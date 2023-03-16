Зеленский назвал "долг Януковича" экономической агрессией против Украины
Кредит на сумму $3 млрд, который в 2013 году Россия предоставила Виктору Януковичу, следует рассматривать как часть агрессии против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в конце 385-го дня войны.
"Есть сегодня важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще 13-го года. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Начавшаяся уже тогда агрессии – политическая, экономическая, а позже и спецслужбами, военной силой", - отметил глава государства.
Именно в таком контексте, подчеркнул Зеленский, и следует рассматривать дело о 3 миллиардах евробондов.
Россия на весь мир орет о том что является правоприемником СССР и регулярно говорит об исторической справедливости. Один человек задал вопрос - А не хочет ли Россия разделить с Германией ответственность за развязывание ВМВ?
Ведь документальная база для признания СССР соучастником Германии 1939 - 1940 года имеются и у Украины и у Польши и у Германии. Та же оккупация Польши и расстрела польских офицеров в катынском лесу под названием Катынь. Трагедия которая произошла в 1940-м году и хоть в этой трагедии сделали виновных немцев - все мы знаем что Германия на СССР напала в 1941 году.
Секретный протокол к пакту Молотова-Рибентропа о разделе Европы. Агрессия по отношению к странам Балтии. Если Рашка хочет исторической справедливости как правоприемница СССР то дать им историческую справедливость - чтобы любая символика СССР приравнивалась к нацистской свастике. Украина может признать СССР соучастником нацистской Германии и добиться чтобы это сделали и другие страны.
Что касается вины в развязывании войны, это сложный вопрос. В него будут вовлечены и ряд других стран. Это никому не нужно на сегодняшний день. Все же основным преступлением нацистов на сегодняшний день считается Холокост. Без него Гитлер был бы просто еще одним Наполеоном.
Це робиться гарно завернуто через концепцію Міністерство Оборони посилаючись на НАТО. Між першим та другим читанням законопроекту 4210 хочуть запихнути ось такий «гарний» диктатурний список норм:
Міністр оборони наділений повноваженнями щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;
Міністр оборони подає Президенту України кандидатури офіцерів вищого військового командування для
призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення;
Підвищення ролі Верховної Ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ;
Визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань,а також їх участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та меж військової служби;
Визначення механізмів, які заборонятимуть ЧИННИМ військовослужбовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого
рівня, у тому числі у Верховній Раді України;
Повноваження військових
керівників включали тільки можливість дорадчої допомоги керівним органам прийняття рішення, таким як РНБО, а не здійснення функцій членів з повноцінним правом голосу, оскільки це перетворює їх на безпосередніх учасників процесу формування політики;
Скасування специфікації повноважень, відповідальності Генерального штабу Збройних Сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначати ці повноваження та обовʼязки за допомогою директив, що
видаватимуться Міноборони.
Тут все «збалансовано»
Найголовніше, це порушення конституційних прав, якщо згідно діючого законодавства в нас військовослужбовці і так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам то зараз це ще більш поглиблюється.
Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно своєї думки стосовно внурішньополітичних процесів.
Щоб рада все ж прийняла Закон, тут дозволяється раді затверджувати кандидатури військових керівників саме через раду, ніби вона в процесі.
Тепер Увага подає цих керівників не Головнокомандувач, яким зараз є Залужний, а міністр оборони, саме президенту. ( Зараз це робить Головнокомандувач) і так, щоб ви розуміли, не Головнокомандувач формує собі команду, а міністр оборони йому формує команду, за погодженням з президентом та ВРУ, міністр цивільний, президент цивільний, Верховна рада цивільна, призначають військовому керівнику військову команду.
Друзі ми вже майже в диктатурі….
На всяк випадок:
Данна публікація написана мною як депутатом київради, а не як військовослужбовцем.
Це так щоб знову не вигнали з в/ч
Олександр Погребиський.
так як зелені крадуть? - посуньтеся сусідка...
попередні два спіджено тими які "якщо порушать закон самі підуть."