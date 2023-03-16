РУС
Новости
Вступление Украины в ЕС – общая цель Польши и Чехии, - Дуда

павел,дуда

Вступление Украины в Европейский Союз является общей политической целью для Польши и Чехии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество – наша большая политическая цель", – сказал Дуда.

По его словам, у Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из самых перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии – совместная работа по восстановлению Украины.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что война против Украины сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в Евросоюзе.

"Мы со всей серьезностью поняли, где находятся подлинные ценности и какова цена сотрудничества с друзьями и союзниками. Мы осознали, какой потенциал имеет наша часть Европы", - добавил президент Чехии.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС не вызовет столько споров, как вступление в НАТО, - президент Чехии Павел

Автор: 

Польша (8854) Чехия (1798) членство в ЕС (1151) Дуда Анджей (789)
НАТО!!! Потім ЄС.
16.03.2023 23:27 Ответить
Байден звільнив Міллі.
16.03.2023 23:42 Ответить
Я дуже хочу щоб Україна стала частиною ЄС. Але з таким рівнем корупції її ніколи туди не потрапити, а наші чинуші зі шкіри лізуть щоб так і було, бо як по іншому набивати кишені.
17.03.2023 00:09 Ответить
Чому ніколи не потрапити? Треба просто побороти Zeкорупцію - років 2-3 вистачить. До речі, в ЄС також є країни з корупцію. Та ж Болгарія, Австрія, Угорщина та ін.
17.03.2023 09:22 Ответить
Формальний вступ у ЄС нічого Україні не дасть. Бо можна скільки завгодно бити себе в груди, що ми в ЄС, однак мінімалки штука євро тут не зявиться точно. Ті ж Румунії, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Польщі - яскравий тому приклад. Треба робити болючі і непопулярні реформи, треба приймати непопулярні закони, треба почати жити по-праву, а не бєспрєдєлу, як у нас *******, і саме головне - треба щоб населення взяло за себе відповідальність за майбутнє цієї країни. Бо коли наріт оберає клоунів у владу, то ніяких реформ для людей ніхто не буде робити
17.03.2023 09:31 Ответить
 
 