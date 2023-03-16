Росіяни обстріляли із важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли Марганецьку об’єднану територіальну громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з важкої артилерії в четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог націлив свою важку артилерію на Нікопольський район. Нищівні снаряди влучили по Марганецькій громаді", - написав Лисак.

Великомихайлівську ОТГ Синельниківського району окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

"Попередньо, минулося без загиблих та постраждалих. Щодо наслідків атак – їх уточнюють рятувальники. Вони ще обстежують території, де сталися прильоти", - зазначив Лисак.

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Нагадаємо, 15 березня окупанти завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок удару двоє людей загинули, п'ятеро постраждали.