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Новини Війна
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Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети, - Politico

китай

Протягом 2022 року кілька китайських компаній включно з однією, яка пов’язана із владою країни, відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети.

Про це йдеться в матеріалі видання Politico, яке посилається на відповідні митні й торговельні дані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з ними, постачання товарів із Китаю до Росії відбулось протягом червня-грудня 2022 року. Серед іншого, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з російською державою та армією.

CQ-A, створені за зразком M16, але позначені як "цивільні мисливські гвинтівки", як повідомляється, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для дронів – акумулятори та камери – через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

Також у грудні 2022 року Росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Як відомо, РФ протягом багатьох місяців покладалася на інші країни, зокрема Китай, щодо навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини, щоб допомогти підтримати річну війну президента Володимира Путіна проти України.

Хоча митні й торговельні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для підтримки її військових зусиль, вони показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання "подвійного призначення", про яке раніше не повідомлялося – тобто комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні, зазначає Politico.

Автор: 

Китай (4737) зброя (7560) росія (66431) Бронежилет (157)


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Топ коментарі
+8
китайці то понятно ну а Ердоган- падлюка
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16.03.2023 20:43 Відповісти
+8
Узкоглазые всегда будут тайно гадить Америке.
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16.03.2023 20:49 Відповісти
+7
Над Ердоганом уже тучи сошлись, такой инфляции Турция не помнит, и єто не дно
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16.03.2023 20:59 Відповісти
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китайці то понятно ну а Ердоган- падлюка
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16.03.2023 20:43 Відповісти
Одні члени НАТО допомагають чим можуть Україні, а такі як Туреччина і вашим і нашим ,дуже негідна поведінка ...
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16.03.2023 20:47 Відповісти
Над Ердоганом уже тучи сошлись, такой инфляции Турция не помнит, и єто не дно
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16.03.2023 20:59 Відповісти
Узкоглазые всегда будут тайно гадить Америке.
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16.03.2023 20:49 Відповісти
і навпаки. Це все ще закінчиться як мінімум холодною війною між ними.
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17.03.2023 09:29 Відповісти
Кто бы сомневался
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16.03.2023 20:50 Відповісти
арахамія-...чудак!
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16.03.2023 20:50 Відповісти
сподіваюсь якість цього лайна справжня "китайська"
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16.03.2023 20:55 Відповісти
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16.03.2023 21:00 Відповісти
Незміг.
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16.03.2023 21:14 Відповісти
Чем. Карабинами для охоты?
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16.03.2023 21:13 Відповісти
И на этом все. Это даже не гос.закупка. А частники. Нам поставляли сразу военное оружие а не пукалки для охоты на куропаток.
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16.03.2023 22:18 Відповісти
ЗСУ з союзниками дадуть.
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17.03.2023 03:17 Відповісти
китайози падли...
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16.03.2023 21:03 Відповісти
И? Вроде как охотничье оружие.
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16.03.2023 21:12 Відповісти
Ну то пора китайозам санкції включити.
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16.03.2023 21:18 Відповісти
Это не военная помощь. И санкции уже есть, но руинить экономику Китая Запад не будет.
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16.03.2023 22:19 Відповісти
А политико не хочет написать про западные компоненты в рашистких ракетах, может про французкую электронику в касабских танках. Или про то как франция продавала спецоборудование для разнона митингов? Нет?

