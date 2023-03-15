РУС
3 429 20

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине: ракеты для ПВО, боеприпасы, пулеметы

данія

Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.

Он финансируется через недавно созданный "украинский фонд".

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Новый пакет военной помощи для Украины включает:

  • Боеприпасы для винтовок: патроны калибра 5,56 мм для винтовок;
  • Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
  • Дополнительное большое количество противотанковых мин;
  • Пламегасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • Дополнительные ракеты для ПВО;
  • Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;
  • 15 военных генераторов;
  • 8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;
  • 6 ангарных палаток;
  • 9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.

+16
Після вас.
15.03.2023 18:10 Ответить
+7
Стрім наживо! У нас буде генерал КРИВОНОС.

Приходьте - працює чат:

15.03.2023 17:50 Ответить
+7
Земля пухом Толіку! Він свою обіцянку виконав - коли сказав "сябрам" на дніпровському острові у 2014-му: "Полізете з кацапами - патронів на всіх вистачить!"
15.03.2023 18:15 Ответить
Комментировать
Petra Belenko

@PetraBelenko

Анатолій Кульгейко.
Той самий герой з Ріпок, який не дався окупантам і підірвав себе разом з ними гранатою. Світлого спомину.
Справжній народний герой

15.03.2023 17:46 Ответить
15.03.2023 18:08 Ответить
Земля пухом Толіку! Він свою обіцянку виконав - коли сказав "сябрам" на дніпровському острові у 2014-му: "Полізете з кацапами - патронів на всіх вистачить!"
15.03.2023 18:15 Ответить
Давайте, бо ми відбиваємось тільки асфальтом.
15.03.2023 17:47 Ответить
Йдіть до воєнкомату. Там вам дадуть дещо більш вбивче.
15.03.2023 17:53 Ответить
а ти чому не на фронті ??? га зелебобік ???
15.03.2023 18:09 Ответить
А ти чому не на фронті? Чи тобі окрім асфальту теж воювати нічим?
15.03.2023 18:50 Ответить
Після вас.
15.03.2023 18:10 Ответить
Російські військові на окупованій Херсонщині вкрали протитанкові ракети для продажу

https://sprotyv.info/rassledovaniya/rosijski-vijskovi-na-okupovanij-hersonshhini-vkrali-protitankovi-raketi-dlya-prodazhu/
15.03.2023 17:48 Ответить
Всьо пропйом но нє опозорім расєю.
15.03.2023 18:20 Ответить
Стрім наживо! У нас буде генерал КРИВОНОС.

Приходьте - працює чат:

15.03.2023 17:50 Ответить
Це все окремо? Шольца і Рамштайн. А так то
15.03.2023 17:50 Ответить
Слава Данії.
Хто там дипломат? Це добре.👍
15.03.2023 17:59 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу, Даніє.
15.03.2023 18:11 Ответить
Там кулемети MG-3 ?. Мав честь з нього стріляти! По досконалості його можна порівняти хіба що з швейною машинкою "Зінгер"
15.03.2023 18:13 Ответить
Там кулемети 12,7 мм, це мабуть М2 Браунінг. MG-3 мають калібр 7,62.
показать весь комментарий
********** для пістолетів: патрони калібру 5,56 мм для пістолетів; Джерело:
Не для пістолетів, а для стрілецької зброї, невже адекватних перекладачів не осталося зовсім?
15.03.2023 18:27 Ответить
Величезна подяка Данії за підтримку та допомогу.
15.03.2023 18:31 Ответить
Хай би ще до цього всього 4 танки Леопард 2 дали.
показать весь комментарий
Пишет бездарь без понятия:"Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук" правильно РОБОТЫ
Датчанам большой респект за очень ценные поставки!
15.03.2023 20:46 Ответить
 
 