Ця війна означає кінець Путіна, - Блащак

Російський президент Путін не зможе зберегти обличчя у результаті війни проти України, у тривалій перспективі вона означатиме його кінець. Польща підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив польський урядовець, Україна не може погоджуватися на втрату своєї території в результаті війни як умову для мирних переговорів з Росією.

"Це означало б, що ми дозволяємо Росії руйнувати весь післявоєнний порядок. Цього не можна допустити. У довгостроковій перспективі ця війна означає кінець Путіна. Я вважаю: повне визволення окупованих українських територій є лише питанням часу, і це приведе до того, що умови миру визначатимуть українці", – наголосив Блащак."

За його словами, стає все більш очевидним, що "Путін не зможе зберегти обличчя у результаті цієї війни".

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"Україна має перемогти, інакше це буде заохоченням для Росії знову завдати удару або по Україні, або по інших країнах. Укладення іншого договору на кшталт так званого "Мінська-2" слугуватиме лише відбудові військового потенціалу Росії з метою відновлення воєнних дій", – наголосив міністр оборони РП.

Найкращим інструментом стримування кремля він назвав постачання зброї в Україну та економічний і політичний тиск на Росію.

"Ми не повинні почуватися втомленими чи звільненими від нашого обов’язку підтримувати Україну, оскільки її народ бореться за свободу всіх європейців і за їхні цінності", – підкреслив віцепрем’єр РП.

Торкаючись питання нинішньої ситуації на фронті, Блащак зазначив, що у росіян немає шансів завдати Україні остаточного удару під час весняного наступу. "Сподіваюся також, що союзники України допоможуть їй досягти якнайбільшого успіху під час контрнаступу українських військ", – додав польський урядовець, уточнивши, що Варшава підтримуватиме Київ "так довго, скільки це буде необхідно".

Оцінюючи, скільки може тривати війна, Блащак зазначив, що це "скоріше, питання місяців, а не тижнів". Він зауважив, що Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу.

На його переконання, попри всю свою пропаганду успіху, Росія зазнала невдачі, а "спеціальна воєнна операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат.

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"Це результат двох нерозривних фактів: героїзму і стійкості українського народу та підтримки Заходу. Збереження цієї підтримки є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами", –підсумував міністр оборони Польщі.