5 071 30
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о подготовке нового пакета оборонной поддержки для Украины, который будет объявлен в ближайшее время.
Об этом он сказал в четверг во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи по безопасности от Соединенных Штатов", - отметил представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".
В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше.
Топ комментарии
+3 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий16.03.2023 20:57 Ответить Ссылка
+2 Dima30
показать весь комментарий16.03.2023 20:28 Ответить Ссылка
+2 Іван Динисюк
показать весь комментарий16.03.2023 20:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не знаєш, а ще фізики і що таке зброя масового ураження.
Это с личного сайта Обамки.
http://obama.senate.gov/press/070111-lugar-obama_non