В Украине запустили единую онлайн-платформу для помощи пострадавшим от войны

На сайте собрана информация о ключевых сервисах, оказывающих психологическую, социальную, гуманитарную и правовую помощь пострадавшим от войны.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря платформе, граждане смогут проще и быстрее связаться с нужным сервисом, отметили в правительстве.

Инициативы, размещенные на платформе, призваны обеспечить поддержку украинцам по всей стране и за ее пределами.

В настоящее время на платформе собраны все ключевые службы, оказывающие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь. Кроме того, на сайте есть буклеты и информационные материалы, чтобы помочь гражданам распознать негативные последствия насилия и своевременно справиться с ними.

"Все сервисы проверены, конфиденциальны и безвозмездны", - подчеркнули в правительстве.

Платформа рассчитана не только на пострадавших, но и на специалистов, оказывающих им помощь. На сайте также есть рекомендации и пособия по работе с потерпевшими согласно международным стандартам.

В скором времени также планируют добавить раздел с сервисами, работающими в сфере развития и образования детей. Кроме того, "Платформа помощи спасенным" будет продвигать инициативы по поиску работы.

Платформа доступна по этой ссылке.

