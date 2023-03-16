В Украине запустили единую онлайн-платформу для помощи пострадавшим от войны
На сайте собрана информация о ключевых сервисах, оказывающих психологическую, социальную, гуманитарную и правовую помощь пострадавшим от войны.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря платформе, граждане смогут проще и быстрее связаться с нужным сервисом, отметили в правительстве.
Инициативы, размещенные на платформе, призваны обеспечить поддержку украинцам по всей стране и за ее пределами.
В настоящее время на платформе собраны все ключевые службы, оказывающие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь. Кроме того, на сайте есть буклеты и информационные материалы, чтобы помочь гражданам распознать негативные последствия насилия и своевременно справиться с ними.
"Все сервисы проверены, конфиденциальны и безвозмездны", - подчеркнули в правительстве.
Платформа рассчитана не только на пострадавших, но и на специалистов, оказывающих им помощь. На сайте также есть рекомендации и пособия по работе с потерпевшими согласно международным стандартам.
В скором времени также планируют добавить раздел с сервисами, работающими в сфере развития и образования детей. Кроме того, "Платформа помощи спасенным" будет продвигать инициативы по поиску работы.
Платформа доступна по этой ссылке.
