Дания выделила новый пакет военной помощи Украине: ракеты для ПВО, боеприпасы, пулеметы
Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Дании.
Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.
Он финансируется через недавно созданный "украинский фонд".
"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
Новый пакет военной помощи для Украины включает:
- Боеприпасы для винтовок: патроны калибра 5,56 мм для винтовок;
- Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
- Дополнительное большое количество противотанковых мин;
- Пламегасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- Дополнительные ракеты для ПВО;
- Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;
- 15 военных генераторов;
- 8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;
- 6 ангарных палаток;
- 9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@PetraBelenko
Анатолій Кульгейко.
Той самий герой з Ріпок, який не дався окупантам і підірвав себе разом з ними гранатою. Світлого спомину.
Справжній народний герой
https://sprotyv.info/rassledovaniya/rosijski-vijskovi-na-okupovanij-hersonshhini-vkrali-protitankovi-raketi-dlya-prodazhu/
Приходьте - працює чат:
Хто там дипломат? Це добре.👍
Не для пістолетів, а для стрілецької зброї, невже адекватних перекладачів не осталося зовсім?
Датчанам большой респект за очень ценные поставки!