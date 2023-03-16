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Вступ України до ЄС - спільна мета Польщі та Чехії, - Дуда

павел,дуда

Вступ України до Європейського Союзу є спільною політичною метою для Польщі та Чехії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас немає жодних сумнівів, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Її вступ до спільноти - наша велика політична мета", - сказав Дуда.

За його словами, Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості. Один із найперспективніших векторів розвитку взаємодії Польщі та Чехії - спільна робота з відновлення України.

Президент Чехії Петр Павел зауважив, що війна проти України згуртувала країни Центральної Європи та посилила їхню роль у Євросоюзі.

"Ми з усією серйозністю зрозуміли, де знаходяться справжні цінності та яка ціна співпраці з друзями та союзниками. Ми усвідомили, який потенціал має наша частина Європи", - додав президент Чехії.

Також читайте: Вступ України в ЄС не викличе стільки суперечок, як вступ у НАТО, - президент Чехії Павел

Автор: 

Польща (8659) Чехія (1658) членство в ЄС (1316) Дуда Анджей (793)


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НАТО!!! Потім ЄС.
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16.03.2023 23:27 Відповісти
Байден звільнив Міллі.
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16.03.2023 23:42 Відповісти
Я дуже хочу щоб Україна стала частиною ЄС. Але з таким рівнем корупції її ніколи туди не потрапити, а наші чинуші зі шкіри лізуть щоб так і було, бо як по іншому набивати кишені.
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17.03.2023 00:09 Відповісти
Чому ніколи не потрапити? Треба просто побороти Zeкорупцію - років 2-3 вистачить. До речі, в ЄС також є країни з корупцію. Та ж Болгарія, Австрія, Угорщина та ін.
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17.03.2023 09:22 Відповісти
Формальний вступ у ЄС нічого Україні не дасть. Бо можна скільки завгодно бити себе в груди, що ми в ЄС, однак мінімалки штука євро тут не зявиться точно. Ті ж Румунії, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Польщі - яскравий тому приклад. Треба робити болючі і непопулярні реформи, треба приймати непопулярні закони, треба почати жити по-праву, а не бєспрєдєлу, як у нас *******, і саме головне - треба щоб населення взяло за себе відповідальність за майбутнє цієї країни. Бо коли наріт оберає клоунів у владу, то ніяких реформ для людей ніхто не буде робити
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17.03.2023 09:31 Відповісти
 
 