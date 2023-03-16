РУС
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что уговаривает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщает Anadolu .

По словам Эрдогана, он постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и намерен продолжать усилия по организации переговоров между ними.

"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с Путиным и Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган.

+11
Напрасно пердуган дергается !
16.03.2023 14:00 Ответить
+11
- скрепний прокасапський брехун з *ОПи подляка. "позор" в його в матні.
16.03.2023 14:16 Ответить
+9
Три политических трупа.
16.03.2023 13:57 Ответить
Три политических трупа.
16.03.2023 13:57 Ответить
Политические трупы в Украине это те, кто сейчас сидят на задних рядах. И им уже не занять первые места в первых рядах. Так они руководили, что их с позором сместили.
16.03.2023 14:08 Ответить
Те,которых сместили,тоже когда-то сидели в первых рядах.И думали,что так будет вечно.Кстати,у тех,кто сидит сегодня в первых рядах, преступления не меньше,а даже больше худшие.
16.03.2023 14:13 Ответить
- скрепний прокасапський брехун з *ОПи подляка. "позор" в його в матні.
16.03.2023 14:16 Ответить
Ніщо нє вечно под лунои . Приишли слуги-- одна назва шо стоіть -- шо ж це за слуги народу які живуть краще своіх хазяів -- зашквар на зашкварові -- професіоналів мало -- вчаця на марші -- багато лиць не обезображених інтелектом -- короче -- нахера ім здалось те депутатство
16.03.2023 14:33 Ответить
зеДебил а?
16.03.2023 16:03 Ответить
мы тут без кацапских уродов разберемся.. что ты можешь в своем вонючем шайтанате .. порассуждай там о политических трупах обобенно про тех кто сейчас у власти.. да напиши нет войне и выйди на улицу .. и где ты будешь...ты амеба бесхребетная
16.03.2023 16:23 Ответить
Напрасно пердуган дергается !
16.03.2023 14:00 Ответить
Через два месяца выборы и по опросам, если все будет честно, то пердун проиграе
16.03.2023 18:20 Ответить
Три політичних Трупа - Ніх-Ніх, Нах-Нах та Нюх-Нюх.
16.03.2023 14:04 Ответить
Политических трупов показал последний опрос. Говнопорох на первом месте
16.03.2023 14:35 Ответить
братєц На**й, братєц По**й, ... і сєстріца іх - А Какая Разніца..
16.03.2023 16:22 Ответить
То хаи ломає путю шоб виишов з Украіни .
16.03.2023 14:09 Ответить
Вони обидва діктатори ! Діктатор не буде ломати їншого діктатора !
16.03.2023 15:01 Ответить
/Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту/
Цим сказано все. Все, що треба знати про ердогана.
16.03.2023 14:17 Ответить
він курдам не дає продиху на їх споконвічній землі
16.03.2023 14:18 Ответить
Ты с жертвами землетрясения контактируй, янычар хренов. Война, развернутая рэфией - это у него украинский конфликт, видите ли
16.03.2023 14:22 Ответить
Росія нападе на Польщу - у нього буде польський конфлікт, на Латвію - латвійській...
16.03.2023 14:49 Ответить
100%. И будет призывать сесть за стол переговоров.
16.03.2023 15:05 Ответить
Починають лізти, як таргани, миротворці. Зараз який-небудь сідєлец берлусконі та ******** орбан повилазять по команді *****.
16.03.2023 14:24 Ответить
має якусь мотивацію
16.03.2023 14:26 Ответить
На росії її називають шарманкою.
В Україні - катеринкою.
В Турції - ердоганкою.
16.03.2023 14:32 Ответить
Когда запретили реэекторт санкционных товаров через турцию из каждого утюга об этом кричали. Когда через неделю возобновили все молчат.
16.03.2023 14:33 Ответить
4mo !!!
16.03.2023 14:52 Ответить
https://youtu.be/M71WwKNOaWU ..

Ещё живая Анна Политковская о путлерской банде уголовников...
16.03.2023 15:53 Ответить
з терористами не домовляються ...
16.03.2023 16:16 Ответить
турція непогано наживається на цій війні... має стулити пельку
16.03.2023 16:25 Ответить
 
 