину погиб археолог-ученый Юрий Коваленко. ФОТО
В Бахмуте погиб известный украинский историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко.
Как передает Цензор.НЕТ, о гибели защитника сообщили на странице Друзья Сеймского ландшафтного парка в соцсети.
Юрий Коваленко родом из Глухова, Сумской области. Воевать на Донбасс ушел еще в 2014 году. В то время как врачи решали на медкомиссии, можно ли ему служить, он уже был в Иловайске.
До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательским Национальным заповедником "Глухов". Весной 2022 года он стал в защиту от оккупантов Черниговской области.
"Погиб большой патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, прекрасный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Его усилиями удалось найти и многих погибших в Иловайске.... Защищал Черниговскую область..., затем воевал в самых горячих точках", - написала писательница и волонтер Тамара Гориха-Зерня.
Такий розмін кацапів задовільняє.
Схоже, що "ставку верховного говнокомандувача" це теж задовільняє.
Прикро, що дУрні залишаються і таке відчуття, що їх усе більше і більше.
73% - кайфують ат жізні-*** і Зєлєнскага-нах...
То треба зрозуміти, то класична схема. А чому з "300 спартанців" було тільки 300?
Ото ж бо й воно!
https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/ https://bykvu.com/ua/mysli/*****-ta-piar-na-smerti-shcho-ne-tak-z-reaktsiieiu-na-rozstril-oleksandra-matsiievskoho/
Carstvo Nebesne...🙏
Герою Слава!
співчуття рідним