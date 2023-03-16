РУС
Зеленский назвал "долг Януковича" экономической агрессией против Украины

зеленський

Кредит на сумму $3 млрд, который в 2013 году Россия предоставила Виктору Януковичу, следует рассматривать как часть агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в конце 385-го дня войны.

"Есть сегодня важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще 13-го года. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Начавшаяся уже тогда агрессии – политическая, экономическая, а позже и спецслужбами, военной силой", - отметил глава государства.

Именно в таком контексте, подчеркнул Зеленский, и следует рассматривать дело о 3 миллиардах евробондов.

Смотрите: Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, - Зеленский. ВИДЕО

Все вірно, але мимоволі пригадую "сєньку папрашайку", "********* палочкі" та "атадвіженіє граніц".
показать весь комментарий
16.03.2023 01:50 Ответить
Так, а створення самого "кварталу" - це спецоперація пуйла і медведчука для хитання України зсередини, зрощування тут малороса і ненависника України. Чи Володя думає, що всі про це забулися?
показать весь комментарий
16.03.2023 06:22 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 08:04 Ответить
Дык план был прост. Взять у России и раздать социалку. Народу нравится, рейтинг пророссийской власти растет, зависимость Украины от Росии тоже. Потом можно взять еще для раздачи. Идеальный план. И как это жадные украинцы на него не повелись? Непонятно.
показать весь комментарий
16.03.2023 01:55 Ответить
Проще.Это была предоплата за продажу Крыма…..п
показать весь комментарий
16.03.2023 08:52 Ответить
Сегодня подслушал интересный разговор.
Россия на весь мир орет о том что является правоприемником СССР и регулярно говорит об исторической справедливости. Один человек задал вопрос - А не хочет ли Россия разделить с Германией ответственность за развязывание ВМВ?

Ведь документальная база для признания СССР соучастником Германии 1939 - 1940 года имеются и у Украины и у Польши и у Германии. Та же оккупация Польши и расстрела польских офицеров в катынском лесу под названием Катынь. Трагедия которая произошла в 1940-м году и хоть в этой трагедии сделали виновных немцев - все мы знаем что Германия на СССР напала в 1941 году.

Секретный протокол к пакту Молотова-Рибентропа о разделе Европы. Агрессия по отношению к странам Балтии. Если Рашка хочет исторической справедливости как правоприемница СССР то дать им историческую справедливость - чтобы любая символика СССР приравнивалась к нацистской свастике. Украина может признать СССР соучастником нацистской Германии и добиться чтобы это сделали и другие страны.
показать весь комментарий
16.03.2023 02:24 Ответить
Советская символика у нас уже запрещена на равне с нацистской. Как и в некоторых других странах.
Что касается вины в развязывании войны, это сложный вопрос. В него будут вовлечены и ряд других стран. Это никому не нужно на сегодняшний день. Все же основным преступлением нацистов на сегодняшний день считается Холокост. Без него Гитлер был бы просто еще одним Наполеоном.
показать весь комментарий
16.03.2023 04:06 Ответить
Не віноватая я. Он сам пришел.
показать весь комментарий
16.03.2023 04:15 Ответить
Та ні, якби радянський союз своєю мільйонною армією не допоміг нацистам напасти на Польщу, західні землі України, то ще не зрозуміло, чим все це могло закінчитися. Знаємо, що Польщу підтримувала Англія і вела війну з німцями. Не було би підтримки червогої армії, то можливо і гіилер себе вівби по-іншому?
показать весь комментарий
16.03.2023 06:26 Ответить
У *уйла друга історія.
показать весь комментарий
16.03.2023 04:13 Ответить
ООН вже давно визнала та засудила фашизм, німецький націонал-соціалізм, сіонізм і комунізм як злочинні режими та ідеології.
показать весь комментарий
16.03.2023 04:24 Ответить

показать весь комментарий
16.03.2023 02:40 Ответить
Герус валив енергетику Україну. Ще при владі?
показать весь комментарий
16.03.2023 04:36 Ответить
В герус валив і арахамія валив. Але ми знажмо, що вони самі не могли діяти, а дозвіл на це отримали у Володимира Оманського, як би він сьогодні не маскувався під патріота.
показать весь комментарий
16.03.2023 06:28 Ответить
Ну що друзі, я Вас вітаю……

Це робиться гарно завернуто через концепцію Міністерство Оборони посилаючись на НАТО. Між першим та другим читанням законопроекту 4210 хочуть запихнути ось такий «гарний» диктатурний список норм:

Міністр оборони наділений повноваженнями щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;

Міністр оборони подає Президенту України кандидатури офіцерів вищого військового командування для

призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення;

Підвищення ролі Верховної Ради України у затвердженні кандидатур офіцерів на призначення на найвищі посади в ЗСУ;

Визначення механізмів, які заборонятимуть військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань,а також їх участь у політичній діяльності відповідно до конституційних прав та меж військової служби;

Визначення механізмів, які заборонятимуть ЧИННИМ військовослужбовцям балотуватися чи займати політичні посади будь-якого

рівня, у тому числі у Верховній Раді України;

Повноваження військових

керівників включали тільки можливість дорадчої допомоги керівним органам прийняття рішення, таким як РНБО, а не здійснення функцій членів з повноцінним правом голосу, оскільки це перетворює їх на безпосередніх учасників процесу формування політики;

Скасування специфікації повноважень, відповідальності Генерального штабу Збройних Сил України протягом усього процесу планування оборони та управління ресурсами, а натомість визначати ці повноваження та обовʼязки за допомогою директив, що

видаватимуться Міноборони.

