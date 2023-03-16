РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4086 посетителей онлайн
Новости Война
5 696 8

Эта война означает конец Путина, - Блащак

блащак,маріуш

Российский президент Путин не сможет сохранить лицо в результате войны против Украины, в долгосрочной перспективе она будет означать его конец. Польша будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Об этом в интервью Укринформу отметил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил польский чиновник, Украина не может соглашаться на потерю своей территории в результате войны как условие для мирных переговоров с Россией.

"Это означало бы, что мы позволяем России разрушать весь послевоенный порядок. Этого нельзя допустить. В долгосрочной перспективе эта война означает конец Путина. Я считаю: полное освобождение оккупированных украинских территорий является лишь вопросом времени, и это приведет к тому, что условия мира будут определять украинцы", - подчеркнул Блащак.

По его словам, становится все очевиднее, что "Путин не сможет сохранить лицо в результате этой войны".

Смотрите: Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью. ФОТО

"Украина должна победить, иначе это будет поощрением для России снова нанести удар либо по Украине, либо по другим странам. Заключение другого договора вроде так называемого "Минска-2" будет служить только восстановлению военного потенциала России с целью возобновления военных действий", - подчеркнул он. министр обороны РП.

Лучшим инструментом сдерживания кремля он назвал поставку оружия в Украину и экономическое и политическое давление на Россию.

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от нашей обязанности поддерживать Украину, поскольку ее народ борется за свободу всех европейцев и за их ценности", – подчеркнул вице-премьер РП.

Касаясь вопроса нынешней ситуации на фронте, Блащак отметил, что у россиян нет шансов нанести Украине окончательный удар во время весеннего наступления. "Надеюсь также, что союзники Украины помогут ей достичь наибольшего успеха при контрнаступлении украинских войск", - добавил польский чиновник, уточнив, что Варшава будет поддерживать Киев "так долго, сколько это будет необходимо".

Оценивая, сколько может длиться война, Блащак отметил, что это "скорее вопрос месяцев, а не недель". Он отметил, что Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время, выход из войны сейчас означал бы признание кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения.

По его убеждению, несмотря на всю свою пропаганду успеха, Россия потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, вовлекла россиян в длительный конфликт, дискредитировавший их на международном уровне и в котором они понесут огромные потери.

Также читайте: Если продолжать давление, разговор об истребителях для Украины закончится положительным решением, – министр обороны Польши Блащак

"Это результат двух неразрывных фактов: героизма и устойчивости украинского народа и поддержки Запада. Сохранение этой поддержки является единственным путем к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами", - подытожил министр обороны Польши.

Польша (8854) путин владимир (32236) россия (97399) Блащак Мариуш (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще не вечір! Зеквартал вам ще фінальний концерт не давав, прозрієте!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:06 Ответить
Не вижу никаких проблем. ***** на данный момент занят сливом своих нациков из ОРДЛО и самых активных добровольцев-русаков. Они сотнями дохнут каждый день и не будут больше представлять угрозы для власти. Кадыровцы же не участвуют в боевых действиях, они наоборот разоружают богатых москалей в тактическом шмоте и отправляют его к себе, а москалика ну это, нехорошее с ним делают. Точно также ***** с Трампом ради его пиара и победы на выборах в 2020-ом году слил вагнеровских пару сотен человек (а там хватало очень сильных вояк, кто десятки лет участвует в войнах), а потом и Сулеймани за компанию, кто слишком многое знал из Сирии.

И под конец ***** просто закроет заградотрядом все мясо, активно используя пирамиды и прочий хлам, который они сделали против своих же. Утилизирует свое мясо, кадыровцев поставит как хозяев для русаков, ну и будет спокойно править до смерти. Кто вообще будет способен и мотивировать лишить ***** власти? Все русаки-нацики, способные держать оружие, будут уничтожены чужими руками, то есть нашими. И именно из-за этого ***** и будет поддерживать войну в ближайшее время. Пока мы всех не убьем. Более того, ***** обрадуется сам, если нам поставят сотню или две сотни ф-16. Ведь это поможет ему сохранить лицо и быстрее выбить всех ордлошников и прочий сброд, который собрали со всей страны.
показать весь комментарий
16.03.2023 17:09 Ответить
кадирівці не беруть участи у бойових діях тому, що кадирову заборонено мати армію. З важкими озброєннями. Його "ґвардія" лише для виконання поліційних функцій. До Бучі вони заходили саме з таким завданням. Дай чеченцям танки -- вони можуть на кремль піти. Навіть кадирівці.
показать весь комментарий
16.03.2023 17:50 Ответить
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШ СУДАРЬ!пукину*уйлу кабздец!Опозорился перед всем цивилизованным миром!а те попов лизинг такиеже *уйлы!
показать весь комментарий
16.03.2023 17:13 Ответить
Кінець цієї війни, означає кінець *****.
Тому це падло буде продовжувати війну.
показать весь комментарий
16.03.2023 17:18 Ответить
Путин- єто Россия, немає путіна-немає росии
показать весь комментарий
16.03.2023 17:35 Ответить
«Эта война означает конец Путина, - Блащак» да но с такой западной помощью это война навсегда!
показать весь комментарий
16.03.2023 18:08 Ответить
Конечно сидеть и ждать когда на голову ни чего не падает очень легко. А сообразить что бы оно по раньше сдохло ума видно не хватает.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:32 Ответить
 
 