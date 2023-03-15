Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 385-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно" – когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении.

Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен", - сказал Зеленский.

