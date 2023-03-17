США продолжат предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки и дальше будут обеспечивать помощью Украину в больших объемах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким заявлением выступила в Вашингтоне спикер Белого дома Жан-Пьер-Карин.

"Мы продолжим оказывать (Украине. – Ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", - сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что не только для Соединенных Штатов, но и для партнеров по всему миру важно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Украине. И это, по словам Жан-Пьер, остается без изменений.

В ответ на вопрос, состоялся ли контакт Польши с США перед тем, как президент Дуда объявил о подготовке к передаче Украине истребителей МиГ-29, она отметила, что Вашингтон был проинформирован об этом решении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", - заверила представитель Белого дома.

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