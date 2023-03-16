РУС
Государство должно выплатить по 15 миллионов семьям погибших героев, - ветеран Гудыменко

київ,кладовище

В первые дни полномасштабного вторжения власти пообещали 15-миллионные выплаты семьям погибших бойцов. Но это решение было более спонтанное, чем рассудительное и реалистичное. Военные погибают каждый день, поэтому каждый день все больше семей получают право на получение помощи от государства, сумма которого уже превысила несколько миллиардов.

О том, как справиться государству с "обещанным" и сделать это возможным, рассказал ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко в блоге Украинской Правды, передает Цензор.НЕТ.

Вариант номер раз – признать расходы на выплату ОГД (единоразовой денежной помощи) не военными, а социально-гуманитарными расходами и уполномочить обслуживание таких расходов распорядителю с соответствующим профилем, во взаимодействии с Минобороны. А потом согласовать с международными партнерами Украины использование некоторой части грантов финансовой помощи для выплаты ОДП. Иными словами, учесть, что прямая международная поддержка финансирования бюджетных расходов Украины ограничена исключительно "невоенными" программами и перевести выплаты семьям погибших из категории "военные" в категорию "невоенные", и пригласить международную поддержку. Минусы понятны: это вопрос договоренностей с партнерами, а их можно и не достичь" - делится Гудыменко.

Смотрите: Раненый украинский воин Гудыменко удивил журналистов CNN желанием снова воевать: "Моя ярость больше моей боли". ВИДЕО

Еще одним вариантом, по мнению Юрия, является с согласия членов семей погибших, погашение задолженности ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа) со свободным оборотом таких ОВГЗ на фондовом рынке. В теории можно комбинировать выплаты "живыми" деньгами и облигациями, можно выбирать разные сроки, например 5 млн грн. единовременной выплаты и 5 лет по 2 млн грн. годовым ОВГЗ под рыночный процент.

"Минус этого подхода заключается в недостаточной финансовой грамотности населения, которое интуитивно доверяет исключительно "живым" деньгам, а облигации преимущественно считает чем-то средним между магией и мошенничеством." – подытожил ветеран.

выплаты (697) Гудыменко Юрий (50) военнослужащие (6309) потери (4566) ВСУ (6938)
+26
...боюся, що буде десь так
16.03.2023 18:42 Ответить
+23
Погоджуюсь з Гудименком: треба терміново шукати вихід зараз,а після закінчення війни включити виплати в репарації
16.03.2023 18:32 Ответить
+22
З таким вищим політичним керівництвом я повторюю політичним ,дивіться щоб ми не платили репарації мокшанам.
16.03.2023 18:41 Ответить
Ой, не про те. Не про те думає пан гУдименко
16.03.2023 18:30 Ответить
А в чем он не прав?
16.03.2023 18:45 Ответить
не на часі... от що скажут зе *****
16.03.2023 18:50 Ответить
А якщо начасі, то зроблять старий перевірений трюк - трохи інфляції, і за свіжонадруковані мільйони можна буде два рази в магазин сходити.
Власне, так вже давно робиться, але потрошку, щоб нарід не помітив. І головне вливати більше на втримання курсу долару - тоді навіть більш продвинутий охлос нічого не запідозрить, як при янику
16.03.2023 19:54 Ответить
во всём. где и в каком законе написано,что защита Родины платная?
солдат на фронте выполняет работу,тяжёлую,опасную,но это тем не менее работа. солдат получает своё солдатское содержание,денежное,вещевое и паёк. это по закону. и если погиб солдат,то грубо говоря,закончились его отношения с государством так,как если бы работник уволился.
это выглядит цинично,но это есть правда жизни.
16.03.2023 19:03 Ответить
Справа не в воїні, а в тому що потім його родина буде без годувалиника сама. Назавжди. А що натомість дала держава цій родині, все життя драла податки і розкрадала бюджет, а потім ще й годувалиника забрали... Від чиновників як завжди буде дуля замість допомоги - оні вас туда нє посилалі
16.03.2023 19:57 Ответить
Не зовсім так. Надається пенсія по втраті годувальника. На термін, передбачений Законом. А по 15 мільЙонів- це гУдименко сам вигадав
16.03.2023 20:38 Ответить
Это ваши слова, а в реале?
Напишут пропал...
16.03.2023 20:52 Ответить
Ні, це ви вигадуєте! Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію - одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує Постанова Кабміну №https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text 168 від 28 лютого.
16.03.2023 22:29 Ответить
Кому ви це кажете Бені Єрмаку ?
16.03.2023 18:30 Ответить
Погоджуюсь з Гудименком: треба терміново шукати вихід зараз,а після закінчення війни включити виплати в репарації
16.03.2023 18:32 Ответить
Так і він знайде! Монетний двір почне в 3 зміни друкувати гроші!

