У России заканчиваются возможности вести войну в Украине и друзья, - Остин
Россия "исчерпывает свои возможности" вести войну на Украине.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания Контактной группы по обороне Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Россия вынуждена зависеть от Ирана и Северной Кореи, использовать оборудование времен Второй мировой войны. Поэтому у России заканчиваются возможности и заканчиваются друзья", - сказал Остин.
По его словам, у президента России Владимира Путина "уже год есть доказательства того, что Соединенные Штаты и Контактная группа будут поддерживать право Украины на самозащиту в долгосрочной перспективе".
"Но Путин все еще надеется, что ему удастся измотать Украину и переждать нас. Поэтому мы не можем отступить, и мы не отступим", - добавил он.
Все потому шо многие опасаютя США.
Безпідставний оптимізм гірше дебілізму.
візуально в москалів все навпаки - до них підтягуються світові тварюки - китай, кндр, іран, трамп, десантіс і починають вже відкрито допомагати
Там год поставок танков ждать не придётся.
Поэтому, не верь информации если не можешь или не хочешь ее проверить. Даже если эта информация подается на чисто украинском языке - вата и по украински заговорит и вишиванку натянет ради победы. Для ваты - проигрыш означает ответственность, а для безответственной нации ответственность хуже ядерного оружия.
Жоден російський військовий завод не зруйновано, тобто "залізо" продовжує надходити у війська, а "м'яса" (моб. ресурсу) там іще років на 20