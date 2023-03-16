Государство должно выплатить по 15 миллионов семьям погибших героев, - ветеран Гудыменко

В первые дни полномасштабного вторжения власти пообещали 15-миллионные выплаты семьям погибших бойцов. Но это решение было более спонтанное, чем рассудительное и реалистичное. Военные погибают каждый день, поэтому каждый день все больше семей получают право на получение помощи от государства, сумма которого уже превысила несколько миллиардов.

О том, как справиться государству с "обещанным" и сделать это возможным, рассказал ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко в блоге Украинской Правды, передает Цензор.НЕТ.

Вариант номер раз – признать расходы на выплату ОГД (единоразовой денежной помощи) не военными, а социально-гуманитарными расходами и уполномочить обслуживание таких расходов распорядителю с соответствующим профилем, во взаимодействии с Минобороны. А потом согласовать с международными партнерами Украины использование некоторой части грантов финансовой помощи для выплаты ОДП. Иными словами, учесть, что прямая международная поддержка финансирования бюджетных расходов Украины ограничена исключительно "невоенными" программами и перевести выплаты семьям погибших из категории "военные" в категорию "невоенные", и пригласить международную поддержку. Минусы понятны: это вопрос договоренностей с партнерами, а их можно и не достичь" - делится Гудыменко.

Смотрите: Раненый украинский воин Гудыменко удивил журналистов CNN желанием снова воевать: "Моя ярость больше моей боли". ВИДЕО

Еще одним вариантом, по мнению Юрия, является с согласия членов семей погибших, погашение задолженности ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа) со свободным оборотом таких ОВГЗ на фондовом рынке. В теории можно комбинировать выплаты "живыми" деньгами и облигациями, можно выбирать разные сроки, например 5 млн грн. единовременной выплаты и 5 лет по 2 млн грн. годовым ОВГЗ под рыночный процент.

"Минус этого подхода заключается в недостаточной финансовой грамотности населения, которое интуитивно доверяет исключительно "живым" деньгам, а облигации преимущественно считает чем-то средним между магией и мошенничеством." – подытожил ветеран.