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Польша договорилась с США о закупке 800 противотанковых ракет Hellfire

hellfire

Госдепартамент США одобрил продажу Польше противотанковых ракет Hellfire классу "воздух-земля".

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Министр сообщил, что Госдепартамент одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Соглашение должен одобрить Конгресс США.

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в подчинении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет $150 млн. В его пределах Польша получит также четыре обучающие ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку и обеспечение запасными частями.

AGM-114R2 Hellfire – один из новейших вариантов семейства противотанковых ракет с самонаведением класса "воздух-земля". Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

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оружие (10281) Польша (8538) США (27325) Блащак Мариуш (79)


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17.03.2023 00:52 Ответить
Польща робить за рік стільки для зміцнення армії що повинні були ми робити ще як мінімум з 2015.От вам приклад браку часу і швидкого росту оборони .Включаючи всі фактори.Ось він фактор часу який ми втратили.А в нас його було в досталь ,ба більше наше ВПК яке могло випускати танки ракети бтр і інше озброєння.Як би ми посилили армію якби не включали дурня не рахували копійки ,а кинули бюджети на оборону.Країна яка має новітні розробки озброєння по ракетах і інших видах втратила час ба більше з великим подивом на нас дивився весь світ.Мати все для оборони і зробити мізер.В купі до цього стільки років грабувати і нищити свою армію.Тепер платимо неймовірну ціну за свободу і розуміння,людське життя.
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17.03.2023 00:59 Ответить
Если бы если бы если бы... история не терпит сослагательных наклонений. Пока мы в носу ковырялись и плодили коррупцию, поляки строили державу и экономику. А теперь имея экономику могут себе позволить и асфальт и ракеты, и танки и что угодно. И экономика эта строится не за 3 года и не за 5. Поляки к ней шли 20 лет. А нам и 30 не хватило. Чому такі бідні? Бо дурні. Чому такі дурні? Бо бідні.
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17.03.2023 01:35 Ответить
Хто нам не давав?А головне що будемо робити після війни?Знову погрузимося в корупцію і розбрад?Історія якраз не дарма пишеться і твориться щоб інші покоління не робили помилок.А ми після 2014 на полі з граблями бігали.Якщо після цієї війни не зрозуміємо цінність країни і свободи тоді нічого не буде.Зараз рік війни, а в країні йдуть дуже негативні процеси ігнорування законів конституції і правового поля.Маю надію що все таки все буде гаразд.
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17.03.2023 02:00 Ответить
Наверное поляки не хотят учится на своих ошибках и платить за них кровью своих граждан! Поэтому анализируют ошибки других и пытаются принять меры для недопущения "жопы".
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17.03.2023 10:13 Ответить
 
 