У нас при владі жадібні, підлі, тупі тхори..їм розвалити економіку - нєф робити. У самих гроші на валютних рахунках по офшораз заникані.
16.03.2023 18:40 Ответить
Та ладно, в 3 смены. Это же вам не единый шмарафон с миллиардными инвестициями из моего и вашего кармана, пардон, бюджета (а это одно и тоже) или подружка вовы кравец с 60 000 000 гр. из бюджета на её шоу для дебилов. А сколько там на строительство дорог во время ТАКОЙ войны вова и слуги нарезали? Можно ещё продолжить перечен.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:48 Ответить
Ну так, на бидломарофон й гівногундосики гроші є. Я кажу, що верстати друкарськи врубять для виплат сім'ям загиблих..і це буде ср@ка економіці повна..
16.03.2023 18:56 Ответить
Ну, естественно они наши деньги потратят на свои нужды, а не на семью погибших. Они кошевому и подобным утыркам выделят, ведь их личинки на днях спели со сцены "Мои папа на войне", в Кракове забыли добавить.
16.03.2023 19:02 Ответить
З таким вищим політичним керівництвом я повторюю політичним ,дивіться щоб ми не платили репарації мокшанам.
16.03.2023 18:41 Ответить
от Гудыменко это говно на вентилятор. ни одна воевавшая страна,не выплачивала за смерть солдата погибшего в бою никаких компенсаций.
16.03.2023 19:06 Ответить
росія виплачує 3 чи 5 млн рублів
показать весь комментарий
16.03.2023 19:30 Ответить
Завжди щось буває вперше...
17.03.2023 01:20 Ответить
Не надо на партнёров скидывать все наши финансовые хотелки, это наивно. После войны станет вопрос : жить по средствам и это будет серьёзным испытанием для всех, учитывая наши многочисленные социальные обязательства, которых за последние годы нарисованы вагоны. Деньги придётся искать внутри страны и всё-таки начать работать над закрытием всем известных схем и выводом капитала из тени
показать весь комментарий
16.03.2023 18:37 Ответить
В мене краща пропозиція. Арештувати всі активи, рухоме, нерухоме майно, всі рахунки, депозити у Преза, прем'єра, віце прем'єрів, міністрів, замів, й керівників підрозділів ото всіх установ й міністерств та їх родичів. Перепровірити джерела надходжень, відповідність доходів до способу життя. У Боневтіка можна вже все арештовувати. Тоді грошей вистачить.

Зараз теж можуть виплатити сім'ям загиблих, але для цього врубять друкарський верстат..і ті мільйони станут нічим..
показать весь комментарий
16.03.2023 18:38 Ответить
"Тоді грошей вистачить" --- не вистачить,нехай у них усіх будуть мільйони,десятки чи навіть сотні, потрібно як мінімум 20 млрд доларів
16.03.2023 18:46 Ответить
Президенту спасли погібли репутацію.Хай платить .
16.03.2023 18:41 Ответить
Нехай. Зі своєї кишені.
16.03.2023 18:57 Ответить
Ясное дело что не хватает денег, а как иначе покупать яйця по 17 за кг яблоки по 50 что там следущим будет картошка по 50 за шт?
16.03.2023 18:41 Ответить
...боюся, що буде десь так
16.03.2023 18:42 Ответить
На самому початку Великої війни сформувалася сітка виплат військовослужбовцям - та сама, де встановлено винагороду в 100 000 гривень за участь у бойових діях і 15 мільйонів родині загиблого бійця. Підозрюю, що цифри бралися просто зі стелі, бо вони занадто рівні й красиві, щоби бути результатом розрахунку. Та й дата прийняття тієї постанови - 28 лютого 2022 року - підказує, що тоді Кабміну було не до серйозних, холодних розрахунків.

