Российский Су-25 над Бахмутом подбил воин 93-й ОМБр Алан, - Минобороны
Воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным Алан 15 марта в Бахмуте уничтожил российский самолет Су-25.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, противник и дальше тщетно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, защитники Украины "сдерживают бешеное давление", уничтожают вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК.
"Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и приближают нашу победу", - ометил Сырский.
Напомним, днем 15 марта в сети появился ролик, где зафиксирован взрыв сбитого 93-й ОМБр "Холодный Яр" российского самолета СУ-24 вблизи Бахмута.
бо цей Алан не в партії зе....
Те ж саме і з Су-24 (чи Су-25) Це абсолютно різні літальні апарати Навіть з різною кількістю екіпажу - про функції і мови немає!
Хлопець - Герой. Потрібне нагородження. ШанаГерою.
Доречі, а з чого стріляли? З Стингера?
1. СУ-24 чи СУ-25 ?
2. Чи той і той ?
3. З якої зброї ?