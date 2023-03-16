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Батальйон танків Leopard 2 для України буде сформований найближчим часом, - Блащак

leopard

Польща вже передала Україні обіцяні танки Leopard 2, а решта країн, що входять до "танкової коаліції", зроблять це найближчим часом.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю Укрінформу., передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, у складі міжнародної коаліції буде сформований батальйон танків Leopard 2A4, який налічуватиме щонайменше 31 машину. Він нагадав, що Польща першою поставила Україні 14 танків Leopard 2A4. Водночас до складу танкового батальйону, який незабаром передадуть Україні, увійдуть ще 8 одиниць від Канади, 8 від Норвегії та не менше 6 танків від Іспанії. Фінляндія у межах коаліції надасть допоміжні транспортні засоби.

"Усі заявлені танки або вже в Україні, або прибудуть туди в дуже короткий час. Я також розраховую, що до передачі Україні танків Leopard приєднаються чергові країни",- сказав міністр.

Говорячи про підготовку українських танкістів, Блащак підкреслив, що у межах пакета підтримки у Польщі вже проведено навчання груп українських військових.

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"Зараз тривають чергові навчання українських екіпажів", - додав він.

За словами міністра, від початку повномасштабної війни Польща передала Україні понад 200 танків Т-72.

"Хочу підкреслити, що ми передамо чергові танки і БМП", - наголосив Блащак.

Водночас він зауважив, що для подальшої підтримки України Польща має поповнювати бойові можливості своїх бронетанкових підрозділів.

"Тому ми постійно закуповуємо сучасну техніку, яка незабаром потрапить до польських військових, зокрема танки Abrams, танки K2, гаубиці K9, пускові установки HIMARS, винищувачі F-35, літаки FA-50 та реактивні системи залпового вогню K239 CHUNMOO", - констатував польський міністр.

Автор: 

допомога (8483) танк (2094) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+10
ЗРК NASAMS уже десь в Україні
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16.03.2023 16:24 Відповісти
+10
Також вже прибули перші ББМ AMX 10-RC більш відомі як винищувачі танків
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16.03.2023 16:31 Відповісти
+9
На Запорізькому,пишуть,наші якимисьто модними тапками тараканів *******.
Леопардами ?
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16.03.2023 16:38 Відповісти
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ЗРК NASAMS уже десь в Україні
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16.03.2023 16:24 Відповісти
Також вже прибули перші ББМ AMX 10-RC більш відомі як винищувачі танків
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16.03.2023 16:31 Відповісти
Тепер треба подбати, аби їх не зосередили у якомусь ангарі, на фоні якого якийсь Г+Г зніме сюжетик з Рєзніковим чи Єрмаком. Бо пацани ********** піар і не надто переймаються, що туди потім може щось прилетіти.
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16.03.2023 16:31 Відповісти
На Запорізькому,пишуть,наші якимисьто модними тапками тараканів *******.
Леопардами ?
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16.03.2023 16:38 Відповісти

PT-91
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16.03.2023 16:48 Відповісти
А ось вам вірю. Та і французи уже на фронті, може і Леопарди прибігли.
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16.03.2023 17:25 Відповісти
На фронте из французкого только БТР VAB, довольно давно.
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16.03.2023 18:09 Відповісти
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16.03.2023 16:54 Відповісти
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16.03.2023 18:41 Відповісти
 
 