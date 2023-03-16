Ця війна означає кінець Путіна, - Блащак
Російський президент Путін не зможе зберегти обличчя у результаті війни проти України, у тривалій перспективі вона означатиме його кінець. Польща підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.
На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив польський урядовець, Україна не може погоджуватися на втрату своєї території в результаті війни як умову для мирних переговорів з Росією.
"Це означало б, що ми дозволяємо Росії руйнувати весь післявоєнний порядок. Цього не можна допустити. У довгостроковій перспективі ця війна означає кінець Путіна. Я вважаю: повне визволення окупованих українських територій є лише питанням часу, і це приведе до того, що умови миру визначатимуть українці", – наголосив Блащак."
За його словами, стає все більш очевидним, що "Путін не зможе зберегти обличчя у результаті цієї війни".
"Україна має перемогти, інакше це буде заохоченням для Росії знову завдати удару або по Україні, або по інших країнах. Укладення іншого договору на кшталт так званого "Мінська-2" слугуватиме лише відбудові військового потенціалу Росії з метою відновлення воєнних дій", – наголосив міністр оборони РП.
Найкращим інструментом стримування кремля він назвав постачання зброї в Україну та економічний і політичний тиск на Росію.
"Ми не повинні почуватися втомленими чи звільненими від нашого обов’язку підтримувати Україну, оскільки її народ бореться за свободу всіх європейців і за їхні цінності", – підкреслив віцепрем’єр РП.
Торкаючись питання нинішньої ситуації на фронті, Блащак зазначив, що у росіян немає шансів завдати Україні остаточного удару під час весняного наступу. "Сподіваюся також, що союзники України допоможуть їй досягти якнайбільшого успіху під час контрнаступу українських військ", – додав польський урядовець, уточнивши, що Варшава підтримуватиме Київ "так довго, скільки це буде необхідно".
Оцінюючи, скільки може тривати війна, Блащак зазначив, що це "скоріше, питання місяців, а не тижнів". Він зауважив, що Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу.
На його переконання, попри всю свою пропаганду успіху, Росія зазнала невдачі, а "спеціальна воєнна операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат.
"Це результат двох нерозривних фактів: героїзму і стійкості українського народу та підтримки Заходу. Збереження цієї підтримки є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами", –підсумував міністр оборони Польщі.
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И под конец ***** просто закроет заградотрядом все мясо, активно используя пирамиды и прочий хлам, который они сделали против своих же. Утилизирует свое мясо, кадыровцев поставит как хозяев для русаков, ну и будет спокойно править до смерти. Кто вообще будет способен и мотивировать лишить ***** власти? Все русаки-нацики, способные держать оружие, будут уничтожены чужими руками, то есть нашими. И именно из-за этого ***** и будет поддерживать войну в ближайшее время. Пока мы всех не убьем. Более того, ***** обрадуется сам, если нам поставят сотню или две сотни ф-16. Ведь это поможет ему сохранить лицо и быстрее выбить всех ордлошников и прочий сброд, который собрали со всей страны.
Тому це падло буде продовжувати війну.