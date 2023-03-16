Вступ України до ЄС - спільна мета Польщі та Чехії, - Дуда
Вступ України до Європейського Союзу є спільною політичною метою для Польщі та Чехії.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У нас немає жодних сумнівів, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Її вступ до спільноти - наша велика політична мета", - сказав Дуда.
За його словами, Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості. Один із найперспективніших векторів розвитку взаємодії Польщі та Чехії - спільна робота з відновлення України.
Президент Чехії Петр Павел зауважив, що війна проти України згуртувала країни Центральної Європи та посилила їхню роль у Євросоюзі.
"Ми з усією серйозністю зрозуміли, де знаходяться справжні цінності та яка ціна співпраці з друзями та союзниками. Ми усвідомили, який потенціал має наша частина Європи", - додав президент Чехії.
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