Дания выделила новый пакет военной помощи Украине: ракеты для ПВО, боеприпасы, пулеметы

Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Пакет военной помощи включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО.

Он финансируется через недавно созданный "украинский фонд".

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Новый пакет военной помощи для Украины включает:

Боеприпасы для винтовок: патроны калибра 5,56 мм для винтовок;

Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;

Дополнительное большое количество противотанковых мин;

Пламегасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

Дополнительные ракеты для ПВО;

Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;

15 военных генераторов;

8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;

6 ангарных палаток;

9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.

