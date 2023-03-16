Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані, проте зазначив, що "все ще може змінитися".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Гайдай заявив в ефірі ютуб-каналу "Голованов".

"Коли у нас перекидають одні підрозділи на інший напрямок - це не говорить про те, що велика проблема саме на місці там, звідки забирають людей. Це говорить про те, що є важливий напрямок, на якому потрібно тримати оборону, і йде посилення туди. Ситуація з моїм звільненням і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду - це якраз такого роду ротація", - сказав він

Гайдай додав, що на його місце найбільш імовірно поставлять військового, а його перенаправлять "на інший фронт".

"У даному випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на дуже важливому напрямку", - зауважив він.

За словами Гайдая, "найімовірніше, це буде Казахстан".

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"Про це йшлося. Знову-таки, все може змінитися, у нас війна. Якщо президент побачить мене на іншому напрямку - я не буду сперечатися. Де він мене побачить, там і буду працювати, поки не буде перемоги", - заявив він.

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.