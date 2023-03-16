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Новини Війна
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Ця війна означає кінець Путіна, - Блащак

блащак,маріуш

Російський президент Путін не зможе зберегти обличчя у результаті війни проти України, у тривалій перспективі вона означатиме його кінець. Польща підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив польський урядовець, Україна не може погоджуватися на втрату своєї території в результаті війни як умову для мирних переговорів з Росією.

"Це означало б, що ми дозволяємо Росії руйнувати весь післявоєнний порядок. Цього не можна допустити. У довгостроковій перспективі ця війна означає кінець Путіна. Я вважаю: повне визволення окупованих українських територій є лише питанням часу, і це приведе до того, що умови миру визначатимуть українці", – наголосив Блащак."

За його словами, стає все більш очевидним, що "Путін не зможе зберегти обличчя у результаті цієї війни".

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"Україна має перемогти, інакше це буде заохоченням для Росії знову завдати удару або по Україні, або по інших країнах. Укладення іншого договору на кшталт так званого "Мінська-2" слугуватиме лише відбудові військового потенціалу Росії з метою відновлення воєнних дій", – наголосив міністр оборони РП.

Найкращим інструментом стримування кремля він назвав постачання зброї в Україну та економічний і політичний тиск на Росію.

"Ми не повинні почуватися втомленими чи звільненими від нашого обов’язку підтримувати Україну, оскільки її народ бореться за свободу всіх європейців і за їхні цінності", – підкреслив віцепрем’єр РП.

Торкаючись питання нинішньої ситуації на фронті, Блащак зазначив, що у росіян немає шансів завдати Україні остаточного удару під час весняного наступу. "Сподіваюся також, що союзники України допоможуть їй досягти якнайбільшого успіху під час контрнаступу українських військ", – додав польський урядовець, уточнивши, що Варшава підтримуватиме Київ "так довго, скільки це буде необхідно".

Оцінюючи, скільки може тривати війна, Блащак зазначив, що це "скоріше, питання місяців, а не тижнів". Він зауважив, що Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу.

На його переконання, попри всю свою пропаганду успіху, Росія зазнала невдачі, а "спеціальна воєнна операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат.

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"Це результат двох нерозривних фактів: героїзму і стійкості українського народу та підтримки Заходу. Збереження цієї підтримки є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами", –підсумував міністр оборони Польщі.

Автор: 

Польща (8659) путін володимир (24219) росія (66417) Блащак Маріуш (111)


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Ще не вечір! Зеквартал вам ще фінальний концерт не давав, прозрієте!
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16.03.2023 17:06 Відповісти
Не вижу никаких проблем. ***** на данный момент занят сливом своих нациков из ОРДЛО и самых активных добровольцев-русаков. Они сотнями дохнут каждый день и не будут больше представлять угрозы для власти. Кадыровцы же не участвуют в боевых действиях, они наоборот разоружают богатых москалей в тактическом шмоте и отправляют его к себе, а москалика ну это, нехорошее с ним делают. Точно также ***** с Трампом ради его пиара и победы на выборах в 2020-ом году слил вагнеровских пару сотен человек (а там хватало очень сильных вояк, кто десятки лет участвует в войнах), а потом и Сулеймани за компанию, кто слишком многое знал из Сирии.

И под конец ***** просто закроет заградотрядом все мясо, активно используя пирамиды и прочий хлам, который они сделали против своих же. Утилизирует свое мясо, кадыровцев поставит как хозяев для русаков, ну и будет спокойно править до смерти. Кто вообще будет способен и мотивировать лишить ***** власти? Все русаки-нацики, способные держать оружие, будут уничтожены чужими руками, то есть нашими. И именно из-за этого ***** и будет поддерживать войну в ближайшее время. Пока мы всех не убьем. Более того, ***** обрадуется сам, если нам поставят сотню или две сотни ф-16. Ведь это поможет ему сохранить лицо и быстрее выбить всех ордлошников и прочий сброд, который собрали со всей страны.
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16.03.2023 17:09 Відповісти
кадирівці не беруть участи у бойових діях тому, що кадирову заборонено мати армію. З важкими озброєннями. Його "ґвардія" лише для виконання поліційних функцій. До Бучі вони заходили саме з таким завданням. Дай чеченцям танки -- вони можуть на кремль піти. Навіть кадирівці.
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16.03.2023 17:50 Відповісти
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШ СУДАРЬ!пукину*уйлу кабздец!Опозорился перед всем цивилизованным миром!а те попов лизинг такиеже *уйлы!
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Кінець цієї війни, означає кінець *****.
Тому це падло буде продовжувати війну.
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16.03.2023 17:18 Відповісти
Путин- єто Россия, немає путіна-немає росии
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16.03.2023 17:35 Відповісти
«Эта война означает конец Путина, - Блащак» да но с такой западной помощью это война навсегда!
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16.03.2023 18:08 Відповісти
Конечно сидеть и ждать когда на голову ни чего не падает очень легко. А сообразить что бы оно по раньше сдохло ума видно не хватает.
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16.03.2023 19:32 Відповісти
 
 