Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил свое возможное назначение послом Украины в Казахстане, однако отметил, что "все еще может измениться".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сергей Гайдай заявил в эфире ютуб-канала "Голованов".

"Когда у нас перебрасывают одни подразделения на другое направление – это не говорит о том, что большая проблема именно там, откуда забирают людей. Это говорит о том, что важное направление, на котором нужно держать оборону, и идет усиление туда. Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, скорым назначением на новую должность - это как раз такого рода ротация", - сказал он

Гайдай добавил, что на его место наиболее вероятно поставят военного, а его перенаправят "на другой фронт".

"В данном случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа на очень важном направлении", – отметил он.

По словам Гайдая, "вероятнее всего, это будет Казахстан".

"Об этом говорилось. Опять-таки все может измениться, у нас война. Если президент увидит меня на другом направлении - я не буду спорить. Где он меня увидит, там и буду работать, пока не будет победы", - заявил он.

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.