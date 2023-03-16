Государство должно выплатить по 15 миллионов семьям погибших героев, - ветеран Гудыменко
В первые дни полномасштабного вторжения власти пообещали 15-миллионные выплаты семьям погибших бойцов. Но это решение было более спонтанное, чем рассудительное и реалистичное. Военные погибают каждый день, поэтому каждый день все больше семей получают право на получение помощи от государства, сумма которого уже превысила несколько миллиардов.
О том, как справиться государству с "обещанным" и сделать это возможным, рассказал ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко в блоге Украинской Правды, передает Цензор.НЕТ.
Вариант номер раз – признать расходы на выплату ОГД (единоразовой денежной помощи) не военными, а социально-гуманитарными расходами и уполномочить обслуживание таких расходов распорядителю с соответствующим профилем, во взаимодействии с Минобороны. А потом согласовать с международными партнерами Украины использование некоторой части грантов финансовой помощи для выплаты ОДП. Иными словами, учесть, что прямая международная поддержка финансирования бюджетных расходов Украины ограничена исключительно "невоенными" программами и перевести выплаты семьям погибших из категории "военные" в категорию "невоенные", и пригласить международную поддержку. Минусы понятны: это вопрос договоренностей с партнерами, а их можно и не достичь" - делится Гудыменко.
Еще одним вариантом, по мнению Юрия, является с согласия членов семей погибших, погашение задолженности ОВГЗ (облигациями внутреннего государственного займа) со свободным оборотом таких ОВГЗ на фондовом рынке. В теории можно комбинировать выплаты "живыми" деньгами и облигациями, можно выбирать разные сроки, например 5 млн грн. единовременной выплаты и 5 лет по 2 млн грн. годовым ОВГЗ под рыночный процент.
"Минус этого подхода заключается в недостаточной финансовой грамотности населения, которое интуитивно доверяет исключительно "живым" деньгам, а облигации преимущественно считает чем-то средним между магией и мошенничеством." – подытожил ветеран.
Власне, так вже давно робиться, але потрошку, щоб нарід не помітив. І головне вливати більше на втримання курсу долару - тоді навіть більш продвинутий охлос нічого не запідозрить, як при янику
солдат на фронте выполняет работу,тяжёлую,опасную,но это тем не менее работа. солдат получает своё солдатское содержание,денежное,вещевое и паёк. это по закону. и если погиб солдат,то грубо говоря,закончились его отношения с государством так,как если бы работник уволился.
это выглядит цинично,но это есть правда жизни.
Напишут пропал...
БеніЄрмаку ?
У нас при владі жадібні, підлі, тупі тхори..їм розвалити економіку - нєф робити. У самих гроші на валютних рахунках по офшораз заникані.
Зараз теж можуть виплатити сім'ям загиблих, але для цього врубять друкарський верстат..і ті мільйони станут нічим..
Але мотивація військовим тоді - як і зараз - була потрібна, а люди, особливо вчорашні цивільні, воюють краще, коли не ставлять собі щохвилини питання «Що будуть їсти мої діти, поки я на фронті» й «На що буде жити моя родина, якщо я загину». Тож рішення було потрібно приймати швидко. І слова були сказані, а постанова прийнята.
Про виплати чинним військовослужбовцям усі в курсі, і зупинятися на цьому я не буду. З виплатами за загиблих історія менш відома. Із самого початку планувалося, що родина загиблого буде отримувати 15 мільйонів одночасно, одним траншем. З 2023 року підхід змінився, і тепер грошову допомогу надаватимуть поетапно. Під час виплати 15 млн розбиватимуть на 41 частину: спершу 3 млн, а наступні 12 млн - помісячно, упродовж 40 місяців. Про це йдеться в наказі Міноборони N45 від 25 січня 2023 року.
Причини цієї зміни цілком зрозумілі. За рік війни, на жаль, загинуло занадто багато бійців, і загальна сума, яку держава має виплатити родинам загиблих, ймовірно, вже складає сотні мільярдів гривень, якщо не більше - ми можемо тільки здогадуватись, бо кількість загиблих є державною таємницею і, ймовірно, залишиться такою до кінця війни. Відповідно, ці цифри непідйомні для бюджету воюючої країни - де, нагадаю, видатки на всю оборону в цьому році закладено в розмірі 1 141 млрд грн.
