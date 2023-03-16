Батальйон танків Leopard 2 для України буде сформований найближчим часом, - Блащак

Польща вже передала Україні обіцяні танки Leopard 2, а решта країн, що входять до "танкової коаліції", зроблять це найближчим часом.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю Укрінформу., передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, у складі міжнародної коаліції буде сформований батальйон танків Leopard 2A4, який налічуватиме щонайменше 31 машину. Він нагадав, що Польща першою поставила Україні 14 танків Leopard 2A4. Водночас до складу танкового батальйону, який незабаром передадуть Україні, увійдуть ще 8 одиниць від Канади, 8 від Норвегії та не менше 6 танків від Іспанії. Фінляндія у межах коаліції надасть допоміжні транспортні засоби.

"Усі заявлені танки або вже в Україні, або прибудуть туди в дуже короткий час. Я також розраховую, що до передачі Україні танків Leopard приєднаються чергові країни",- сказав міністр.

Говорячи про підготовку українських танкістів, Блащак підкреслив, що у межах пакета підтримки у Польщі вже проведено навчання груп українських військових.

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"Зараз тривають чергові навчання українських екіпажів", - додав він.

За словами міністра, від початку повномасштабної війни Польща передала Україні понад 200 танків Т-72.

"Хочу підкреслити, що ми передамо чергові танки і БМП", - наголосив Блащак.

Водночас він зауважив, що для подальшої підтримки України Польща має поповнювати бойові можливості своїх бронетанкових підрозділів.

"Тому ми постійно закуповуємо сучасну техніку, яка незабаром потрапить до польських військових, зокрема танки Abrams, танки K2, гаубиці K9, пускові установки HIMARS, винищувачі F-35, літаки FA-50 та реактивні системи залпового вогню K239 CHUNMOO", - констатував польський міністр.