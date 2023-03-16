РУС
"Сирия признает новые границы России", - Асад

асад

Сирийский диктатор Башар Асад признал оккупацию украинских территорий.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", – сказал Асад.

Как он утверждает, "четкая и решительная" позиция Сирии основывается исключительно на исторических фактах. Далее он объяснил, о каких именно "исторических фактах" идет речь.

"Они (эти территории. – Ред.). были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это русская земля. Мы убеждены в этой позиции".

Читайте также: Сирийский диктатор Асад во время визита в Москву выразил поддержку России в "борьбе с новыми и старыми нацистами"

Как сообщалось, 14 марта сирийский диктатор прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным об углублении сотрудничества стран.

Напомним, режим Асада зависит от поддержки России. Благодаря Москве Асаду удалось переломить в свою пользу ход гражданской войны в Сирии. Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, которая унесла жизни почти 500 тысяч человек и заставила сбежать из Сирии половину населения.

Читайте также: Путин на Рождество полетел в Сирию: встретился с Асадом и российскими военными. ФОТО

Автор: 

Незабудьте и сирии зерна отгрузить
Навіщо взагалі друкувати слова якоїсь путінської "шістки". Думаю, що всім на нього п..уй
"Вони (ці території. - Ред.). були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".

dibila kusok
Незабудьте и сирии зерна отгрузить
асад это дерьмо барана.
Не забудь і далі на свинособачому спілкуватися, щоб коли якийсь "пересічний" європеєць або американець читав подібну маячню, то в нього і сумнівів ніяких не було.
Навіщо взагалі друкувати слова якоїсь путінської "шістки". Думаю, що всім на нього п..уй
більше коментів, більше заходів на сайт...такий закон існування інтернет ресурсів
"Вони (ці території. - Ред.). були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".

