У России заканчиваются возможности вести войну в Украине и друзья, - Остин

Россия "исчерпывает свои возможности" вести войну на Украине.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по обороне Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Россия вынуждена зависеть от Ирана и Северной Кореи, использовать оборудование времен Второй мировой войны. Поэтому у России заканчиваются возможности и заканчиваются друзья", - сказал Остин.

По его словам, у президента России Владимира Путина "уже год есть доказательства того, что Соединенные Штаты и Контактная группа будут поддерживать право Украины на самозащиту в долгосрочной перспективе".

"Но Путин все еще надеется, что ему удастся измотать Украину и переждать нас. Поэтому мы не можем отступить, и мы не отступим", - добавил он.