Российские оккупанты вывозят в Крым награбленное на Херсонщине имущество, - Генштаб

херсон,херсонщина,острови

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян на оккупированной части Херсонщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточение противника и, как следствие больших потерь, захватчики усиливают режимные меры в отдельных населенных пунктах. Российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также отмечено 14 марта движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.

В другом населенном пункте Херсона противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняет жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено".

Читайте также: Россияне не пускают предателей из Херсона в оккупированный Крым, - Соболевский

мародерство (465) Херсонская область (5252)
Smert kacapam
15.03.2023 23:13 Ответить
Я помню как прошлой весной был репортаж на ЦН-
"Два рус.танкиста пришли в ментовку (пос. Шевченково. Харьковская обл.) просить соляры для танка, а их там и повязали. Ржали все.
15.03.2023 23:25 Ответить
А з Криму морем? Ню-ню! Міжсезоння - шторми...
О! А запустіть завантажений потяг по кримському мосту! Якщо пройде (в чому є сої сумніви) - ваші пропагандони зроблять свято на московії, якщо ні - щирої радості буде набагато більше
15.03.2023 23:13 Ответить
Другий день люди фіксують на фото і відео бусик в Лаврі де орки в рясах виносять пожитки.Питання куди дивляться всі?Ці тварюки вивозять майно з Лаври на якій підставі?В той час коли верхівка каже що не допустить розкрадання майна Лаври.В столиці на вигляді у всіх ці гниди таке роблять.
16.03.2023 00:08 Ответить
эволюция" россии:
- Возьмём Киев за 3 дня
- Потерь нет
- Всё идёт по плану
- Никакой мобилизации не будет
- Крымский мост надёжно защищён
- Мы пришли в Херсон навсегда
- Калибры не закончатся никогда
- ПВО россии лучшее в мире, но Стрижи об этом не знают
- Это теперь наши унитазы и мы их никому не отдадим
- Крым не отдадим
- Ну енота мы уж точно не отдадим
- будем защищать москву до конца ( до конца путина )
- велика россия а отступать некуда, позади хабаровск
- с сегодняшнего дня мы объявляем эту льдину территорией суверенной и независимой
великой россии, пингвины будут нам братским народом, а белые медведи это проклятые
нацисты и сатанисты, в отношении которых мы иногда будем проявлять жесты доброй
воли и перегруппировываться с гиперзвуковой скоростью, а тех кто не успеет мы будем
объявлять "пропавшими без вести".
16.03.2023 03:30 Ответить
Коли нємці зайшли в Київ, вони сказали хто не поверне вкрадене -розстріл, і люди принесли
16.03.2023 03:37 Ответить
 
 