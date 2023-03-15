Российские оккупанты вывозят в Крым награбленное на Херсонщине имущество, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян на оккупированной части Херсонщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также отмечено 14 марта движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.

В другом населенном пункте Херсона противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняет жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено".