dibila kusok
А ми переконані, що він поняття не має, ким був ленін і що він вчинив з українцями.
Долбойоб , Київська Русь мала тисячолітню історію , коли на болотах мордера, із чухонських племен , виникла московія! Вважають себе слов"янами , хоча до слов"ян не мають ніякого відношення! Московити більше 300 років були улусом " Золотої Орди" Монголо - татарські хлопці добряче " попрацювали " над їх генофондом! Мають мнталітет холуя , поважають " крепкую руку " і батіг! Відчуваючи свою ущербність , ненавидять сусідні народи з тисячолітньою історією і демократичними принципами! І ця чухня , вважає себе повноцінною нацією , щось нав"язує , бреше , придумує , краде чужу історію , захоплює землі , тощо! Затуркані рашисти , будете сидіти біля " параші " , куди вас посадить Україна , разом з союзниками, де і є ваше місце !
Щось давно не чути ще одного "історика", Ілона Маска. Той теж "гуру" в історії слов'ян
еще один клоун вылез,ну этот отброс вообще роли никакой не играет так что пох.
Як там? - дипломатичні відносини з сирією розірвали чи будемо й далі дружити?
Посольство працює над "розвитком гармонійних відносин' (з Вікіпедії).
Зернові культури (56,3%), жири і олії тваринного або рослинного походження (14,5%), чорні метали та вироби з них (11,5%), насіння і плоди олійних рослин (9,7%) поставляються безперебійно.
Асад это точно Сирия?
Хто б ще в цьому сумнівався
Сирія сама давно вже не має кордону (але за кацапстан!!) Іншим світовим опущенцям теж треба подумати: чи варто тягнути за кацапстан?👈
Хто хто, а Сирія штучна країна, як і Ірак з Йорданією. Хай подякують Франції з Англією які після 1945 року придумали як поділити арабські трофеї колишні землі Турецької порти (до 1921 року), і провели на карті кордони як їм було зручно
А Еритрея?
Нічого дивного. Йому гроші потрібіні більше, ніж лукашенку.
Нічого! Скоро Туреччина з Ізраїлем визнають "нові кордони" Сирії А Асад (якщо "вдячні" громадяни повісить не встигнуть) буде керувать "Сирійською автономною республікою" на "Рубльовці"
Значить за рахунок території Сирії можна створити державу Курдистан та ІДІЛ. Туреччина приєднає до себе частину території Сирії.
а що таке сирія?
Чучмеки арабские.
безмоглый ***** *****
Тоді - сирійська земля це історична територія тадам-м - ескімосів . Ну а шо , гулять так гулять ..!
Франція - історичні землі племені майя , а Америка відкрила Колумба , а не навпаки . !!
Хвала вялікому історику ********** - Башарці Асаду . !!
При батькові Асада Сірія (за підказкою СРСР) "биконула" проти Ізраїлю Втратила Голанські висоти При синочку Сірія взагалі ризикує стать "огризком"
Тож висновок - нєфіг бикувати . !! Це до речі , стосується і русні ..
Так Московія ж саме цим століттями і займається! Постійно "*********** на сусідів Отримує по морді Виючи від образи, відповзає, зализуючи рани Окріпнувши - знову лізе "**********! А "за душею" ж нічого не має! Що нагребе - те й просере!
Еллочку Людоїдку з "12 стільців" пам"ятаєш? Сиділа на шиї у чоловіка і все "змагалася" з "Вандербільдихою" у одязі та стилі життя взагалі Поки був СРСР - кацапи сиділи на шиї у тих народів, що вміли та любили працювать А коли вирішила "стать независимай" - виявилося, що сама ні до чого реально нездатна Ні працювать, ні організовувать працю, ні використовувать напрацювання
В тому сенсі що сирія це территорія *********?Так це всі давно знають
Цікава в Асада ситуація - не буде хайла то що його чекає?
Судьба Наджибуллы
Начебто, тебе запитували...
Та ты шо
От чого його літак не завалили в Каспійське море коли воно летіло на Мокляндію?!
Летітиме назад - заваліть!
Ну то ми кацапів нагодуємо ''історично їхньою землею'' аж через зад полізе!
Тупий жираф , сирія взагалі не країнв
По методичке чисто ляпнул
Як добре що ви погодилися з кордонами Мацковської області...
Сирійська озброєна опозиція повинна користуватися моментом, поки вагнерівці дохнуть на Україні і картелі вже не допоможуть Асаду. Вже б давно зробили б з Асадом те, що зробили з Каддафі
Спробував би не визнати)
Україна не визнає розумову повноцінність аСАДА!
Представляю эту картину....асад, путин и лукашенко висят на трёх столбах головой вниз...
И нам приятно и польза есть - показывают направление ветра....
А ще Сі, аятолла та Пухлик Кім. Ото буде ікебана!
Шо, опять! Наверно чувал забыл, шо это делал уже несколько раз.
Та він мабуть і Північну Корею з перемогою на чемпіонаті світу по футболу поздоровляв... 😁
Вчора бачив як вулична кицька гластами блювала...
Не хочете теж про це тут написати?
С етого дня сырия нужно писать с маленькой буквы и признать как террористическая организация а не государство
Глист Сосад забув хто з нацистами підписував пакт Рібентропа-Молотова в 1939р?
nihuya ne znae, ale perekonanyi, navit', metodychku kacaps'ku ne vyvchyv
Ще один кандидат на повішання.
після цих слів зеленський мовчки підмиється та підітреться.

бо у нього між ногами нічого нема.

