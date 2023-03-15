Верховний суд Британії в справі тримільярдного "боргу Януковича" виніс рішення на користь України

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ. Воно називає рішення знаковим.

"Верховний суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний суд підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Читайте: Янукович планував "розвал України" та спровокувати сепаратизм у західних регіонах, - зрадник Царьов

Росія наполягала на спрощеній процедурі розгляду її позову.

У березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив її клопотання, відкинувши основні заперечення України та погодившись із наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями.

Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що надалі були використані Росією як один з інструментів зброї проти України.

Також читайте: В Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Януковича та його охоронця за незаконне переправлення через держкордон

"Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", - наголосили у Мінфіні.