Батальон танков Leopard 2 для Украины будет сформирован в ближайшее время, - Блащак

Польша уже передала Украине обещанные танки Leopard 2, а остальные страны, входящие в "танковую коалицию", сделают это в ближайшее время.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, в составе международной коалиции будет сформирован батальон танков Leopard 2A4, который будет насчитывать не менее 31 машины. Он напомнил, что Польша первой поставила Украине 14 танков Leopard 2A4. В то же время, в состав танкового батальона, который вскоре передадут Украине, войдут еще 8 единиц от Канады, 8 от Норвегии и не менее 6 танков от Испании. Финляндия в рамках коалиции предоставит вспомогательные транспортные средства.

"Все заявленные танки либо уже в Украину, либо прибудут туда в очень короткое время. Я также рассчитываю, что к передаче Украине танков Leopard присоединятся очередные страны", - сказал министр.

Говоря о подготовке украинских танкистов, Блащак подчеркнул, что в рамках пакета поддержки в Польше уже проведено обучение групп украинских военных.

Читайте: Польский ЗРК Piorun стал культовым в ВСУ, - Блащак

"Сейчас продолжаются очередные учения украинских экипажей", - добавил он.

По словам министра, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине более 200 танков Т-72.

"Хочу подчеркнуть, что мы передадим очередные танки и БМП", – подчеркнул Блащак.

В то же время, он отметил, что для дальнейшей поддержки Украины Польша должна пополнять боевые возможности своих бронетанковых подразделений.

"Поэтому мы постоянно закупаем современную технику, которая вскоре попадет в польские военные, в частности танки Abrams, танки K2, гаубицы K9, пусковые установки HIMARS, истребители F-35, самолеты FA-50 и реактивные системы залпового огня K239 CHUNMOO", - констатировал польский министр.