Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети, - Politico
Протягом 2022 року кілька китайських компаній включно з однією, яка пов’язана із владою країни, відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети.
Про це йдеться в матеріалі видання Politico, яке посилається на відповідні митні й торговельні дані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Згідно з ними, постачання товарів із Китаю до Росії відбулось протягом червня-грудня 2022 року. Серед іншого, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з російською державою та армією.
CQ-A, створені за зразком M16, але позначені як "цивільні мисливські гвинтівки", як повідомляється, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.
Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для дронів – акумулятори та камери – через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.
Також у грудні 2022 року Росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.
Як відомо, РФ протягом багатьох місяців покладалася на інші країни, зокрема Китай, щодо навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини, щоб допомогти підтримати річну війну президента Володимира Путіна проти України.
Хоча митні й торговельні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для підтримки її військових зусиль, вони показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання "подвійного призначення", про яке раніше не повідомлялося – тобто комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні, зазначає Politico.
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Будем раздувать продажу охотничьих карабинов и броников? Ну, поищите лучше, там найдете на алике рогатки и ножики продаються. Позорище.
Эти винтовки, это охотничье оружие.
А во вторых, Запад просто прекрасно умеет дружить с диктаторами. Особенно США.
Ни США ни Европа не будут вводить никаких жестких санкций против Китая. Вы даже не представляете как Запад умеет дружииь со всякими тиранами пока тираны творят дичь у себя дома.
Да, всем ***** на этих муслимов. Китай имеет мировое значение, уйгуры нет.
И Китай важен для мировой экономики, уйгуры нет. Потребности большинства, перевышают потребности меньшинства.
И никто ради уйгуров не будет быковать с Китаем и создавать мировой кризис. Никто, и Украину в этом вопросе никто даже слушать не станет. Азийский регион нас не касаеться.
Это не статься, это раздувание антикитайской истерики для прикрытия собственной жопы.
Тогда поймешь, кто сепаратист, а кто нет. Или на кацапии такое в учебниках не пишут?
Нынешний Китай стал членом ООН только 26 октября 1971 года, а до этой даты членом ООН был Тайвань!
Не знал об этом? Как сепаратисты могли быть членом ООН?
Тайвань покинул Организацию Объединённых Наций и только в 1990-е годы.