РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4063 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 417 39

Российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 385-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Особенно сейчас это важно" – когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении.

Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно. Оккупант должен быть уничтожен", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (22060)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
15.03.2023 22:58 Ответить
+16
показать весь комментарий
15.03.2023 23:03 Ответить
+13
зэ-Иуды локти себе кусают из за этих проклятых США которые не дают зэ-иудам сдать Украину
показать весь комментарий
15.03.2023 22:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергове ...
показать весь комментарий
15.03.2023 22:53 Ответить
зэ-Иуды локти себе кусают из за этих проклятых США которые не дают зэ-иудам сдать Украину
показать весь комментарий
15.03.2023 22:53 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 23:03 Ответить
Ну ты и насмешил.Уже весь мир знает шо США под ними уже лет 200.(минимум). А может и со времен Колумба.
показать весь комментарий
16.03.2023 00:00 Ответить
так то иудеи а это иуды -разница как видишь КОЛОСАЛЬНА
показать весь комментарий
16.03.2023 00:05 Ответить
Вам видней.
показать весь комментарий
16.03.2023 00:17 Ответить
Как ты тогда объяснишь что Джаксон разогнал их прототип фед.резерв банка и они не могли его установить еще 80-90 лет? Так что я бы сказал не более 110 -120 лет
показать весь комментарий
16.03.2023 02:20 Ответить
"...відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись Джерело: "
Переживати із-за такого Президенту України не варто.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:53 Ответить
То ОСЕЛ ОМАНСЬКИЙ вилазить що вечора і щось блеє.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:55 Ответить
Тільки ми можемо його критикувати, тому що ми всі президенти, а різним втікачам до Польщі зась.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:04 Ответить
президентов много а глава ОПУ один
показать весь комментарий
16.03.2023 00:03 Ответить
Один з тих, хто сприяв війні і загибелі сотень тисяч українців
показать весь комментарий
16.03.2023 10:19 Ответить
«Агресія може надірватись»? Це як?

Який тиск? Головком сказав що їх треба вбивати. Хіба не зрозуміло?
показать весь комментарий
15.03.2023 22:56 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 22:58 Ответить
Така ненависть у зеленського до Порошенка тільки тому, "шо он когда-то сильно обидел ігоря валеріча"
показать весь комментарий
16.03.2023 10:21 Ответить
Лаври арестовича не дають спокою? А де згадка про 2-3 тижні? НІЗАЧОТ!

Краще сиди в підвалі, жри мівіну, дивись на гранатомет, який арестович вкрав у ТерОбів, слухай казки від подоляка, татарова та засинай під колискову у виконанні єрмака. І, курва, не заважай військовим робити свою справу!
показать весь комментарий
15.03.2023 23:00 Ответить
Шановні партнери, що більше ви будете тиснути і більше давати, то швидше ми переможемо окупантів. Наш вклад - жива сила, бійці, патріоти.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:01 Ответить
це ..... мичить замість того щоб забеспечити бійців у Бахмуті ************ та приборами нічного бачення - орки атакують вночі
показать весь комментарий
15.03.2023 23:03 Ответить
Дивись сам не надірвись від війни на 2 фронти.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:06 Ответить
у ЗЄбєні тільки один фронт.
ось цей

показать весь комментарий
15.03.2023 23:11 Ответить
На другому фронті надривається у відосиках.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:17 Ответить
московія мобілізує ще півмільйона м'яса. Чи буде у нас кому воювати? А тим часом зе-президент продовжує грати свою роль, як і його московський аналог. Обидва до того, як стали президентами були ніким в політиці
показать весь комментарий
15.03.2023 23:12 Ответить
ясна річ буде. Ви що пропонуєте здатись? Якщо треба то будемо мобілізовувати жінок. В Ізраїлі всі батьківщину захищають
показать весь комментарий
16.03.2023 01:38 Ответить
польських жінок будеш мобілізувати?
показать весь комментарий
16.03.2023 03:58 Ответить
при чому тут польські жінки? українських будемо. Польських тільки добровільно
показать весь комментарий
22.03.2023 20:43 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 23:13 Ответить
+
показать весь комментарий
15.03.2023 23:44 Ответить
25 - это розница. Оптом - дешевле.
показать весь комментарий
16.03.2023 02:50 Ответить
Сповнений оптимізму тільки той у кого ніхто з близьких не загинув. Хто з близьких зеленського загинув? Хто з 95 кварталу загинув? Скільки людей загинуло через те, що зе-влада залишила їх напризволяще в Ірпені, Бучі, Маріуполі, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях. Але в цьому винні і ті, кому захотілось продовження серіалу "Слуга народу". Переплутали реальність і серіалом в результаті отримали війну
показать весь комментарий
15.03.2023 23:23 Ответить
з твоїм керівництвом зелений ми можемо надірватися
показать весь комментарий
16.03.2023 00:29 Ответить
Зеленського поважають у світі та ******* українці (1 відсоток не рахується).
показать весь комментарий
16.03.2023 01:11 Ответить
Ату зебилов. сами себя не похвалят в своем меньшинстве, не самозадовольнятся... бо больше никто не подвяжется, даже из проголосовавших за.
показать весь комментарий
16.03.2023 02:53 Ответить
Ты один из них...Зелох
..
показать весь комментарий
16.03.2023 07:27 Ответить
Хто висловлюється єзигом, той сраша шпійон.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:31 Ответить
Звикло, тварюка, все життя нести маячню безнаказано. Вірте далі
показать весь комментарий
16.03.2023 05:20 Ответить
Янелох Боневтик сам понял что сказал..
показать весь комментарий
16.03.2023 07:26 Ответить
Блін - зробив дах на дачі зеленого кольору ще у 2018 році - тепер кожен раз дивлюся і мордуюсь що такий я непередбачливий..
показать весь комментарий
16.03.2023 08:05 Ответить
воно обдолбане в хлам
показать весь комментарий
16.03.2023 08:31 Ответить
35 соєвих на Неньку, то скільки відсоткіфф? Відповідь : зеро.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:33 Ответить
 
 