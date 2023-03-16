УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10349 відвідувачів онлайн
Новини
1 189 5

В Україні запустили єдину онлайн-платформу для допомоги постраждалим від війни

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

На сайті зібрано інформацію про ключові сервіси, які надають психологічну, соціальну, гуманітарну й правову допомогу постраждалим від війни.

Про це повідомили в пресслужбі уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки платформі громадяни зможуть простіше і швидше зв'язатися з потрібним сервісом, зазначили в уряді.

Ініціативи, розміщені на платформі, покликані забезпечити підтримку українцям по всій країні та за її межами.

Наразі на платформі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Крім того, на сайті є буклети та інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства та вчасно впоратися з ними.

Читайте: Кількість зареєстрованих та незареєстрованих переселенців може сягати 7 млн, - Верещук

"Всі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними", - наголосили в уряді.

Платформа розрахована не лише на постраждалих, а й також на фахівців, які надають їм допомогу. На сайті також є рекомендації та посібники щодо роботи з потерпілими згідно з міжнародними стандартами.

Також читайте: Понад половина переселенців, які опинилися в Києві, збираються лишитися в столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Незабаром також планують додати розділ із сервісами, які працюють у сфері розвитку й освіти дітей. Крім того, "Платформа допомоги врятованим" просуватиме ініціативи для пошуку роботи.

Платформа доступна за цим посиланням.

Автор: 

біженці (1911) Кабмін (14180) допомога (8483) переселенці (990)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самі постадавші-це судді депутати і резніков з зеленою бандою
показати весь коментар
16.03.2023 12:34 Відповісти
Наголосіть, скільки коштів перечислили "слуги" і іньша *******? Скільки перечислив Зелений жаб?
показати весь коментар
16.03.2023 12:49 Відповісти
после яиц и яблочек идите к бениной матери. вам в руки только говно давать.
показати весь коментар
16.03.2023 13:04 Відповісти
А куди запустили? Чи як завжди в нікуди
показати весь коментар
16.03.2023 13:21 Відповісти
 
 