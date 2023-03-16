"Сирия признает новые границы России", - Асад
Сирийский диктатор Башар Асад признал оккупацию украинских территорий.
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", – сказал Асад.
Как он утверждает, "четкая и решительная" позиция Сирии основывается исключительно на исторических фактах. Далее он объяснил, о каких именно "исторических фактах" идет речь.
"Они (эти территории. – Ред.). были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это русская земля. Мы убеждены в этой позиции".
Как сообщалось, 14 марта сирийский диктатор прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным об углублении сотрудничества стран.
Напомним, режим Асада зависит от поддержки России. Благодаря Москве Асаду удалось переломить в свою пользу ход гражданской войны в Сирии. Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, которая унесла жизни почти 500 тысяч человек и заставила сбежать из Сирии половину населения.
dibila kusok
Зернові культури (56,3%), жири і олії тваринного або рослинного походження (14,5%), чорні метали та вироби з них (11,5%), насіння і плоди олійних рослин (9,7%) поставляються безперебійно.
Франція - історичні землі племені майя , а Америка відкрила Колумба , а не навпаки . !!
Хвала вялікому історику ********** - Башарці Асаду . !!
Еллочку Людоїдку з "12 стільців" пам"ятаєш? Сиділа на шиї у чоловіка і все "змагалася" з "Вандербільдихою" у одязі та стилі життя взагалі Поки був СРСР - кацапи сиділи на шиї у тих народів, що вміли та любили працювать А коли вирішила "стать независимай" - виявилося, що сама ні до чого реально нездатна Ні працювать, ні організовувать працю, ні використовувать напрацювання
Летітиме назад - заваліть!
И нам приятно и польза есть - показывают направление ветра....
Не хочете теж про це тут написати?
бо у нього між ногами нічого нема.
бо якби щось там було то публічно б оголосив про заборону продавати сирії українське збіжжя.
Накануне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны территория современной Сирии входила в состав трёх вилайетов Османской империи - Бейрут, Алеппо и Дамаск (Сирия).
новый анекдот это как беларуские апельсины и мопед минск
россия, Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Эритрея, Китай и так далее пройтись по глобусу (наверное Мьянма, возможно в Южном Судане вопросы, в Ливии, в Мали, Венесуэле). Эту всю шоблу надо привести в чувство. Не исключено, что на Китай можно пока что повлиять экономически, чтобы в сторону отошёл + пообещать ему немалую часть россии. А с остальными надо разбираться силой, по другому тут уже не получится. Правда разбираться по-одному, чтобы остальные верили, что их это не коснётся и не вмешивались. Сначала добить россиян, потом взяться за Лукашенко и Приднестровье, потом порядок на Кавказе, потом Иран и так далее . . .
Проблема в ядерных арсеналах Китая, Северной Кореи, возможно уже и Ирана и, особенно, россии. Тут надо действовать тонко. Но, уверен, у США планы на все случаи жизни уже разработаны. Просто им и Европе надо подготовиться. И время на подготовку выигрывает им Украина тем, что сдерживает врага, который рвался в Европу, а увяз в боях за сортир на улице в частном секторе Бахмута.