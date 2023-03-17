Польща домовилась зі США щодо закупівлі 800 протитанкових ракет Hellfire

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі протитанкових ракет Hellfire класу "повітря-земля".

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Міністр повідомив, що Держдепартамент схвалив продаж Польщі 800 ракет Hellfire для встановлення на польські військові гелікоптери. Угоду має ще схвалити Конгрес США.

За даними Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки, яке перебуває в підпорядкуванні Пентагону, сума контракту на постачання ракет становить $150 млн. У його межах Польща отримає також чотири навчальні ракети M36, технічну, логістичну та програмну підтримку та забезпечення запасними частинами.

AGM-114R2 Hellfire – один з новітніх варіантів сімейства протитанкових ракет з самонаведенням класу "повітря-земля". Зазвичай ними озброюються гелікоптери Apach, але пускові установки можуть бути адаптовані й для інших моделей ударних гелікоптерів.

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