Але мотивація військовим тоді - як і зараз - була потрібна, а люди, особливо вчорашні цивільні, воюють краще, коли не ставлять собі щохвилини питання «Що будуть їсти мої діти, поки я на фронті» й «На що буде жити моя родина, якщо я загину». Тож рішення було потрібно приймати швидко. І слова були сказані, а постанова прийнята.

Про виплати чинним військовослужбовцям усі в курсі, і зупинятися на цьому я не буду. З виплатами за загиблих історія менш відома. Із самого початку планувалося, що родина загиблого буде отримувати 15 мільйонів одночасно, одним траншем. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн - помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.

Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше - ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни - де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.

Отже, не платити родинам загиблих не можна - це й аморально, і незаконно - а грошей на це немає. Також - мабуть, через недостатнє фінансування української науки - ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу. Як вийти із цієї ситуації?

Варіант номер раз - визнати видатки на виплату ОГД (одноразової грошової допомоги) не військовими, а соціальними-гуманітарними видатками й уповноважити обслуговування таких видатків розпоряднику із відповідним профілем, у взаємодії із Міноборони. А тоді погодити із міжнародними партнерами України використання деякої частини грантів фінансової допомоги для виплати ОГД. Інакше кажучи, зважити на те, що пряма міжнародна підтримка фінансування бюджетних видатків України обмежена виключно «невійськовими» програмами й перевести виплати родинам загиблих із категорії «військові» в категорію «невійськові», і запросити міжнародну підтримку. Мінуси зрозумілі: це питання домовленостей із партнерами, а їх можна й не досягти.

Варіант номер два - за згодою членів сімей загиблих, погашення заборгованості ОВДП (облігаціями внутрішньої державної позики) із вільним обігом таких ОВДП на фондовому ринку. Приблизно так колись вирішили проблему з боргом перед фізичною особою - головою «Нафтогазу» Юрієм Вітренком, який отримав частину вже легендарної премії за Стокгольм не грошима, а державними борговими зобов'язаннями. У теорії можна комбінувати виплати «живими» грошима й облігаціями, можна обирати різні строки, наприклад, 5 млн грн одноразової виплати й 5 років по 2 млн грн річними ОВДП під ринковий відсоток. До речі, у «Дії» вже є відповідний інструментарій для роботи з ОВДП.

Мінус цього підходу полягає в недостатній фінансовій грамотності населення, яке інтуїтивно довіряє виключно «живим» грошам, а облігації переважно вважає чимось середнім між магією та шахрайством. З плюсів - те, що такий підхід може цю грамотність якраз підняти, збільшивши довіру до цінних паперів, що потенційно буде корисним для розвитку фінансового ринку України.

Варіант номер три - штучно знецінити гривню, щоб усі виплати військовим, як живим, так і загиблим, коштували менше в доларовому еквіваленті. Мінуси цього варіанту занадто очевидні, щоб їх перераховувати.

Цілком можливо, є і варіанти номер чотири, п'ять і так далі - про це мають дискутувати економісти. Я ж виключно підкреслюю, що проблема вже є загрозливою, і кожен день запеклих боїв тільки робить її більшою, тож відповідь потрібна давно. Я підозрюю, що в короткостроковій перспективі нам доведеться вирішити питання через ОВДП. Але в довгостроковій перспективі ми маємо виставити рахунок за кожного загиблого - як військового, так і цивільного - країні-агресору і примусити її платити. Для цього потрібен єдиний реєстр загиблих і політична воля - як наша, так і союзників.

