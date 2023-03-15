Следует расследовать, было ли умышленным столкновение российского самолета с американским беспилотником, - Милли

США пока не знают, умышленно ли российский Су-27 задел американский беспилотник над Черным морем.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Было это намеренно или нет, еще не знаем. Мы знаем, что перехват был умышленным. Мы знаем, что агрессивное поведение было намеренным, очень непрофессиональным и опасным", - сказал Милли.

Генерал отметил, что у США есть абсолютные доказательства того, что именно перехват был очень агрессивным, а вот было ли умышленным столкновение, "нужно расследовать".

Он также отказался отвечать на вопрос о том, считают ли США инцидент актом войны.

"Что касается акта войны, то я не собираюсь об этом говорить. Инциденты случаются, и очевидно, что мы не стремимся к вооруженному конфликту с Россией", - объяснил Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов также сообщил, что планирует переговоры со своим российским коллегой, начальником российского генерального штаба Валерием Герасимовым.

