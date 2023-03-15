УКР
Верховний суд Британії в справі тримільярдного "боргу Януковича" виніс рішення на користь України

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, інформує Цензор.НЕТ. Воно називає рішення знаковим.

"Верховний суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний суд підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Читайте: Янукович планував "розвал України" та спровокувати сепаратизм у західних регіонах, - зрадник Царьов

Росія наполягала на спрощеній процедурі розгляду її позову.

У березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив її клопотання, відкинувши основні заперечення України та погодившись із наявністю в неї зобов'язань за єврооблігаціями.

Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що надалі були використані Росією як один з інструментів зброї проти України.

Також читайте: В Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Януковича та його охоронця за незаконне переправлення через держкордон

"Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", - наголосили у Мінфіні.

+8
Бабло Проффесор вивіз Камазами і де вони зникли ХЗ.
показати весь коментар
15.03.2023 13:09 Відповісти
у руззких бабла немеряно, живут шикарно

https://ru-open.livejournal.com/430542.html "Убогая и безрадостная дыра". Британец о поездке в Россию

показати весь коментар
15.03.2023 13:31 Відповісти
Зате їх дуже цікавить чо там у хохлов.
показати весь коментар
15.03.2023 13:38 Відповісти
мадами на шпильках
показати весь коментар
15.03.2023 13:39 Відповісти
ще протектора на підошвах
показати весь коментар
15.03.2023 13:49 Відповісти
Ви всьо врьотє, ета Лондон
показати весь коментар
15.03.2023 14:20 Відповісти
а тепер касапи вимагають повернення т.зв. "боргу"
показати весь коментар
15.03.2023 17:18 Відповісти
Чекаю що напишуть зелені інтелектуали
показати весь коментар
15.03.2023 13:27 Відповісти
А когда русские что-нибудь выигрывали в европейских судах. Никогда о таком не слышал.
показати весь коментар
15.03.2023 13:43 Відповісти
а що треба щоб ці ******* нацисти, нащадки червонопих комуно-нацистів, совкових кацапо-фашистів, окупантів України, решти країн сходу Європи щось вигравали ??? їх дибілів, ще в Нюренбергу, за розвʼязання 2Світової війни не судили !!! 1. найбільшим союзником Гітлера, його 3Рейху, у 2Світову війну був як раз дибіл йоська сталін (джугашвілі) на створений ним срср - червона кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів !!!
2. ІІ Світова на території червоної комуно-паРаші не є міфічна придумана червоною комуно-нацистьткою пропагандою "вов", а Громадянська війна 1941-45 рр.
3. так звана "ркка" на звільняла Україну, решти країн сходу Європи від нацизму, вона їх повторно окуповувала !!!







https://youtu.be/T6HJFXTmK6g Парад "асвабадітелей" у Брест-Литовську (Польща) 23 вересня 1939 року
показати весь коментар
15.03.2023 14:13 Відповісти
Урка, ЯкунОвощ зкацаплений, під контролем ФСБ вторгував 3 млрд за Україну!!
Він теж дивні закони наприймав, як і сьогоднішні при посадах!!!
Як там бананов разом з негромадянином каламойшою, живуть проживають та їм владні квартиранти борги списують!!
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5371 Петро Порошенко :
"Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд (т.зв. "позики") були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!"
показати весь коментар
15.03.2023 17:17 Відповісти
 
 