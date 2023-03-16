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Новини Допомога Україні
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Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями

сша,дім,білий

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про підготовку нового пакета оборонної підтримки для України, який буде оголошено найближчим часом.

Про це він сказав у четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів", - зауважив представник адміністрації Байдена.

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Він підкреслив, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

У цьому контексті він наголосив, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.

Автор: 

допомога (8483) США (23607) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+3
А есть еще в мире пример сдачи ракет и третьего по величине ядерного арсенала? Ну ладно, и на том спасибо, благодетели. Могли б лохам вообще ничего не давать, как Обама с 2014 года.
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16.03.2023 20:57 Відповісти
+2
в світлі останніх подій кацапи випробовують США "на слабо"..
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16.03.2023 20:28 Відповісти
+2
Дайте вгадаю. Будуть **********.
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16.03.2023 20:41 Відповісти
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в світлі останніх подій кацапи випробовують США "на слабо"..
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16.03.2023 20:28 Відповісти
Пусть испытывают, это очередные гвозди в крышку гроба паРаши... А американцев я люблю и дай боже Байдену прожить до 100 лет...
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17.03.2023 00:51 Відповісти
Дайте вгадаю. Будуть **********.
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16.03.2023 20:41 Відповісти
там і буде помста за ріпер.
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16.03.2023 20:52 Відповісти
Треба ще під шумок новий пакет санкцій для одічалих анонсувати.
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16.03.2023 20:57 Відповісти
А есть еще в мире пример сдачи ракет и третьего по величине ядерного арсенала? Ну ладно, и на том спасибо, благодетели. Могли б лохам вообще ничего не давать, как Обама с 2014 года.
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16.03.2023 20:57 Відповісти
За твої кошти утримували б 30 років ті ракети?
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16.03.2023 21:03 Відповісти
Я думаю, я бы смог оплатить пару ядерных фугасов из тактического ядерного оружия. И да, Пакистан может иметь ядерное оружие, а сущеглупые украинцы - нет. Сраный ковбоец Мальборо так порешил.
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16.03.2023 21:10 Відповісти
Пакистан сам створював ту зброю, і відповідно у нього були і є наробки, технології і відповідна інфраструктура, чого у нас не було. Все це було в РФ, а у нас було лише виробництво ракетоносіїв до тої ЯЗ.
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16.03.2023 21:24 Відповісти
Видимо тактические боеприпасы хранились в чистом поле. Какая жаль. П.С. У нас не было только одного - мозгов. Я украинец, и не считаю свою страну настолько тупой, что имея свои ядерные реакторы, в т.ч. научные, институты и т.д. мы глупее пакистанцев или индусов. У меня нет навязанного нам США комплекса неполноценности. Обама в своей книге писал, что тупых украинцев-дикарей надо разоружить ПОЛНОСТЬЮ. (Он описывал свое путешествие к нам вместе с Лугаром, будучи конгрессменом).
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16.03.2023 21:34 Відповісти
Посилання на слова Обами в студію.
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16.03.2023 21:40 Відповісти
Книга "Дерзость надежды", 2006г. "А тем временем боеприпасы будут по-прежнему разбросаны по всей стране, будут храниться в сараях без замков, подвергаться воздействию погодных условий, и не только боеприпасы, но и мощная взрывчатка и переносные зенитно-ракетные комплексы - орудия уничтожения, которые могут оказаться в руках военных вождей в Сомали, у тамильских боевиков на Шри-Ланке, у повстанцев в Ираке"
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16.03.2023 22:04 Відповісти
Ну судячи з того що ти пишеш, то Обама був таки правий. Ось ти, наприклад, не знаєш що таке ядерні матеріали, що вони псують оболонку в якій знаходяться, електроніку і таке інше. Тож ядерний ********* через певний час треба розбирати і складати заново в іншій оболонці, з іншою електронікою. А так ні, українці не тупі, тільки мовою своєю чомусь не можуть спілкуватись.
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16.03.2023 21:49 Відповісти
Обама утилизовал в Украине танковые боеприпасы, кроме всего прочего. ну видимо он был прав. Нафига нам снаряды.