бо якби щось там було то публічно б оголосив про заборону продавати сирії українське збіжжя.
Чья бы корова мычала, но асадова б молчала... каких -то 100 лет сирия была в составе Османской империи, какими-то злыденнымы тремя вилайетиками(районами).
Зібрались два великих історики із палати #6 і несуть "бред" . Вас в псіхушку треба помістити.
ваші знання вимагають поповнення
А Москву заснував Юрій Довгорукий - київський князь (якщо не помиляюсь). Тож Москва - це Україна.
Значить треба признати Курдістан на території сірії ! Це історичний факт і курди там живуть споконвіч ! І це їхня земля !
Отже якщо ти визнаєш Курдістан державою замість сирії номінально отримаєш розмову з Ердоганом на підвищених тонах, ліпше ігнорувати цю близько-східну субстанцію, за такі заяви відкликають посла на консультації на невизначений термін, для початку, але враховуючи фаховий рівень нашого МЗС сумніваюся що вони знайдуть час на реакцію...
Я гадаю Ердоган буде тільки за ! Головне що не на території Турції ! Як в анекдоті ( я за комунізм але не в нашому колхозі) !)) Проблему курдів всерівно потрібно вирішити ! Рано чи пізно ! А тут два зайці можна поцілити !
Так, або ні, пояснить Ердоган)) а ти гадай далі...))
Ну , тогда Сирия исконно турецкая территория . С 1517 года Сирия на 4 века вошла в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи .

Накануне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны территория современной Сирии входила в состав трёх вилайетов Османской империи - Бейрут, Алеппо и Дамаск (Сирия).
Хто Шо
новый анекдот это как беларуские апельсины и мопед минск
Дурна мавпа!
Кто кто, а этот будет, точно, окувалден.
ахахаха, шо таке Сирія? вона щє існує?
Нельзя просто выйти на границы 2013 года, потому что будет как в войне Ирака с Кувейтом. Там тоже в 90-х "вышли на границы" - результат : война продолжилась через годы, потому что противоречия остались. Мировую ось зла надо добивать. Да, это означает заплатить высокую цену кровью, но иначе через пару лет цена будет ещё выше.

россия, Беларусь, Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Эритрея, Китай и так далее пройтись по глобусу (наверное Мьянма, возможно в Южном Судане вопросы, в Ливии, в Мали, Венесуэле). Эту всю шоблу надо привести в чувство. Не исключено, что на Китай можно пока что повлиять экономически, чтобы в сторону отошёл + пообещать ему немалую часть россии. А с остальными надо разбираться силой, по другому тут уже не получится. Правда разбираться по-одному, чтобы остальные верили, что их это не коснётся и не вмешивались. Сначала добить россиян, потом взяться за Лукашенко и Приднестровье, потом порядок на Кавказе, потом Иран и так далее . . .

Проблема в ядерных арсеналах Китая, Северной Кореи, возможно уже и Ирана и, особенно, россии. Тут надо действовать тонко. Но, уверен, у США планы на все случаи жизни уже разработаны. Просто им и Европе надо подготовиться. И время на подготовку выигрывает им Украина тем, что сдерживает врага, который рвался в Европу, а увяз в боях за сортир на улице в частном секторе Бахмута.
А кому взагалі,власне, цікаво,що там звіздить цей кацапський прихвостень?
Ну да, лєнін і сталін в свій час почали масові депортації. На місці Українців в Донбасі з'явились російські зеки. З таким успіхом можна вкидати в інформпростір наратив про те, що Сибір це Україна, особливо тюмень. А чому би й ні???
єто кто?
************ Ближнего Востока проснулся 🤣
По убеждения турок курды это горные турки. Следовательно, Сирия это исторически турецкая земля
Он ни кто и звать его ни как.
а иди ***** ******* **** вместе с ************* московии..................от ******......................
одно выражения **** этого лохапеда свидетельствует о том что ему нужно очень глубокое и продолжительное лечение на стационаре с использованием шоковой терапии
Историческая справедливость-это ИндоПэриджанский=Одэрбэйджанский север Сирии +Алабэй(Алеппо?) и АлаАтаАга(Латакия)И сейчас там 2млн.одэров( а не туркоман сталинское) живут-остатки Пэриджанской(ПэриУшской) Империи.Эту Сирию Одэрбэджан и создал, а арабы и другие из глубины Арабистана пришли.
асад такой же ***** и урод как *****,ким чен ын,раисси и лукаш!
