Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую объединенную территориальную громаду Никопольского района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии в четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня враг нацелил свою тяжелую артиллерию на Никопольский район. Снаряды попали по Марганецкой громаде", - написал Лысак.

Великомихайловскую ОТГ Синельниковского района оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня.

"Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Относительно последствий атак – их уточняют спасатели. Они еще обследуют территории, где были прилеты", - отметил Лысак.

Напомним, 15 марта оккупанты нанесли удар по Марганцу Днепропетровской области. В результате удара два человека погибли, пятеро пострадали.