Следует расследовать, было ли умышленным столкновение российского самолета с американским беспилотником, - Милли
США пока не знают, умышленно ли российский Су-27 задел американский беспилотник над Черным морем.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Было это намеренно или нет, еще не знаем. Мы знаем, что перехват был умышленным. Мы знаем, что агрессивное поведение было намеренным, очень непрофессиональным и опасным", - сказал Милли.
Генерал отметил, что у США есть абсолютные доказательства того, что именно перехват был очень агрессивным, а вот было ли умышленным столкновение, "нужно расследовать".
Он также отказался отвечать на вопрос о том, считают ли США инцидент актом войны.
"Что касается акта войны, то я не собираюсь об этом говорить. Инциденты случаются, и очевидно, что мы не стремимся к вооруженному конфликту с Россией", - объяснил Милли.
Глава Объединенного комитета начальников штабов также сообщил, что планирует переговоры со своим российским коллегой, начальником российского генерального штаба Валерием Герасимовым.
"Идет еврей по перону,поезд отправляется. Тут из окна ему амбал в морду харк.
Еврей:"Ви шо шутите или сегьезно?"
"Серьезно"
"Вам повезло-я шуток непонимаю"
цей скаже що безпілотнік сам... одірвався
Цінний партнер, колега, товариш.
Але піпл вірує ...
Позор США за імпотентність
они начали это повторять как мантру, типа "нато не сторона конфликта"
Люди реально думают, что если они это 100 раз скажут, то русские оставят их в покое?
Ну конечно же российские пилоты просто так летели и не заметили этот беспилотник. Ну а как его увидишь! На такой-то скорости!
Они конечно случайно рядом оказались, именно на этой высоте, именно в этой точке над морем. Увидели НЕЗНАКОМЫЙ аппарат, удивились очень, думали, что это НЛО!
Подлетели поближе посмотреть, пилот кофе пролил на колени, дернул штурвал и случайно зацепил пропеллер.
Это конечно непрофессионализм российских пилотов! Однозначно!
Милли как всегда смешон
что, либо не умеют летать, либо были под какой-то дурью.
перехоплення навмисне
а от результати незрозуміло, навмисні чи ненавмисні ?
ну а якщо результати були навмисні, то будемо розслідувати : чи були вони навмисні з метою посилення навмисності чи послаблення навмисності ?
Але слід розуміти, що втягнення НАТО до безпосереднього конфлікту єдине виправдання для *****, який вже рік із тим НАТО начебто як воює.
Піддатися на цю галіму провокацію кремля було б так само тупо.