"Сирия признает новые границы России", - Асад

Сирийский диктатор Башар Асад признал оккупацию украинских территорий.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", – сказал Асад.

Как он утверждает, "четкая и решительная" позиция Сирии основывается исключительно на исторических фактах. Далее он объяснил, о каких именно "исторических фактах" идет речь.

"Они (эти территории. – Ред.). были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это русская земля. Мы убеждены в этой позиции".

Как сообщалось, 14 марта сирийский диктатор прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным об углублении сотрудничества стран.

Напомним, режим Асада зависит от поддержки России. Благодаря Москве Асаду удалось переломить в свою пользу ход гражданской войны в Сирии. Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, которая унесла жизни почти 500 тысяч человек и заставила сбежать из Сирии половину населения.

