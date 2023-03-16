В Україні запустили єдину онлайн-платформу для допомоги постраждалим від війни

На сайті зібрано інформацію про ключові сервіси, які надають психологічну, соціальну, гуманітарну й правову допомогу постраждалим від війни.

Про це повідомили в пресслужбі уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки платформі громадяни зможуть простіше і швидше зв'язатися з потрібним сервісом, зазначили в уряді.

Ініціативи, розміщені на платформі, покликані забезпечити підтримку українцям по всій країні та за її межами.

Наразі на платформі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Крім того, на сайті є буклети та інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства та вчасно впоратися з ними.

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"Всі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними", - наголосили в уряді.

Платформа розрахована не лише на постраждалих, а й також на фахівців, які надають їм допомогу. На сайті також є рекомендації та посібники щодо роботи з потерпілими згідно з міжнародними стандартами.

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Незабаром також планують додати розділ із сервісами, які працюють у сфері розвитку й освіти дітей. Крім того, "Платформа допомоги врятованим" просуватиме ініціативи для пошуку роботи.

Платформа доступна за цим посиланням.