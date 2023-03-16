РУС
Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты, - Politico

В течение 2022 года несколько китайских компаний, включая одну, связанную с властями страны, отправили российским предприятиям тысячу штурмовых винтовок и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях – в частности детали беспилотников и бронежилеты.

Об этом говорится в материале издания Politico, которое ссылается на соответствующие таможенные и торговые данные, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно им, поставки товаров из Китая в Россию состоялись в течение июня-декабря 2022 года. Среди прочего, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил винтовки CQ-A российской компании "Техкрим", которая сотрудничает с российским государством и армией.

CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные как "гражданские охотничьи винтовки", как сообщается, используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправила детали для дронов - аккумуляторы и камеры - через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору. DJI находится под санкциями США с 2021 года за предоставление китайскому государству дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством в Синьцзяне.

Также в декабре 2022 года России удалось ввезти более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов. Эти бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них были импортированы непосредственно из Турции, хотя некоторые прибыли в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Россия также импортировала бронежилеты от китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Как известно, РФ в течение многих месяцев полагалась на другие страны, в частности Китай, в отношении навигационного оборудования, спутниковых снимков, компонентов транспортных средств и другого сырья, чтобы помочь поддержать летнюю войну президента Владимира Путина против Украины.

Хотя таможенные и торговые данные не свидетельствуют о том, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для поддержки ее военных усилий, они показывают, что Китай поставляет российским компаниям оборудование "двойного назначения", о котором ранее не сообщалось - то есть коммерческие товары, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине, отмечает Politico.

+8
китайці то понятно ну а Ердоган- падлюка
показать весь комментарий
16.03.2023 20:43 Ответить
+8
Узкоглазые всегда будут тайно гадить Америке.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:49 Ответить
+7
Над Ердоганом уже тучи сошлись, такой инфляции Турция не помнит, и єто не дно
показать весь комментарий
16.03.2023 20:59 Ответить
китайці то понятно ну а Ердоган- падлюка
показать весь комментарий
16.03.2023 20:43 Ответить
Одні члени НАТО допомагають чим можуть Україні, а такі як Туреччина і вашим і нашим ,дуже негідна поведінка ...
показать весь комментарий
16.03.2023 20:47 Ответить
Над Ердоганом уже тучи сошлись, такой инфляции Турция не помнит, и єто не дно
показать весь комментарий
16.03.2023 20:59 Ответить
Узкоглазые всегда будут тайно гадить Америке.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:49 Ответить
і навпаки. Це все ще закінчиться як мінімум холодною війною між ними.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:29 Ответить
Кто бы сомневался
показать весь комментарий
16.03.2023 20:50 Ответить
арахамія-...чудак!
показать весь комментарий
16.03.2023 20:50 Ответить
сподіваюсь якість цього лайна справжня "китайська"
показать весь комментарий
16.03.2023 20:55 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 21:00 Ответить
Незміг.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:14 Ответить
Чем. Карабинами для охоты?
показать весь комментарий
16.03.2023 21:13 Ответить
И на этом все. Это даже не гос.закупка. А частники. Нам поставляли сразу военное оружие а не пукалки для охоты на куропаток.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:18 Ответить
ЗСУ з союзниками дадуть.
показать весь комментарий
17.03.2023 03:17 Ответить
китайози падли...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:03 Ответить
И? Вроде как охотничье оружие.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:12 Ответить
Ну то пора китайозам санкції включити.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:18 Ответить
Это не военная помощь. И санкции уже есть, но руинить экономику Китая Запад не будет.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:19 Ответить
А политико не хочет написать про западные компоненты в рашистких ракетах, может про французкую электронику в касабских танках. Или про то как франция продавала спецоборудование для разнона митингов? Нет?

