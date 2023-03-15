РУС
У России заканчиваются возможности вести войну в Украине и друзья, - Остин

Россия "исчерпывает свои возможности" вести войну на Украине.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по обороне Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Россия вынуждена зависеть от Ирана и Северной Кореи, использовать оборудование времен Второй мировой войны. Поэтому у России заканчиваются возможности и заканчиваются друзья", - сказал Остин.

По его словам, у президента России Владимира Путина "уже год есть доказательства того, что Соединенные Штаты и Контактная группа будут поддерживать право Украины на самозащиту в долгосрочной перспективе".

Читайте также: Остин обсудил с Шойгу инцидент с беспилотником США над Черным морем

"Но Путин все еще надеется, что ему удастся измотать Украину и переждать нас. Поэтому мы не можем отступить, и мы не отступим", - добавил он.

+10
Друзів у кацапів ніколи і не було. Від слова вопше.
15.03.2023 21:53 Ответить
+9
Якби не тянули с трибуналом як кота за яйця ,а створили і провели ,то це автоматично взагалі для рашки закрили будь які можливості.Бо автоматично хто їм хоч якось буде допомагати стануть терористами и і посібниками терористів.На жаль до цього далеко та і якщо буде створено в майбутньому він буде мати вже тільки якусь історичну статистику чим роль покарання.
15.03.2023 21:51 Ответить
+7
За бабло, але воно скінчується...
15.03.2023 21:56 Ответить
Звідки у росії друзі...
15.03.2023 21:49 Ответить
За бабло, але воно скінчується...
15.03.2023 21:56 Ответить
100 % ...
15.03.2023 22:32 Ответить
Ну не друзi, а лояльные.
Все потому шо многие опасаютя США.
15.03.2023 23:00 Ответить
Якби не тянули с трибуналом як кота за яйця ,а створили і провели ,то це автоматично взагалі для рашки закрили будь які можливості.Бо автоматично хто їм хоч якось буде допомагати стануть терористами и і посібниками терористів.На жаль до цього далеко та і якщо буде створено в майбутньому він буде мати вже тільки якусь історичну статистику чим роль покарання.
15.03.2023 21:51 Ответить
Чувак, або не в тємі, або кривить душею
15.03.2023 21:52 Ответить
Друзів у кацапів ніколи і не було. Від слова вопше.
15.03.2023 21:53 Ответить
Знову ''вангування''.
15.03.2023 21:54 Ответить
ВАГНУРВАННЯ)))😂
15.03.2023 22:31 Ответить
Остіну Слава! За болюче задів кацапів. Виснаження буде московії а не спільного з Україною Заходу
15.03.2023 21:59 Ответить
старший брат кацапів китайоза буде рятувати цих фашистів
15.03.2023 21:59 Ответить
був вобще то у параші один друзь. та й той оскандалився та десь і щез )))
15.03.2023 22:00 Ответить
А русня про це взагалі знає?
Безпідставний оптимізм гірше дебілізму.
15.03.2023 22:00 Ответить
Про що там писала "Вашингтон пост"?
15.03.2023 22:00 Ответить
ну, таке.

візуально в москалів все навпаки - до них підтягуються світові тварюки - китай, кндр, іран, трамп, десантіс і починають вже відкрито допомагати
15.03.2023 22:03 Ответить
+
15.03.2023 22:09 Ответить
якби не ядерна зброя у кацапів, їх би давно знищили, тому в міру можливості дають зброю і дивляться, інакше б інтернаціональні бригади давно були в Україні, та вже б кацапів на їх територі вбивали. тому ядерна зброя в руках у їб..ата х..ла, то таки стримуючий фактор.
15.03.2023 22:34 Ответить
ключове слово--якби ,
15.03.2023 22:44 Ответить
ось це тверезий погляд, на ситуацію,тому що деяКі, на жаль,навіть не представляють, що почнеться, при такому розкладі,,
15.03.2023 22:41 Ответить
А Reaper MQ-9 відступив чи ні?🤔
15.03.2023 22:08 Ответить
а самолет твоих кацапов чем сбили сегодня ..
15.03.2023 22:14 Ответить
Придурок
15.03.2023 22:21 Ответить
У рашки нет друзей. У рашки есть собутыльники которые в любой момент дадут рашке по башке и отберут водку.
15.03.2023 22:11 Ответить
ЗЕ один арестович Або ванга
15.03.2023 22:16 Ответить
китай сам себе союзник в первую очередь)
15.03.2023 22:16 Ответить
Производят ракеты , беспилотники камикадзе , по 60 000 снарядов в день , начали производить баражирующие управляемые авиабомбы , собираются наладить производство шахедов . К чему выдавать желаемое за действительное ? От этого больше вреда , чем пользы .
15.03.2023 22:17 Ответить
Поки товстий схудне, худий здохне...
15.03.2023 22:19 Ответить
Не накаркай. Китай подключится и писец.
Там год поставок танков ждать не придётся.
15.03.2023 22:19 Ответить
Ребята со всем уважением - дайте АТАКМС... плз
15.03.2023 22:19 Ответить
Самое грозное американское оружие - станок, который печатает доллары.
15.03.2023 22:22 Ответить
Оце і треба у них просити! а то "Абрамси", "F-16"...
15.03.2023 22:35 Ответить
В том то и дело, что все эти абрамсы, F-16 из доллара и отлиты. Так что - кому что надо...
15.03.2023 23:18 Ответить
Вранье. Ракеты производят, друзья у РФ есть даже в НАТО, Венгрия. Остину надо что-то молоть, какую-то чушню, что бы не давать оружие. Риал политик.
15.03.2023 22:30 Ответить
Таке враження, що США тільки спостерігає, може пора уже серйозно вклинитися в боротьбу, а не давати потрохи озброєння і дивитися, як українці гинуть 🤬🤬🤬
15.03.2023 22:51 Ответить
У Рашки действительно заканчиваются ресурсы но - Бункерный нацист и его ОПГ свои шкуры ценят дороже шкур российских рабов вместе взятых. Поэтому война будет по принципу - если нет снарядов - сам стань как снаряд. Ура атаки в сопровождении оголтелой пропаганды - это единственная тактика рашистов которую они могут себе позволить.

Поэтому, не верь информации если не можешь или не хочешь ее проверить. Даже если эта информация подается на чисто украинском языке - вата и по украински заговорит и вишиванку натянет ради победы. Для ваты - проигрыш означает ответственность, а для безответственной нации ответственность хуже ядерного оружия.
15.03.2023 23:00 Ответить
Хибне ствердження. В раші є головний ресурс - невичерпні кріпаки. Проти пари мільйонів, хоча б озброєних одним автоматом - буде важко Україні.
15.03.2023 23:53 Ответить
ДЕДУШКА БАЙДЕН ДАВАЙ !!! ТЫ МОЖЕШЬ !!!
16.03.2023 00:49 Ответить
Кацапы ждут когда ********* начнут агрессию по отношению к Тайваню, надеясь, что США станет не до Украины, но будет наоборот, сотрутся последние барьеры и препятствия, исчезнут полутона, мир станет "черно-белым" и никто больше церемонится не будет по отношению к своим врагам!
16.03.2023 07:17 Ответить
Що мається на увазі під "закінчуються можливості"?
Жоден російський військовий завод не зруйновано, тобто "залізо" продовжує надходити у війська, а "м'яса" (моб. ресурсу) там іще років на 20
16.03.2023 07:56 Ответить
 
 