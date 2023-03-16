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Новини
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Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

гайдай

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані, проте зазначив, що "все ще може змінитися".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Гайдай заявив в ефірі ютуб-каналу "Голованов".

"Коли у нас перекидають одні підрозділи на інший напрямок - це не говорить про те, що велика проблема саме на місці там, звідки забирають людей. Це говорить про те, що є важливий напрямок, на якому потрібно тримати оборону, і йде посилення туди. Ситуація з моїм звільненням і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду - це якраз такого роду ротація", - сказав він 

Гайдай додав, що на його місце найбільш імовірно поставлять військового, а його перенаправлять "на інший фронт".

"У даному випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на дуже важливому напрямку", - зауважив він.

За словами Гайдая, "найімовірніше, це буде Казахстан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської і Хмельницької ОВА – Гайдая, Марченка та Гамалія

"Про це йшлося. Знову-таки, все може змінитися, у нас війна. Якщо президент побачить мене на іншому напрямку - я не буду сперечатися. Де він мене побачить, там і буду працювати, поки не буде перемоги", - заявив він.

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Автор: 

Казахстан (877) посол (1110) звільнення (2696) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+9
Та закривайте вже ті дипломатичні академії, раз кожна мавпа може послом бути.
Гори і хата...
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16.03.2023 22:13 Відповісти
+9
я не можу зрозуміти, а чому таких авторитетних і фахових наших дипломатів як Володимир Огризко і Павло Клімкін не залучають до роботи на дипломатичному фронті? Вони би точно зараз посилили би наш дипкорпус.
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16.03.2023 22:33 Відповісти
+8
Можно уже этого Гайдая на реальный фронт направить, мобилизованным, под Кременную? А также не продолжать позорить наших дипломатов и пост посла в частности
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16.03.2023 22:16 Відповісти
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Та закривайте вже ті дипломатичні академії, раз кожна мавпа може послом бути.
Гори і хата...
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16.03.2023 22:13 Відповісти
Шо, корабельні сосни вже скінчились?
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16.03.2023 22:16 Відповісти
"звільнив" Кремінну...пішов на Казахстан...
це жесть у пизначеннях
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16.03.2023 22:16 Відповісти
Можно уже этого Гайдая на реальный фронт направить, мобилизованным, под Кременную? А также не продолжать позорить наших дипломатов и пост посла в частности
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16.03.2023 22:16 Відповісти
Вопрос не куда пошлют, а кого слуга Ху#ла Дерьмак назначит на их место и зачем.
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16.03.2023 22:17 Відповісти
У нас взагалі десь ще є нормальні дипломати, а не відставні зелені буратіни?
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16.03.2023 22:17 Відповісти
"!" - кричали гости, Разнесем кабак к ****!

В нашому випадку не "кабак", ну а чого, можна вже закривати кафедри міжнародних відносин - краще вже не буде
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16.03.2023 22:17 Відповісти
з гайдая вийде тільки пздобол.
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16.03.2023 22:20 Відповісти
ну так не даремно воно сраку лизало обриганій гундосій ZEскотині, куляба його прилаштує без питань, він ZEпрофі, йому профуру прилаштувати як два пальці об асфальт
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16.03.2023 22:20 Відповісти
Невже влаштувався за оголошенням Кулеби на сайті МЗС?
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16.03.2023 22:26 Відповісти
Гайдая в Казахстан а сексолога в Болгарію...
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16.03.2023 22:30 Відповісти
я не можу зрозуміти, а чому таких авторитетних і фахових наших дипломатів як Володимир Огризко і Павло Клімкін не залучають до роботи на дипломатичному фронті? Вони би точно зараз посилили би наш дипкорпус.
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16.03.2023 22:33 Відповісти
ну, ніби ви не знаєте....
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17.03.2023 00:30 Відповісти
а що там розуміти??? мстивий "наполеончик" все ніяк Пороху не "намстився"
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17.03.2023 08:47 Відповісти
О як а в Габон вчора на Окружніи жіночок ловили .
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16.03.2023 22:34 Відповісти
В Габон є кур-пєтух абдристович, чим Вам не посол?
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16.03.2023 22:51 Відповісти
Посолки вже не канають, шолі?
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16.03.2023 22:37 Відповісти
А шо, попередника зняли ? На вимогу Коняри ? Якщо так, то кавалер ордену РПЦ буде аж надто угодний Конярі.
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16.03.2023 22:39 Відповісти
Всі "слуги" нікуди не діваються, вони прасравши один напрямок, випливають на іншому. А краще призначити послами, а потім дивуються, чому там чи там щось не так.
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16.03.2023 22:50 Відповісти
Проказніца мартишка, осьол, козьол і косолапий мішка... ____

-------....а ви, друзья, как ні садітєсь.....
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16.03.2023 23:25 Відповісти
Надеюсь он с Казахстана не будет рассказывать сколько осталось до Креминной
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17.03.2023 03:15 Відповісти
 
 