Тут все «збалансовано»

Найголовніше, це порушення конституційних прав, якщо згідно діючого законодавства в нас військовослужбовці і так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам то зараз це ще більш поглиблюється.

Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно своєї думки стосовно внурішньополітичних процесів.

Щоб рада все ж прийняла Закон, тут дозволяється раді затверджувати кандидатури військових керівників саме через раду, ніби вона в процесі.

Тепер Увага подає цих керівників не Головнокомандувач, яким зараз є Залужний, а міністр оборони, саме президенту. ( Зараз це робить Головнокомандувач) і так, щоб ви розуміли, не Головнокомандувач формує собі команду, а міністр оборони йому формує команду, за погодженням з президентом та ВРУ, міністр цивільний, президент цивільний, Верховна рада цивільна, призначають військовому керівнику військову команду.

Друзі ми вже майже в диктатурі….

На всяк випадок:

Данна публікація написана мною як депутатом київради, а не як військовослужбовцем.

Це так щоб знову не вигнали з в/ч
Олександр Погребиський.
показать весь комментарий
16.03.2023 03:19 Ответить
Міністр оборони створив свій антикорупційний орган.
показать весь комментарий
16.03.2023 04:18 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.03.2023 04:19 Ответить
Це буде вибирати кандидатури міністр оборони який погруз в корупційних скандалах і йому як з гусака вода? Як там спиться 73% - "какая разніца", "хуже нє будєт", "інтернет скрізь бреше, віримо віслюку і марафону..."
показать весь комментарий
16.03.2023 06:32 Ответить
Питав. Спиться нормально.
показать весь комментарий
16.03.2023 11:06 Ответить
МОЛОДЕЦ !!!
показать весь комментарий
16.03.2023 03:23 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 04:34 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 04:39 Ответить
переможник гундосий
показать весь комментарий
16.03.2023 05:14 Ответить
сумують каштани, сумують каштани...
показать весь комментарий
16.03.2023 05:15 Ответить
... а сейчас мы всемирные Доноры?!?
показать весь комментарий
16.03.2023 05:37 Ответить
та яник проти зелі - синок!
так як зелені крадуть? - посуньтеся сусідка...
показать весь комментарий
16.03.2023 06:00 Ответить
3 рази на бронік - три!
попередні два спіджено тими які "якщо порушать закон самі підуть."
показать весь комментарий
16.03.2023 06:10 Ответить
А корупція в найвищих органах влади, не економічна диверсія?
показать весь комментарий
16.03.2023 07:28 Ответить
если так, то Зеленский и к. - самые главные диверсанты. Ущерб стране, который они нанесли исчисляется куда более крупными суммами.
показать весь комментарий
16.03.2023 08:06 Ответить
nashestvie kremlebotov... idi nah, kremlebot! yanukovich prodal Krym za eti den'gi
показать весь комментарий
16.03.2023 08:14 Ответить
чего янукович продал? к моменту оккупации Крыма, янукович уже давно был в маскве, а из масквы трудно торговать крымом. если ты про харьковские соглашение, то хочу тебя огорчить: оккупация бы состоялась и без них. и все это не отменяет того факта, что зеленский и его бригада - воры, обокравшие страну.
показать весь комментарий
16.03.2023 08:17 Ответить
on prodlil arendu chf rf, rak chto idi nah, kremlebotina
показать весь комментарий
16.03.2023 08:20 Ответить
ты чего латиницей пишешь? такое бывает, когда кириллицы на клавиатуре нет. А такое случается от долгого проживания за границей. С другой стороны, это ничего не меняет. Зеленский и его бригада - воры, обокравшие страну. Так что узбагойся и дыши носом.
показать весь комментарий
16.03.2023 08:23 Ответить
Zelens'kyi z kojnym dnem stae vse rozumnishe i rozumnishe
показать весь комментарий
16.03.2023 08:10 Ответить
а ты?
показать весь комментарий
16.03.2023 08:25 Ответить
ya idiot, moju spravku pokazaty
показать весь комментарий
16.03.2023 08:55 Ответить
Kupi sebe normalnyj telefon I menshe smotri telemarafon , mozet I stanesh chelovekom !
показать весь комментарий
16.03.2023 08:49 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 08:53 Ответить
слабо лижеш слабо,тобі ще вчитись і вчитись,кожного дня)))
показать весь комментарий
16.03.2023 14:42 Ответить
І тут примазався! Ми то знаємо вже давно
показать весь комментарий
16.03.2023 08:50 Ответить
зечмо в 2013 якуневичу в сауні концерти давав
показать весь комментарий
16.03.2023 09:38 Ответить
 
 