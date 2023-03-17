Польша договорилась с США о закупке 800 противотанковых ракет Hellfire

Госдепартамент США одобрил продажу Польше противотанковых ракет Hellfire классу "воздух-земля".

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Министр сообщил, что Госдепартамент одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Соглашение должен одобрить Конгресс США.

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в подчинении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет $150 млн. В его пределах Польша получит также четыре обучающие ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку и обеспечение запасными частями.

AGM-114R2 Hellfire – один из новейших вариантов семейства противотанковых ракет с самонаведением класса "воздух-земля". Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

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