Отже, не платити родинам загиблих не можна - це й аморально, і незаконно - а грошей на це немає. Також - мабуть, через недостатнє фінансування української науки - ще не винайдено машину часу, щоби повернутися в минуле й обрати для сімей загиблих іншу суму компенсації, меншу, але не менш круглу. Як вийти із цієї ситуації?
Варіант номер раз - визнати видатки на виплату ОГД (одноразової грошової допомоги) не військовими, а соціальними-гуманітарними видатками й уповноважити обслуговування таких видатків розпоряднику із відповідним профілем, у взаємодії із Міноборони. А тоді погодити із міжнародними партнерами України використання деякої частини грантів фінансової допомоги для виплати ОГД. Інакше кажучи, зважити на те, що пряма міжнародна підтримка фінансування бюджетних видатків України обмежена виключно «невійськовими» програмами й перевести виплати родинам загиблих із категорії «військові» в категорію «невійськові», і запросити міжнародну підтримку. Мінуси зрозумілі: це питання домовленостей із партнерами, а їх можна й не досягти.
Варіант номер два - за згодою членів сімей загиблих, погашення заборгованості ОВДП (облігаціями внутрішньої державної позики) із вільним обігом таких ОВДП на фондовому ринку. Приблизно так колись вирішили проблему з боргом перед фізичною особою - головою «Нафтогазу» Юрієм Вітренком, який отримав частину вже легендарної премії за Стокгольм не грошима, а державними борговими зобов'язаннями. У теорії можна комбінувати виплати «живими» грошима й облігаціями, можна обирати різні строки, наприклад, 5 млн грн одноразової виплати й 5 років по 2 млн грн річними ОВДП під ринковий відсоток. До речі, у «Дії» вже є відповідний інструментарій для роботи з ОВДП.
Мінус цього підходу полягає в недостатній фінансовій грамотності населення, яке інтуїтивно довіряє виключно «живим» грошам, а облігації переважно вважає чимось середнім між магією та шахрайством. З плюсів - те, що такий підхід може цю грамотність якраз підняти, збільшивши довіру до цінних паперів, що потенційно буде корисним для розвитку фінансового ринку України.
Варіант номер три - штучно знецінити гривню, щоб усі виплати військовим, як живим, так і загиблим, коштували менше в доларовому еквіваленті. Мінуси цього варіанту занадто очевидні, щоб їх перераховувати.
Цілком можливо, є і варіанти номер чотири, п'ять і так далі - про це мають дискутувати економісти. Я ж виключно підкреслюю, що проблема вже є загрозливою, і кожен день запеклих боїв тільки робить її більшою, тож відповідь потрібна давно. Я підозрюю, що в короткостроковій перспективі нам доведеться вирішити питання через ОВДП. Але в довгостроковій перспективі ми маємо виставити рахунок за кожного загиблого - як військового, так і цивільного - країні-агресору і примусити її платити. Для цього потрібен єдиний реєстр загиблих і політична воля - як наша, так і союзників.
А ще потрібна перемога. Над цим ми й працюємо.
Юрій Гудименко, командир саперного відділення
А для выплат всем погибшим нужно 10-20, в зависимости от потерь.
Наприклад, "Держава повинна виплатити обіцяні 15 мільйонів родинам полеглих героїв, - ветеран Гудименко"
Або "Держава повинна знайти способи виплатити обіцяні 15 мільйонів родинам полеглих героїв, - ветеран Гудименко"
А то багатьом читачам здається, що пан Гудименко просто так просить 15 мільйонів, сам вигадав.
все это популизм и словоблудие
евроза штуку.
Потом пойдут отмазки, что имелось ввиду 15 тысяч, а не 15 миллионов, или что выплачивать их будут следующие 500 лет по микродозам.
На зряплату депутатам, прокурорам, топменеджерам, судьям находите? На их пенсии деньги есть, под вилами и для семей погибших героев найдете.