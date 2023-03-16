Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что уговаривает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщает Anadolu .
По словам Эрдогана, он постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и намерен продолжать усилия по организации переговоров между ними.
"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с Путиным и Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган.
Цим сказано все. Все, що треба знати про ердогана.
В Україні - катеринкою.
В Турції - ердоганкою.
Ещё живая Анна Политковская о путлерской банде уголовников...