А ще потрібна перемога. Над цим ми й працюємо.
Юрій Гудименко, командир саперного відділення
16.03.2023 18:43 Ответить
Це було марення від Подоляка, бо всі їнші в ОП були на цей час неприомленні.
16.03.2023 18:54 Ответить
Я все понимаю но не дох,я ли 15 млн гривен....на семью.Это 400 тыс, долларов.....столько даже в США не выплачивают
16.03.2023 18:44 Ответить
В Штатах выплаты за погибшего могут и 1 млн достигать ( офицерам), но есть нюанс : цена жизни американского солдата ( во всех смыслах этого слова ) другая и бюджет иной. А так да, 15 лямов мы просто не потянем и не надо людей зря баламутить
16.03.2023 18:50 Ответить
Добре твоїй матері, жінці, родині нічого не виплатимо.
16.03.2023 18:55 Ответить
Ти так говориш ніби ти комусь щось там виплачувати будеш
16.03.2023 18:57 Ответить
Для начала заработай их, а потом перемножь на количество погибших и за состояние финансовой системы не забудь с дальнейшей инфляцией
16.03.2023 18:58 Ответить
Для початку мову вивчи, сходи під Бахмут і якщо повернешся будеш розповідати, що і кому виплачувати.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
"Для початку мову вивчи, сходи під Бахмут" --- так там якраз під Бахмутом достатньо тих хто і на російській говорить. Аргумент про мову дуже дешевий коли немає чого по темі сказати.
16.03.2023 19:04 Ответить
Ну так выплачивает ведь не армия, которая воюет. А все общество.
16.03.2023 19:45 Ответить
Так вони і не баламутили, просто пожартували !
16.03.2023 18:56 Ответить
это примерно 380 000 дол, кто даст такие деньги, а ведь погибают очень много, каждый день
16.03.2023 18:48 Ответить
Зараз посипляться варіанти. А мені б хотілось би сказати. Перше. Не фіг було ляпати язиком. Друге. Вірно каже пані Марина. Треба нашим "можновладцям" машною трусити. Та не тільки для цих виплат. Але ж й для армії назагал. Бо народ несе основний тягар цієї війни, а депутати, судді, різного кольору та розміру "олигархи" як не з України. Деякі громадяни "последний хрен без соли доедают", а всяка ******* нам розповідає про скільки треба донатити та вихваляється пожертвами на армію. Шановні!! Агов!! Ви віддаєте частку від десятків мільярдів, а люди частку від мінімалки. Різницю бачите? Та вас, тварі, після війни будемо пиз...ти так, що п'ятий кут шукати будете. Тому всрітся, но виплачюйте родинам героїв ці кошти. Та не облігаціями. Їсти вони облігації будуть чи що? Та й дітей на освіту за облігації не приймають. Платіть уроди, бо буде вам звизда! Пом'яніть моє слово!
16.03.2023 18:48 Ответить
" Платіть уроди, бо буде вам звизда! Пом'яніть моє слово!" --- так за рік будуть уже інші, марно стараєшся, ці будуть тягнути ще рік, і ніхто ніякі свої гроші віддавати не буде, нехай наступні розбираються. А наступним прийде Арестович, ось він там і накерує
16.03.2023 19:00 Ответить
общественный деятель юрий гудименко , наверное метит в депутаты, потому, как 400 000 дол и в америке пон=гибшим не платят, только пиар и этот на крови
16.03.2023 18:50 Ответить
Тю, це не секрет, він балотувався на виборах. А про 400 тисяч - ніхто їх за язика не тягнув, саме така сума прописана у законодавстві, назад "гарного" шляху немає.
16.03.2023 18:53 Ответить
Я раніше якось не звертав уваги на ці виплати. Просто в шоці, що ці дурні отак ляпнули 15 лямів... Ну, вони могли б запропонувати ще щось нереальне, наприклад, гарантувати, що всі проживуть по 100 років, або сказати, що усім пенсії по 50000, мінімальну зарплату по 100000. Я не знаю, навіть як це називається... Тут, схоже, кацапська ІПСО, причому так хитро зіграна, що не докопаєшся. Виглядає, як турбота, як справедливість, причому більшість повністю це підтримає, однозначно, людям те, як формується бютжет не цікаво, інфляційні процеси не цікаві
