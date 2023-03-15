РУС
Российский Су-25 над Бахмутом подбил воин 93-й ОМБр Алан, - Минобороны

Воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным Алан 15 марта в Бахмуте уничтожил российский самолет Су-25.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, противник и дальше тщетно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, защитники Украины "сдерживают бешеное давление", уничтожают вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК.

"Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и приближают нашу победу", - ометил Сырский.

Читайте также: Пограничники в Бахмуте отразили два штурма россиян, ликвидировали 5 и ранили 16 врагов

Напомним, днем 15 марта в сети появился ролик, где зафиксирован взрыв сбитого 93-й ОМБр "Холодный Яр" российского самолета СУ-24 вблизи Бахмута.

+26
То дайте йому Героя України! Зараз, а не через пів року!
15.03.2023 22:18 Ответить
15.03.2023 22:18 Ответить
+13
Дякуємо ! Дуже добра новина
15.03.2023 22:21 Ответить
15.03.2023 22:21 Ответить
+9
Має орлиний зір
15.03.2023 22:22 Ответить
15.03.2023 22:22 Ответить
15.03.2023 22:18 Ответить
Сирскому???
15.03.2023 22:27 Ответить
15.03.2023 22:27 Ответить
ермаку
15.03.2023 22:32 Ответить
15.03.2023 22:32 Ответить
Зе Геварі. Пора вже.
15.03.2023 22:38 Ответить
15.03.2023 22:38 Ответить
їм навіть ім,я та прізвише коробить назвати
бо цей Алан не в партії зе....
15.03.2023 22:45 Ответить
15.03.2023 22:45 Ответить
15.03.2023 22:21 Ответить
15.03.2023 22:22 Ответить
все хорошие новости сообщает только Ермак или его фаворит сыров
15.03.2023 22:33 Ответить
15.03.2023 22:33 Ответить
Одним анало-говнетом меньше. Воин молодчага! Слава Украине!
15.03.2023 22:37 Ответить
15.03.2023 22:37 Ответить
Так Су-24 чи Су-25 ?
15.03.2023 23:13 Ответить
15.03.2023 23:13 Ответить


15.03.2023 23:20 Ответить
15.03.2023 23:20 Ответить
чи і те, і те?
15.03.2023 23:20 Ответить
15.03.2023 23:20 Ответить
Та тут "писаки" не тільки серед коментаторів сидять, але й в редакції! То криві мечі назвуть "акінаками" То патрони калібру 5,56 мм назвуть "пістолетними" патронами НАТО То в одній статті напишуть про одну й ту саму бомбу, назвавши її в одному місці - ФАБ-250, а в іншому - ФАБ-500 Хоч-би одного взяли з військовою освітою - щоб "дурі" менше було в статтях і редакція не так ганьбилася!
Те ж саме і з Су-24 (чи Су-25) Це абсолютно різні літальні апарати Навіть з різною кількістю екіпажу - про функції і мови немає!
16.03.2023 05:56 Ответить
16.03.2023 05:56 Ответить
Якщо не буде поставок *********** в Бахмут, то наші там довго не протримаються. А з цим є проблеми. Треба вибивати москалів з прилеглих населених пунктів, бо це починає нагадувати Дебальцево.
15.03.2023 23:37 Ответить
15.03.2023 23:37 Ответить
хоч би не Маріуполь
16.03.2023 07:43 Ответить
16.03.2023 07:43 Ответить
Кацаполіту СУ- 25 кранти

15.03.2023 23:55 Ответить
15.03.2023 23:55 Ответить
Гарний постріл!
Хлопець - Герой. Потрібне нагородження. ШанаГерою.

Доречі, а з чого стріляли? З Стингера?
16.03.2023 01:10 Ответить
16.03.2023 01:10 Ответить
Три питання :
1. СУ-24 чи СУ-25 ?
2. Чи той і той ?
3. З якої зброї ?
16.03.2023 08:40 Ответить
16.03.2023 08:40 Ответить
 
 