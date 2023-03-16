Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о подготовке нового пакета оборонной поддержки для Украины, который будет объявлен в ближайшее время.

Об этом он сказал в четверг во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи по безопасности от Соединенных Штатов", - отметил представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.