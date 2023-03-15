Российский Су-25 над Бахмутом подбил воин 93-й ОМБр Алан, - Минобороны

Воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным Алан 15 марта в Бахмуте уничтожил российский самолет Су-25.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, противник и дальше тщетно пытается окружить Бахмут и продвинуться вперед, защитники Украины "сдерживают бешеное давление", уничтожают вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК.

"Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и приближают нашу победу", - ометил Сырский.

Напомним, днем 15 марта в сети появился ролик, где зафиксирован взрыв сбитого 93-й ОМБр "Холодный Яр" российского самолета СУ-24 вблизи Бахмута.