16.03.2023 19:59 Ответить
ЗЕ-брехло!
16.03.2023 18:59 Ответить
Где держава из найдёт, если экономика стоит год? Напечатает?
16.03.2023 19:07 Ответить
16.03.2023 19:29 Ответить
30 миллиардов это меньше 1 млрд долларов.
А для выплат всем погибшим нужно 10-20, в зависимости от потерь.
16.03.2023 19:34 Ответить
400 тыс. долларов не выплачивают даже США с оборонным бюджетом в 880 милярдов баксов.....такие цифри запрашивать пустой хайп издевательство.....гражданин явно метит в верховну раду и решил сразу не мелочится.В стране где минимальная зарплата 5 тыс гривен а мин. пенсия 3 тыс....просить 15 миллионов.
16.03.2023 19:13 Ответить
Та прочитайте ж ви текст, а не тільки заголовок. Це гроші, які держава сказала, що платитиме, а він пояснює, як їм тепер викручуватися.
16.03.2023 19:14 Ответить
держава сказала, а потом скажет другое. к примеру то же "ковидное" бабло с барского плеча. кому-то дали, а потом - херак и все, кто не успел тот опоздал. цифровизация, "дия" и все такое. и о каком равноправии вообще может идти речь? у нас все как в анекдоте есть десять яблок, поделим поровну по восемь. ну и то что у нас д*билы без образования и дипломов не умеют в экономику и считать (кроме как себе) ну то кто нам доктор. да и война все спишет, словно знали и планировали годами все 30+ лет.
16.03.2023 20:13 Ответить
Це вже інше питання, з яким, тим не менш, важко не погодитись.
16.03.2023 21:03 Ответить
Він не вміє читати, він вміє голосувати за "зіленскага"
16.03.2023 19:40 Ответить
Зможем все виплатити, якщо влада красти не буде.
16.03.2023 19:17 Ответить
Ну еще немного подождать нужно. А когда победим и вливания в страну от партнеров снизятся и гривна ляжет на курс 100-150 за доллар, то 15 млн будет не такой уж и большой суммой, но поможет закрыть кредиты семьям погибших. Я конечно сгущаю краски, но...
16.03.2023 19:17 Ответить
Шановні редактори - додайте, будь ласка, слово "обіцяні" у заголовок. Чи перепишіть, щоби він відображав зміст. Ну куди це годиться?
Наприклад, "Держава повинна виплатити обіцяні 15 мільйонів родинам полеглих героїв, - ветеран Гудименко"
Або "Держава повинна знайти способи виплатити обіцяні 15 мільйонів родинам полеглих героїв, - ветеран Гудименко"
А то багатьом читачам здається, що пан Гудименко просто так просить 15 мільйонів, сам вигадав.
16.03.2023 19:17 Ответить
16.03.2023 20:06 Ответить
Автор насмішив, що ці виплати на даний час складають кілька мільярдів гривень... Йдеться вже про сотні мільярдів!!! 20 тис. загиблих військових - це вже 300 млрд.
16.03.2023 19:20 Ответить
Цікав, адмін заоловок читав?
16.03.2023 19:22 Ответить
если государство не ценит жизни солдат (да и граждан в принципе), если не вкладывается в обучение, в одежду, в аммуницию, в оружие, то заявлять о 15 млн. было изначально аморально.
все это популизм и словоблудие
16.03.2023 19:39 Ответить
Ще одне джерело:
Щороку Україна втрачає 30 млрд грн через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Законопроєкт про еАкциз скоро буде у ВР на другому читанні, - Федоров Джерело:
16.03.2023 19:40 Ответить
Мені от цікаво як кілька міліардів якщо офіційно уже загинуло від 10 до 12,5-13 тисяч військових ну навіть 10000 то цифра сягає виплат 150 млрд... ніяк не декілька міліардів
16.03.2023 20:09 Ответить
можно выдавать натурой, там, яйца по 17 и яблоки по 51 евро за штуку.
16.03.2023 20:30 Ответить
С переляку ещё и не то наобещаешь с три короба. Это как зарплата в 4000 баксов в стране, где модальный доход 300 баксов.
Потом пойдут отмазки, что имелось ввиду 15 тысяч, а не 15 миллионов, или что выплачивать их будут следующие 500 лет по микродозам.
16.03.2023 20:50 Ответить
Hmmm .... (c) Public Domain

