Зеленский назвал "долг Януковича" экономической агрессией против Украины

Кредит на сумму $3 млрд, который в 2013 году Россия предоставила Виктору Януковичу, следует рассматривать как часть агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в конце 385-го дня войны.

"Есть сегодня важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще 13-го года. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Начавшаяся уже тогда агрессии – политическая, экономическая, а позже и спецслужбами, военной силой", - отметил глава государства.

Именно в таком контексте, подчеркнул Зеленский, и следует рассматривать дело о 3 миллиардах евробондов.