Будем раздувать продажу охотничьих карабинов и броников? Ну, поищите лучше, там найдете на алике рогатки и ножики продаються. Позорище.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:21 Ответить
зрання повідомлення про збиття нашими кацапського дрона,що виготовлений китацозами; ввечері - ґвери та броніки; зрання вимагаю від хламідії чи лєнки повторити поздоровлення для кпк та іще раз підкреслити необхідність переймати передовий досвід китайськиї комуняк... а вони усі мовчать...
показать весь комментарий
16.03.2023 21:24 Ответить
А теперь смотри, дрон тот был не военный. А сугубо коммерческий что свободно продавался на маркетплейсах.
Эти винтовки, это охотничье оружие.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:22 Ответить
Це не відміняє того факту що Китай це злочинна тоталітарна країна яка має понести покарання
показать весь комментарий
16.03.2023 22:58 Ответить
Наказание за что? То что он тоталитарный, это внутреннее дело Китая как суверенной страны.
А во вторых, Запад просто прекрасно умеет дружить с диктаторами. Особенно США.
показать весь комментарий
16.03.2023 23:47 Ответить
далі очко рвеш за жовтосраких,йди хлаомі купи за півтора куска.бо він кращий за айфон))))
показать весь комментарий
17.03.2023 04:42 Ответить
Опять ты дебил вылез.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:24 Ответить
За те що тоталітарний за геноцид нац меншин, за злочини які їх керівництво робить, цього мало ?
показать весь комментарий
17.03.2023 11:24 Ответить
Открою секрет, всем ***** на то что Китай на своей територии творит.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:14 Ответить
***** що Китай вчиняє геноцид в конц таборах і поопушує міжнародні закони ? Україна як жертва агресії повинна робити все щоб США і Європа запровадили жорсткі санкції Китаю або навіть війну треба поговорити з Японією проти самураїв армія Китаю ніщо
показать весь комментарий
17.03.2023 16:56 Ответить
*****, какой же ты конченый. Войны ему мало.
Ни США ни Европа не будут вводить никаких жестких санкций против Китая. Вы даже не представляете как Запад умеет дружииь со всякими тиранами пока тираны творят дичь у себя дома.
Да, всем ***** на этих муслимов. Китай имеет мировое значение, уйгуры нет.
показать весь комментарий
17.03.2023 19:48 Ответить
Так мені мало війни я хочу щоб нація китайців зменшилась і маю на це повне право, так само як Японія має повне право згадати 30-х роки і перетворити Китай на Сомалі яке значення він має, Японія і Південна Корея мають значення це основний мотор розвитку в Азії а не Китай і геноцид йде і уйгурів і тибетців і інших нац меншин це порушення і міжнародний злочин Україна має першою робити коаліцію проти Китаю і закликати зупинити. Це, і Україна має переконувати США і Європу і якщо треба першою розірвати всі відносини з Китаєм і їжі і інших товарів не продавати узагалі .
показать весь комментарий
17.03.2023 21:33 Ответить
****** в кацапию. Только там живут ******** что мечтают про геноцид.
показать весь комментарий
17.03.2023 22:38 Ответить
Ты дебил, это раз. Нет, Украина не имеет такого права. Нет, никто не будет разрывать с Китаем отношений. Никто не будет превращать Китай в Сомали, потому что никому не нужно миллиарды китайским нелегалов в США и Европе.
И Китай важен для мировой экономики, уйгуры нет. Потребности большинства, перевышают потребности меньшинства.
И никто ради уйгуров не будет быковать с Китаем и создавать мировой кризис. Никто, и Украину в этом вопросе никто даже слушать не станет. Азийский регион нас не касаеться.
показать весь комментарий
17.03.2023 22:44 Ответить
А в цей час дехто на ім'я "Ара…" та "Зе…" їм деферамби співають
показать весь комментарий
16.03.2023 21:50 Ответить
А еще в ВСУ около 10-20 тысяч китайских дронов на которых держится вся беспилотная авиация звена армии взвот-рота-батальон... И вообще в Китае можно купить всё, были бы деньги.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:08 Ответить
Мне вот интересно, если завтра выйдет статья про то что Китай продал партию страйкбольных винтовок. Местные зрадоботики будут так само истерить?

Это не статься, это раздувание антикитайской истерики для прикрытия собственной жопы.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:25 Ответить
Ще хтось з присутніх буде мені говорити, що Китай не є нашим ворогом? Це тоталітарна злочинна держава яка допомагає РФ і проводить геноцид власних нац меншин, Китай має бути знищено так само як РФ
показать весь комментарий
16.03.2023 22:56 Ответить
Випіть пигулки.
показать весь комментарий
17.03.2023 03:19 Ответить
Главное все это помнить и никакого краснопузого бизнеса что бы в Украине не было.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:24 Ответить
США поставляет вооружение сепаратистам на Тайвань, ну и дальше что? Вы что думаете китайцы это наивные дети.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:05 Ответить
если бы ты знал историю то ты бы знал что на тайване живут истинные китайцы ,республика гоуминдан,а краснопузые сепаратисты на материке,,,,хотя где история а где рюсская свинья
показать весь комментарий
17.03.2023 10:41 Ответить
russkiy *******, idi *****
показать весь комментарий
17.03.2023 10:43 Ответить
Чучело, учи историю или хотя бы прочитай.
Тогда поймешь, кто сепаратист, а кто нет. Или на кацапии такое в учебниках не пишут?
Нынешний Китай стал членом ООН только 26 октября 1971 года, а до этой даты членом ООН был Тайвань!
Не знал об этом? Как сепаратисты могли быть членом ООН?
Тайвань покинул Организацию Объединённых Наций и только в 1990-е годы.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:03 Ответить
Конкретно так останнім часом американські ЗМІ "взялися" за Китай. Просто зверніть увагу - за попередній місяць таких публікацій вже з десяток було... Ну і про Ковід теж. Просто констатація.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:27 Ответить
smert' brudnym mongoloidam (moskovytam ta kytaicyam)
показать весь комментарий
17.03.2023 10:41 Ответить
 
 