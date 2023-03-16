Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине
Российские оккупанты обстреляли Марганецкую объединенную территориальную громаду Никопольского района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии в четверг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Сегодня враг нацелил свою тяжелую артиллерию на Никопольский район. Снаряды попали по Марганецкой громаде", - написал Лысак.
Великомихайловскую ОТГ Синельниковского района оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня.
"Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Относительно последствий атак – их уточняют спасатели. Они еще обследуют территории, где были прилеты", - отметил Лысак.
Напомним, 15 марта оккупанты нанесли удар по Марганцу Днепропетровской области. В результате удара два человека погибли, пятеро пострадали.