Будем раздувать продажу охотничьих карабинов и броников? Ну, поищите лучше, там найдете на алике рогатки и ножики продаються. Позорище.
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16.03.2023 21:21 Відповісти
зрання повідомлення про збиття нашими кацапського дрона,що виготовлений китацозами; ввечері - ґвери та броніки; зрання вимагаю від хламідії чи лєнки повторити поздоровлення для кпк та іще раз підкреслити необхідність переймати передовий досвід китайськиї комуняк... а вони усі мовчать...
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16.03.2023 21:24 Відповісти
А теперь смотри, дрон тот был не военный. А сугубо коммерческий что свободно продавался на маркетплейсах.
Эти винтовки, это охотничье оружие.
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16.03.2023 22:22 Відповісти
Це не відміняє того факту що Китай це злочинна тоталітарна країна яка має понести покарання
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16.03.2023 22:58 Відповісти
Наказание за что? То что он тоталитарный, это внутреннее дело Китая как суверенной страны.
А во вторых, Запад просто прекрасно умеет дружить с диктаторами. Особенно США.
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16.03.2023 23:47 Відповісти
далі очко рвеш за жовтосраких,йди хлаомі купи за півтора куска.бо він кращий за айфон))))
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17.03.2023 04:42 Відповісти
Опять ты дебил вылез.
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17.03.2023 09:24 Відповісти
За те що тоталітарний за геноцид нац меншин, за злочини які їх керівництво робить, цього мало ?
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17.03.2023 11:24 Відповісти
Открою секрет, всем ***** на то что Китай на своей територии творит.
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17.03.2023 12:14 Відповісти
***** що Китай вчиняє геноцид в конц таборах і поопушує міжнародні закони ? Україна як жертва агресії повинна робити все щоб США і Європа запровадили жорсткі санкції Китаю або навіть війну треба поговорити з Японією проти самураїв армія Китаю ніщо
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17.03.2023 16:56 Відповісти
*****, какой же ты конченый. Войны ему мало.
Ни США ни Европа не будут вводить никаких жестких санкций против Китая. Вы даже не представляете как Запад умеет дружииь со всякими тиранами пока тираны творят дичь у себя дома.
Да, всем ***** на этих муслимов. Китай имеет мировое значение, уйгуры нет.
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17.03.2023 19:48 Відповісти
Так мені мало війни я хочу щоб нація китайців зменшилась і маю на це повне право, так само як Японія має повне право згадати 30-х роки і перетворити Китай на Сомалі яке значення він має, Японія і Південна Корея мають значення це основний мотор розвитку в Азії а не Китай і геноцид йде і уйгурів і тибетців і інших нац меншин це порушення і міжнародний злочин Україна має першою робити коаліцію проти Китаю і закликати зупинити. Це, і Україна має переконувати США і Європу і якщо треба першою розірвати всі відносини з Китаєм і їжі і інших товарів не продавати узагалі .
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17.03.2023 21:33 Відповісти
****** в кацапию. Только там живут ******** что мечтают про геноцид.
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17.03.2023 22:38 Відповісти
Ты дебил, это раз. Нет, Украина не имеет такого права. Нет, никто не будет разрывать с Китаем отношений. Никто не будет превращать Китай в Сомали, потому что никому не нужно миллиарды китайским нелегалов в США и Европе.
И Китай важен для мировой экономики, уйгуры нет. Потребности большинства, перевышают потребности меньшинства.
И никто ради уйгуров не будет быковать с Китаем и создавать мировой кризис. Никто, и Украину в этом вопросе никто даже слушать не станет. Азийский регион нас не касаеться.
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17.03.2023 22:44 Відповісти
А в цей час дехто на ім'я "Ара…" та "Зе…" їм деферамби співають
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16.03.2023 21:50 Відповісти
А еще в ВСУ около 10-20 тысяч китайских дронов на которых держится вся беспилотная авиация звена армии взвот-рота-батальон... И вообще в Китае можно купить всё, были бы деньги.
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16.03.2023 22:08 Відповісти
Мне вот интересно, если завтра выйдет статья про то что Китай продал партию страйкбольных винтовок. Местные зрадоботики будут так само истерить?

Это не статься, это раздувание антикитайской истерики для прикрытия собственной жопы.
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16.03.2023 22:25 Відповісти
Ще хтось з присутніх буде мені говорити, що Китай не є нашим ворогом? Це тоталітарна злочинна держава яка допомагає РФ і проводить геноцид власних нац меншин, Китай має бути знищено так само як РФ
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16.03.2023 22:56 Відповісти
Випіть пигулки.
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17.03.2023 03:19 Відповісти
Главное все это помнить и никакого краснопузого бизнеса что бы в Украине не было.
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17.03.2023 06:24 Відповісти
США поставляет вооружение сепаратистам на Тайвань, ну и дальше что? Вы что думаете китайцы это наивные дети.
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17.03.2023 09:05 Відповісти
если бы ты знал историю то ты бы знал что на тайване живут истинные китайцы ,республика гоуминдан,а краснопузые сепаратисты на материке,,,,хотя где история а где рюсская свинья
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17.03.2023 10:41 Відповісти
russkiy *******, idi *****
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17.03.2023 10:43 Відповісти
Чучело, учи историю или хотя бы прочитай.
Тогда поймешь, кто сепаратист, а кто нет. Или на кацапии такое в учебниках не пишут?
Нынешний Китай стал членом ООН только 26 октября 1971 года, а до этой даты членом ООН был Тайвань!
Не знал об этом? Как сепаратисты могли быть членом ООН?
Тайвань покинул Организацию Объединённых Наций и только в 1990-е годы.
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17.03.2023 13:03 Відповісти
Конкретно так останнім часом американські ЗМІ "взялися" за Китай. Просто зверніть увагу - за попередній місяць таких публікацій вже з десяток було... Ну і про Ковід теж. Просто констатація.
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17.03.2023 09:27 Відповісти
smert' brudnym mongoloidam (moskovytam ta kytaicyam)
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17.03.2023 10:41 Відповісти
 
 