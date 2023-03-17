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США продолжат предоставлять Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, - Белый дом

сша,дім,білий

Соединенные Штаты Америки и дальше будут обеспечивать помощью Украину в больших объемах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким заявлением выступила в Вашингтоне спикер Белого дома  Жан-Пьер-Карин.

"Мы продолжим оказывать (Украине. – Ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", - сказала она.

Жан-Пьер подчеркнула, что не только для Соединенных Штатов, но и для партнеров по всему миру важно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Украине. И это, по словам Жан-Пьер, остается без изменений.

В ответ на вопрос, состоялся ли контакт Польши с США перед тем, как президент Дуда объявил о подготовке к передаче Украине истребителей МиГ-29, она отметила, что Вашингтон был проинформирован об этом решении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", - заверила представитель Белого дома.

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помощь (7903) США (27325) Жан-Пьер Карин (56)


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Моя бабуся ( яка прожила 90 років) завжди говорила-проснувся з ранку завжди говори СЛАВА БОГУ Так і роблю... Але тепер доповнюю путін шоб ти здох
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17.03.2023 07:29 Ответить
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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17.03.2023 08:27 Ответить
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
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17.03.2023 09:22 Ответить
 
 