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16.03.2023 22:11 Відповісти
В якому стані були ті снаряди? Шось я не чув, щоб нам не вистачало танкових ***********. Гарматних - так, а танкових у нас достатньо. Тим паче танки зараз дуже не використовують, на відміну від артилерії.
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16.03.2023 22:38 Відповісти
14.03.2023 Государственный концерн "Укроборонпром" начал производство 125-мм снаряда для танковой пушки https://t.me/UOP_Official/1045 Видимо не в курсе, что у нас их полно. сообщи им срочно. Артиллерийскими снарядами, минами и ПЗРК с ПТРК Обамка тоже занимался.
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16.03.2023 22:54 Відповісти
Ти уважно читав, що написано за посиланням? Там написано, що Укроборонпром почав виробляти 125 мм снаряди для танків, після того як запустив виробництво 82 та 120 мм міни, і 122 та 152 мм артилерійські снаряди. Логічно припустити, що з першу запустили у виробництво те чого не вистачало, а потім решту. І так, війна вже йде дев'ятий рік, а останній рік високої інтенсивності. Тож логічно, що ********** можуть закінчуватися. Чи міг тоді Обама, чи будь хто інший таке уявляти?
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16.03.2023 23:44 Відповісти
Знаєш скільки Штати витрачали на противагу чи для паритету нажаль вже не нашому ядерному арсеналу в рік?
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16.03.2023 23:38 Відповісти
Обама в Daily Mail, 2006 год: "Огромные запасы обычных боеприпасов и военных материалов накопились в Украине, некоторые из них датируются Первой и Второй мировыми войнами, хотя большинство накоплено в период холодной войны, а также привезено из Восточной Германии, Чехии, Венгрии и Польши". С целью обеспечения безопасности украинского народа и людей всего мира Лугар и Обама убедили Джорджа Буша в 2007 году выделить средства на утилизацию тысяч видов оружия массового уничтожения.
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16.03.2023 22:07 Відповісти
Тобі не соромно писати таку маячню? Чи ти на роботі? Це ж якою треба бути потворною, щоб писати такі маніпуляції? А ну ж назви мені, троляка ти нікчемна, тисячу видів хоча б звичайної зброї. Видів, а не одиниць. А зброї масового ураження буде гарно якщо хоча б десяток зможеш назвати. Ну і на додачу у України, в 2007 році не було взагалі зброї масового ураження. А тепер починай вити про біолабораторії.
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16.03.2023 22:51 Відповісти
Наче ти читав. Ти навіть рідної мови
не знаєш, а ще фізики і що таке зброя масового ураження.
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16.03.2023 23:06 Відповісти
мову, знаю, бо держслужбовець. і твою рідну теж знаю. А ось стаття про Обамку з фотками.... та сама, читай уважно. бо запитання до Обами ти чомусь задаєшь мені. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2573557/Flashback-Senator-Obama-pushed-destruction-15-000-TONS-ammunition-400-000-small-arms-1-000-anti-aircraft-missiles-Ukraine.html
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16.03.2023 23:13 Відповісти
Що і потребувалося довести! Типова маніпуляція. Перша частина дійсно процитована. Але звідки ти взяв оце: "Лугар и Обама убедили Джорджа Буша в 2007 году выделить средства на утилизацию тысяч видов оружия массового уничтожения"? Такого в статті нема, це вже твої вигадки.
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16.03.2023 23:29 Відповісти
Ну читай, Фома неверующий. Не для тебя пост. Ты наглухо упорот, а тем, кто потом почитает. "The Lugar-Obama initiative will help other nations find and eliminate conventional weapons that have been used against our own soldiers in Iraq and sought by terrorists all over the world," said Obama. "The Nunn-Lugar program has effectively disposed of thousands of weapons of mass destruction, but we must do far more to keep deadly conventional weapons like anti-aircraft missiles out of the hands of terrorists."
Это с личного сайта Обамки.
http://obama.senate.gov/press/070111-lugar-obama_non
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16.03.2023 23:39 Відповісти
У меня все ходы давно записаны. С лахтинскими троллями иначе нельзя. Оно усрется, но будет доказывать, что ядерное оружие Украине не нужно.
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16.03.2023 23:42 Відповісти
Хреново ти записуєш. Ти там виділив про зброю масового ураження, але дивним чином там нема Обама-Лугар, а Нанн-Лугар, а це 1991 рік, а ні як не 2007.
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17.03.2023 00:04 Відповісти
mass destruction, хех, это ж как переводится? ой, массового уничтожения... от я придумал прямо в сенатском комитете США
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16.03.2023 23:46 Відповісти
 
 