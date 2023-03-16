Вступление Украины в ЕС – общая цель Польши и Чехии, - Дуда

Вступление Украины в Европейский Союз является общей политической целью для Польши и Чехии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество – наша большая политическая цель", – сказал Дуда.

По его словам, у Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из самых перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии – совместная работа по восстановлению Украины.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что война против Украины сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в Евросоюзе.

"Мы со всей серьезностью поняли, где находятся подлинные ценности и какова цена сотрудничества с друзьями и союзниками. Мы осознали, какой потенциал имеет наша часть Европы", - добавил президент Чехии.

