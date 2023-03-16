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Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про підготовку нового пакета оборонної підтримки для України, який буде оголошено найближчим часом.
Про це він сказав у четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів", - зауважив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".
У цьому контексті він наголосив, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.
Топ коментарі
+3 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар16.03.2023 20:57 Відповісти Посилання
+2 Dima30
показати весь коментар16.03.2023 20:28 Відповісти Посилання
+2 Іван Динисюк
показати весь коментар16.03.2023 20:41 Відповісти Посилання
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не знаєш, а ще фізики і що таке зброя масового ураження.
Это с личного сайта Обамки.
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