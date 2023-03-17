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Польща домовилась зі США щодо закупівлі 800 протитанкових ракет Hellfire

hellfire

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі протитанкових ракет Hellfire класу "повітря-земля".

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Міністр повідомив, що Держдепартамент схвалив продаж Польщі 800 ракет Hellfire для встановлення на польські військові гелікоптери. Угоду має ще схвалити Конгрес США.

За даними Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки, яке перебуває в підпорядкуванні Пентагону, сума контракту на постачання ракет становить $150 млн. У його межах Польща отримає також чотири навчальні ракети M36, технічну, логістичну та програмну підтримку та забезпечення запасними частинами.

AGM-114R2 Hellfire – один з новітніх варіантів сімейства протитанкових ракет з самонаведенням класу "повітря-земля". Зазвичай ними озброюються гелікоптери Apach, але пускові установки можуть бути адаптовані й для інших моделей ударних гелікоптерів.

Читайте також: Польща не хоче повторення Бучі, Ірпеня чи Бахмуту на своїй території, тому посилюємо армію, - міністр оборони Блащак

Автор: 

зброя (7560) Польща (8659) США (23607) Блащак Маріуш (111)


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17.03.2023 00:52 Відповісти
Польща робить за рік стільки для зміцнення армії що повинні були ми робити ще як мінімум з 2015.От вам приклад браку часу і швидкого росту оборони .Включаючи всі фактори.Ось він фактор часу який ми втратили.А в нас його було в досталь ,ба більше наше ВПК яке могло випускати танки ракети бтр і інше озброєння.Як би ми посилили армію якби не включали дурня не рахували копійки ,а кинули бюджети на оборону.Країна яка має новітні розробки озброєння по ракетах і інших видах втратила час ба більше з великим подивом на нас дивився весь світ.Мати все для оборони і зробити мізер.В купі до цього стільки років грабувати і нищити свою армію.Тепер платимо неймовірну ціну за свободу і розуміння,людське життя.
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17.03.2023 00:59 Відповісти
Если бы если бы если бы... история не терпит сослагательных наклонений. Пока мы в носу ковырялись и плодили коррупцию, поляки строили державу и экономику. А теперь имея экономику могут себе позволить и асфальт и ракеты, и танки и что угодно. И экономика эта строится не за 3 года и не за 5. Поляки к ней шли 20 лет. А нам и 30 не хватило. Чому такі бідні? Бо дурні. Чому такі дурні? Бо бідні.
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17.03.2023 01:35 Відповісти
Хто нам не давав?А головне що будемо робити після війни?Знову погрузимося в корупцію і розбрад?Історія якраз не дарма пишеться і твориться щоб інші покоління не робили помилок.А ми після 2014 на полі з граблями бігали.Якщо після цієї війни не зрозуміємо цінність країни і свободи тоді нічого не буде.Зараз рік війни, а в країні йдуть дуже негативні процеси ігнорування законів конституції і правового поля.Маю надію що все таки все буде гаразд.
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17.03.2023 02:00 Відповісти
Наверное поляки не хотят учится на своих ошибках и платить за них кровью своих граждан! Поэтому анализируют ошибки других и пытаются принять меры для недопущения "жопы".
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17.03.2023 10:13 Відповісти
 
 