15'000'000 Hry ≈ 400 to 500 Tsd US$

3'000'000 Hry ≈ 70 to 100 Tsd US$
300'000 Hry ≈ 7 to 10 Tsd US$ / Month

40 Month x 300 Tsd Hry
≈ 12'000'000 Hry ≈ 300 to 400 Tsd US$

333 dead ≈ 5,0 Mrd Hry ≈ 150 Mio US$
500 dead ≈ 7,5 Mrd Hry ≈ 250 Mio US$
1'000 dead ≈ 15,0 Mrd Hry ≈ 500 Mio US$

2'000 dead ≈ 30,0 Mrd Hry ≈ 1'000 Mio US$
2'500 dead ≈ 37,5 Mrd Hry ≈ 1'250 Mio US$
3'000 dead ≈ 45,0 Mrd Hry ≈ 1'500 Mio US$
3'333 dead ≈ 50,0 Mrd Hry ≈ 1'666 Mio US$
4'000 dead ≈ 60,0 Mrd Hry ≈ 2'000 Mio US$
5'000 dead ≈ 75,0 Mrd Hry ≈ 2'500 Mio US$

10'000 dead ≈ 150,0 Mrd Hry ≈ 5,0 Mrd US$
20'000 dead ≈ 300,0 Mrd Hry ≈ 10,0 Mrd US$
30'000 dead ≈ 450,0 Mrd Hry ≈ 15,0 Mrd US$
40'000 dead ≈ 600,0 Mrd Hry ≈ 20,0 Mrd US$
50'000 dead ≈ 750,0 Mrd Hry ≈ 25,0 Mrd US$

Panzer:
12,5 Mio US$ ≈ 2'000 Panzers for 25,0 Mrd US$

Insurance, Risk-Life Insurance:

25'000'000'000 US$ /
10'000'000 Men of 18-58/68 age still in Ukr
≈ 2'500 US$ annually insurance input per member

Alternative Compensation Plan:

Family:

1) Wife, Father, Mother, 1st sister/brother:
1,5 Mio Hry ≈ 30 to 50 Tsd US$

2) Each child:
1,5 Mio Hry onto bank account,
accessible from age of 18

Additional help:

Debt pay-off help:
1,5 Mio Hry

Example 1:
2nd Wife: 1,5
5 children: 7,5 (alltogether, 3 earlier wife)
Debt: 1,5

Summa: 10,5 Mio Hry

Example 2:
Wife: 1,5
2 children: 3,0
Debt: 1,5

Summa: 6,0 Mio Hry

Example 3:
Mother: 1,5 (divorced)
1 child : 1,5
Debt: 1,5

Summa: 4,5 Mio Hry

The thing is, the wife is having
Sex / Захї with a new man,
and the new man access to lots of money.

'Loan' (lend,lease,debt) in Old German was 'Lehen',
and a Lehen was a piece of land given by the
King to aristocrats like knights.

Before Dr. No Tin had put the world upside down,
in Germany a 300 to 500 tsd US$/€/£
could buy you an average
newly build 1-family house.

Overall, the money spent by government comes back to the government,
at least by V.A.T. value added tax
(Mehrwertsteuer MwSt),
if the people don't put the money into the pillow
and sleep upon.

See also:
Give the King, what the King's is,
and God what God's is.

From the New Testament.
16.03.2023 22:44 Ответить
Когда с перепугу жидко срали в штаны, обещать могли что угодно... Что делать сейчас, когда десятки тысяч воинов погибли, а на эти деньги рассчитывают их семьи??.... В очередной раз кидонуть электорат на облигациях? Рассрочках? Отсрочках? "А мы его туда не посылали"? Думать нужно сейчас, платить быстро, не наворачивая ком долгов.
На зряплату депутатам, прокурорам, топменеджерам, судьям находите? На их пенсии деньги есть, под вилами и для семей погибших героев найдете.
16.03.2023 23:02 Ответить
уявляю як стрибне інфляція коли за кожного загиблого виплатять по 15 млн... І, відповідно, одразу ці виплати повністю знеціняться. Мають розробити інший механізм, ніж тупо єдиноразово давати купу грошей в руки.
27.03.2023 13:13 Ответить
 
 