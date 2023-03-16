РУС
Гайдай подтвердил свое возможное назначение послом Украины в Казахстане

гайдай

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил свое возможное назначение послом Украины в Казахстане, однако отметил, что "все еще может измениться".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сергей Гайдай заявил в эфире ютуб-канала "Голованов".

"Когда у нас перебрасывают одни подразделения на другое направление – это не говорит о том, что большая проблема именно там, откуда забирают людей. Это говорит о том, что важное направление, на котором нужно держать оборону, и идет усиление туда. Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, скорым назначением на новую должность - это как раз такого рода ротация", - сказал он

Гайдай добавил, что на его место наиболее вероятно поставят военного, а его перенаправят "на другой фронт".

"В данном случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа на очень важном направлении", – отметил он.

По словам Гайдая, "вероятнее всего, это будет Казахстан".

Читайте: Правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА – Гайдая, Марченко и Гамалия

"Об этом говорилось. Опять-таки все может измениться, у нас война. Если президент увидит меня на другом направлении - я не буду спорить. Где он меня увидит, там и буду работать, пока не будет победы", - заявил он.

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Топ комментарии
+9
Та закривайте вже ті дипломатичні академії, раз кожна мавпа може послом бути.
Гори і хата...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:13 Ответить
+9
я не можу зрозуміти, а чому таких авторитетних і фахових наших дипломатів як Володимир Огризко і Павло Клімкін не залучають до роботи на дипломатичному фронті? Вони би точно зараз посилили би наш дипкорпус.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:33 Ответить
+8
Можно уже этого Гайдая на реальный фронт направить, мобилизованным, под Кременную? А также не продолжать позорить наших дипломатов и пост посла в частности
показать весь комментарий
16.03.2023 22:16 Ответить
Та закривайте вже ті дипломатичні академії, раз кожна мавпа може послом бути.
Гори і хата...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:13 Ответить
Шо, корабельні сосни вже скінчились?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:16 Ответить
"звільнив" Кремінну...пішов на Казахстан...
це жесть у пизначеннях
показать весь комментарий
16.03.2023 22:16 Ответить
Можно уже этого Гайдая на реальный фронт направить, мобилизованным, под Кременную? А также не продолжать позорить наших дипломатов и пост посла в частности
показать весь комментарий
16.03.2023 22:16 Ответить
Вопрос не куда пошлют, а кого слуга Ху#ла Дерьмак назначит на их место и зачем.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:17 Ответить
У нас взагалі десь ще є нормальні дипломати, а не відставні зелені буратіни?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:17 Ответить
"!" - кричали гости, Разнесем кабак к ****!

В нашому випадку не "кабак", ну а чого, можна вже закривати кафедри міжнародних відносин - краще вже не буде
показать весь комментарий
16.03.2023 22:17 Ответить
з гайдая вийде тільки пздобол.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:20 Ответить
ну так не даремно воно сраку лизало обриганій гундосій ZEскотині, куляба його прилаштує без питань, він ZEпрофі, йому профуру прилаштувати як два пальці об асфальт
показать весь комментарий
16.03.2023 22:20 Ответить
Невже влаштувався за оголошенням Кулеби на сайті МЗС?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:26 Ответить
Гайдая в Казахстан а сексолога в Болгарію...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:30 Ответить
я не можу зрозуміти, а чому таких авторитетних і фахових наших дипломатів як Володимир Огризко і Павло Клімкін не залучають до роботи на дипломатичному фронті? Вони би точно зараз посилили би наш дипкорпус.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:33 Ответить
ну, ніби ви не знаєте....
показать весь комментарий
17.03.2023 00:30 Ответить
а що там розуміти??? мстивий "наполеончик" все ніяк Пороху не "намстився"
показать весь комментарий
17.03.2023 08:47 Ответить
О як а в Габон вчора на Окружніи жіночок ловили .
показать весь комментарий
16.03.2023 22:34 Ответить
В Габон є кур-пєтух абдристович, чим Вам не посол?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:51 Ответить
Посолки вже не канають, шолі?
показать весь комментарий
16.03.2023 22:37 Ответить
А шо, попередника зняли ? На вимогу Коняри ? Якщо так, то кавалер ордену РПЦ буде аж надто угодний Конярі.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:39 Ответить
Всі "слуги" нікуди не діваються, вони прасравши один напрямок, випливають на іншому. А краще призначити послами, а потім дивуються, чому там чи там щось не так.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:50 Ответить
Проказніца мартишка, осьол, козьол і косолапий мішка... ____

-------....а ви, друзья, как ні садітєсь.....
показать весь комментарий
16.03.2023 23:25 Ответить
Надеюсь он с Казахстана не будет рассказывать сколько осталось до Креминной
показать весь комментарий
17.03.2023 03:15 Ответить
 
 