Эта война означает конец Путина, - Блащак

Российский президент Путин не сможет сохранить лицо в результате войны против Украины, в долгосрочной перспективе она будет означать его конец. Польша будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Об этом в интервью Укринформу отметил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил польский чиновник, Украина не может соглашаться на потерю своей территории в результате войны как условие для мирных переговоров с Россией.

"Это означало бы, что мы позволяем России разрушать весь послевоенный порядок. Этого нельзя допустить. В долгосрочной перспективе эта война означает конец Путина. Я считаю: полное освобождение оккупированных украинских территорий является лишь вопросом времени, и это приведет к тому, что условия мира будут определять украинцы", - подчеркнул Блащак.

По его словам, становится все очевиднее, что "Путин не сможет сохранить лицо в результате этой войны".

Смотрите: Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью. ФОТО

"Украина должна победить, иначе это будет поощрением для России снова нанести удар либо по Украине, либо по другим странам. Заключение другого договора вроде так называемого "Минска-2" будет служить только восстановлению военного потенциала России с целью возобновления военных действий", - подчеркнул он. министр обороны РП.

Лучшим инструментом сдерживания кремля он назвал поставку оружия в Украину и экономическое и политическое давление на Россию.

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от нашей обязанности поддерживать Украину, поскольку ее народ борется за свободу всех европейцев и за их ценности", – подчеркнул вице-премьер РП.

Касаясь вопроса нынешней ситуации на фронте, Блащак отметил, что у россиян нет шансов нанести Украине окончательный удар во время весеннего наступления. "Надеюсь также, что союзники Украины помогут ей достичь наибольшего успеха при контрнаступлении украинских войск", - добавил польский чиновник, уточнив, что Варшава будет поддерживать Киев "так долго, сколько это будет необходимо".

Оценивая, сколько может длиться война, Блащак отметил, что это "скорее вопрос месяцев, а не недель". Он отметил, что Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время, выход из войны сейчас означал бы признание кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения.

По его убеждению, несмотря на всю свою пропаганду успеха, Россия потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, вовлекла россиян в длительный конфликт, дискредитировавший их на международном уровне и в котором они понесут огромные потери.

Также читайте: Если продолжать давление, разговор об истребителях для Украины закончится положительным решением, – министр обороны Польши Блащак

"Это результат двух неразрывных фактов: героизма и устойчивости украинского народа и поддержки Запада. Сохранение этой поддержки является единственным путем к победе и поддержанию фундаментальных принципов международного права в отношениях между государствами", - подытожил министр обороны Польши.