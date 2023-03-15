Верховний суд Британії в справі тримільярдного "боргу Януковича" виніс рішення на користь України
Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів.
Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ. Воно називає рішення знаковим.
"Верховний суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний суд підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", - йдеться у повідомленні Мінфіну.
Росія наполягала на спрощеній процедурі розгляду її позову.
У березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив її клопотання, відкинувши основні заперечення України та погодившись із наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями.
Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що надалі були використані Росією як один з інструментів зброї проти України.
"Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", - наголосили у Мінфіні.
"Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд (т.зв. "позики") були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!"