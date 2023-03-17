Турция прекратила обслуживать принадлежащие РФ и Беларуси самолеты производства США
Министерство таможни и торговли Турции запретило техническое обслуживание самолетов американского производства, если они связаны с РФ и Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Согласно принятому решению, с 14 марта было прекращено предоставление различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем", - говорится в сообщении.
Отныне в Турции запрещены дозаправка и сопутствующие услуги для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, изготовленных в любой иностранной стране и содержащих более 25% сырья американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь.
Решение было принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по практике экспорта Министерства торговли США.
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Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".
Джерело: Bild.
Дослівно: "У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...
Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".
Деталі: Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".
Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.
Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".
Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.
Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".
З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.
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