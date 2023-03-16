Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что уговаривает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщает Anadolu .

По словам Эрдогана, он постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и намерен продолжать усилия по организации переговоров между ними.

"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с Путиным и Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган.

